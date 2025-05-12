https://ukraina.ru/20250512/1063060917.html

Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю

Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю - 12.05.2025 Украина.ру

Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю

Трамп хочет спасти Украину, сохранив ее в качестве форпоста Запада в геополитической борьбе с Россией, но при этом ему может лично не нравится Зеленский. Но даже если Трамп начнет войну с Зеленским, это будет лишь в форме информационной кампании, как это было пару месяцев назад, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-05-12T14:40

2025-05-12T14:40

2025-05-12T16:20

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

сво

грузия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. В ответ на это главарь киевского режима заявил, что на переговоры приедет, но при этом выдвинул для России совершено неприемлемые условия.- Иван, на какие еще тактические шаги могут пойти участники украинского кризиса в ходе переговорного процесса?- Европа и Зеленский в той или иной форме продолжат настаивать на своих условиях переговорного процесса, суть которых сводятся к одному: остановить продвижение российских войск и затянуть переговорный процесс, чтобы получить больше времени для перевооружения и перегруппировки украинской армии.Но Владимир Путин в ответ на такой лукавый жест сделал мудрый дипломатический ход, заявив о том, что есть конкретная дата и конкретное место для проведения переговоров, которые устранили бы первопричины этого конфликта.Отмечу также, что предлагаемые Путиным переговоры в Стамбуле – это продолжение переговоров, которые были в самом начале СВО, но с учетом новых реалий на земле. Потому что предыдущие переговоры уже подразумевали демилитаризацию Украины и денацификацию ее режима. Понятное дело, что киевская власть, которая за последние три года достигла небывалых высот в плане милитаризации и нацизма на это не пойдет.Повторюсь, Россия будет гнуть свою линию, направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне. А Украина с Европой будут затягивать обсуждение этих переговоров. Даже если какое-то перемирие и будет, то они в ходе этого перемирия будут затягивать выход на решение проблемы мира.Что касается США, то я не исключаю, что Трамп, в случае недостижения успеха своей дипломатической миссии по Украине, просто умоет руки и переключится на Ближний восток или "собирание американских земель в Северной Америке".Это был бы успех для Вашингтона. В этом случае американцы из-за океана будут смотреть, как Россия и Европа бьются друг с другом на поле боя, а потом примкнут к победителям.- Как именно Трамп умоет руки? В какой форме он может отказаться от поддержки Украины?- Трамп может отказаться не от Украины, а от Зеленского. Это большая разница. И подписанная сделка по редкоземельным металлам – это такой залог на будущее, в котором Трамп не видит Зеленского и его команду во главе Украины.Трампу может не нравится Зеленский как человек, который поддерживал демократов и хамил ему. Но, к сожалению, мы не слышали, чтобы Трампу и его команде не нравился нацистский и террористический характер киевского режима. Даже после того, как спецпосланник президента США был в Москве в день, когда в результате теракта погиб генерал-лейтенант Москалик, никакой серьезной реакции Вашингтона не последовало.То есть Трамп хочет спасти Украину, сохранив ее в качестве форпоста Запада в геополитической борьбе с Россией, но при этом ему может лично не нравится Зеленский. Но даже если Трамп начнет войну с Зеленским, это будет лишь в форме информационной кампании, как это было пару месяцев назад.Напомню, что тогда в американских СМИ были публикации в духе "Рейтинг Зеленского – 4%", но потом Трамп это свернул. И он может возобновить эту тактику.Что касается России, то поскольку угрозы и запугивания в отношении нас не сработали, то США могут применить санкции против других стран, торгующих с нами. Но и это не новая история.- И все-таки, Путин за счет этих дипломатических маневров обосновать перед Трампом, почему Украину придется добивать? Или он рассчитывает напрямую договориться с Трампом о политическом урегулировании конфликта?- Путин обосновывает перед Трампом российскую позицию: "Приостановка в военных действий в условиях, когда ВС РФ освободили Курскую область и продвигаются дальше в Донбассе, не имеет для Москвы никакой целесообразности". Трамп это понимает, но "не замечает" сущность политической системы Украины, которую сами США установили после Майдана. Если бы Трамп это заметил, то Россия и Америка могли бы вместе двигаться к переформатированию украинского политического пространства.Но он это замечать не хочет. Максимум, на что он теоретически может быть готов – так это на отстранение Зеленского от власти на Украине, поскольку он является представителем партии глобалистов.- Я даже не знаю, было бы нам выгодно, если бы Трамп вдруг согласился на устранение Зеленского.- Тут все зависит от того, как в этой гипотетической ситуации повел бы себя Запад.Если бы Запад захотел создать иллюзию демократии на Украине, он мог бы допустить к участию в политической жизни запрещенные партии и политиков, против которых заведены уголовные дела, чтобы создать управляемую конкуренцию. В этой управляемой конкуренции главную роль играли бы политики, которых очень условно можно было назвать партией мира.Почему условно? Потому что миролюбивость Разумкова или Тимошенко заключается лишь в том, что они кричали меньше нацистских лозунгов, хотя они являются неотъемлемой частью этой прозападной майданной системы. Они просто умело улавливают, куда дует политический ветер.Но даже если эти запрещенные украинские политики будут реабилитированы, они будут всего лишь играть роль малопроцентного пророссийского пугала, на фоне которого легко законсервировать эту майданную систему. Украинское общество получит новую надежду на "светлое европейское будущее", а Россия по-прежнему будет врагом, который осуществить это будущее мешает.Некоторые российские эксперты думают, что такой сценарий запустил бы процесс, когда Украина пойдет по пути Грузии, власти которой спустя десятилетия стали проевропейскими, но прогрузинскими. Но на Украине ситуация совершенно иная.Во-первых, грузины – это отдельный народ. Они грузины, потому что грузины, а не потому, что они - русские, которые захотели порвать с Россией. Им, в отличие от Украины, не надо строить идентичность от противного.Во-вторых, масштаб конфликта на Украине не входит ни в какое сравнение с тем, что было вокруг Абхазии и Южной-Осетии.В-третьих, в Грузии во власти был либерально-западнический проект, а Украина потворствует откровенным нацистам.Поэтому на Украине не будет ситуации, когда там через какое-то время сам собой сформируется более-менее адекватный режим.Кстати, ликвидировать на Украине все русское можно мягче, но гораздо эффективнее, чем за счет нынешней бандеровщины. Если не форсировать события, то через поколения могут вырасти люди, которые будут так же ненавидеть Россию, несмотря на то, что они говорят на русском языке, ходят в каноническую православную церковь и живут на улице имени Пушкина.Эту технологию в свое время уже использовала Речь Посполитая, которая в 16-17 веках переформатировала часть украинского населения на западный лад.С этой точки зрения Зеленский в своем обличии наркомана и нациста для нас очень выгоден. Это не затаившийся русофоб, который улыбается и говорит по-русски. Он наглядно показывает сущность этого политтехнологического украиснтва. Все его слова и поступки – это лучшее обоснование, почему Россия должна довести СВО до конца.Более того, Зеленский для нас полезнее даже Залужного, который может выскочить из британских кустов и сказать: "Я не причастен к принятию политических решений, я просто воевал". Это была та же самая тактика, с помощью которой Запад оправдывал нацистских генералов.- Если я правильно понял ваши рассуждения, вы оптимистично оцениваете ход боевых действий и не думаете, что мы их, может быть, специально притормозили в расчете на то, что удастся добиться политических договоренностей?- Сложно сказать.Я с самого начала этого конфликта говорил, что его военное решение может занять 10-15 лет минимум: с разной степенью интенсивности и какими-то заморозками. Все это зависит от наших экономических, мобилизационных и технических ресурсов. Против нас все-таки воюет Запад, который спонсирует Украину оружием на миллиарды долларов.В стратегической перспективе людской ресурс Украины рано или поздно закончится. Но если Европа сможет запустить свой ВПК на полную мощь, через три-пять лет угроза полноценной войны между Россией и Европой может быть очень серьезной.Грубо говоря, мы уже на примере Германии видим, что Европа готова запустить свой ВПК. А вот захочет ли Европа воевать – вопрос.То есть сейчас в ходе СВО мы продвигаемся так, как получается. Не думаю, что мы близки к завершению конфликта в плане занятия всей территории Украины. Но, может быть, нам и не понадобится доходить до Львова, если ВСУ рухнут как Германия времен Первой мировой, когда немецкие солдаты находились на территории противника.А этот момент приближают любые наши успехи на поле боя.Также по теме - в материале Егора Леева: Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 мая

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

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