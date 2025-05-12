https://ukraina.ru/20250512/oleg-ivanov-esli-ukraina-poydet-po-puti-yaponii-mirnyy-dogovor-s-rossiey-ne-budet-podpisan-1063063261.html

Олег Иванов: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан

Олег Иванов: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан - 12.05.2025 Украина.ру

Олег Иванов: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан

Сейчас Зеленскому важно добиться двух целей. Во-первых, остановить продвижение российских войск, если не военным, то дипломатическим путем. Во-вторых, ему необходимо показать, что именно он, а не президент Путин хочет мира. Зеленский готов идти на все, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней.

2025-05-12T16:19

2025-05-12T16:19

2025-05-12T16:19

интервью

вооруженные силы украины

нато

трамп и зеленский

владимир путин

владимир зеленский

украина

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, без предварительных условий, об этом заявил Владимир Путин. Президент в ночь на 11 мая выступил с заявлением перед журналистами по итогам международных встреч с гостями 80-летия Победы.— Олег Петрович, при каких обстоятельствах возможно возобновление переговоров?— Как заявил президент Путин, Россия готова начать переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий. При этом 30 дневное прекращение огня, как этого требует Украина и ее союзники невозможно, так как это время будет использовано для накопления сил, перегруппировки, отдыха и поставок дополнительного вооружения.Было бы желательно, чтобы Зеленский отменил или приостановил действие своего указа о запрете вести переговоры с российской стороной, а делегация Украины должна обладать соответствующими полномочиями вести переговоры.— Каковы возможные сценарии встречи в Стамбуле? Как это должно происходить и при чьем участии?— Можно предположить, что на этом этапе переговоры состоятся между представителями на уровне помощников или специальных представителей — таких, как Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев с российской стороны и соответственно с украинской. При положительном приемлемом для обеих сторон результате, для достижения которого понадобится вероятно больше, чем одна встреча, заключительная беседа пройдет уже на президентском уровне.— Какие цели у России на сегодня, чего мы ждём от переговорного процесса? К чему готовы, а к чему нет?— Цели России были официально озвучены: признание новых регионов, включая Крым в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО. Вероятно, к ним добавятся обязательство о неразмещении иностранных войск на территории Украины и создание зоны безопасности между Россией и Украиной.Как мне представляется, Украине придется смириться де-факто с новыми реалиями на земле, то есть — с переходом регионов в состав России. Но украинское руководство будет искать лазейки оставить де-юре вопрос открытым для себя и своих союзников. В этом смысле Украина может постараться пойти по пути Японии с ее претензиями на "северные территории".Тогда мирный договор между Россией и Украиной с учетом новых реалий не будет подписан. В итоге шаткий мир без крупных вооруженных столкновений возможен, но нормальных межгосударственных отношений вряд ли удастся достичь.— Владимир Зеленский требует прекращения огня и встречи с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая, при этом не отменяет запрет на переговоры с Россией, при этом он не легитимен. На что рассчитывает глава киевского режима, каковы его мотивы?— Сейчас Зеленскому важно добиться следующих целей.Первая — военная. ВСУ отступают и время играет против них. Чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому необходимо остановить продвижение российских войск, если не военным, то дипломатическим путем.Вторая — ему необходимо показать, что именно он, а не президент Путин хочет мира. Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время Зеленский постарается выиграть. Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому Зеленский готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней.— Украинцы расценили предложение провести в Стамбуле прямые переговоры как оскорбительное, ссылаясь на то, что там в начале войны переговоры зашли в тупик, пишет Sky News. Должны ли мы в данном случае как-то реагировать на обострение антироссийских настроений на Украине?— Для того, чтобы делать такой вывод, который делает Sky News необходимо провести репрезентативный социологический опрос.В тупик завели переговоры сами украинцы, отказавшись от парафированного документа под давлением бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Если граждане Украины хотят кого-то обвинить в провале переговоров в марте 2022 года, им следует обратить внимание на своих руководителей и упомянутого Джонсона.Можно предположить, что в результате длительной пропагандисткой антироссийской компании, начавшейся еще с оранжевой революции президента Ющенко, антироссийские настроения будут преобладать еще долго, и место проведения переговоров не сильно скажется на их уровне. Не вижу никакого смысла реагировать на это. Важнее разъяснять мировому сообществу, особенно той части, которая искренне заинтересована узнать истину, позицию России и наши мотивы.— В России многие эксперты считают, что Трамп поддержал требование Путина о немедленных прямых переговорах России и Украины. Но есть и другая точка зрения: дескать, Трамп на стороне Украины и Европы и их ультиматума начать 30 дневное перемирие без условий. Так кого на самом деле поддерживает Трамп: Россию, Украину или Европу?— Президент Трамп так обозначил свою позицию, что ее можно трактовать в любую сторону. Предполагаю, что он сделал это преднамеренно, для того чтобы оставить поле для маневра и проявления большей гибкости.У Трампа большой опыт заключения бизнес-сделок. В этом случае он может поддержать любую сторону в зависимости от складывающихся обстоятельств и своих мотивов — то есть на кого-то надавить, кого-то сдержать или, наоборот, поддержать, а потом опять смешать все фигуры на своеобразной политической шахматной доске. Думаю, что задача Трампа — прекратить конфликт и выйти победителем, получив при этом выгодный контракт на украинские ресурсы. Без заключения мира реализовать его и получить прибыль было бы затруднительно.— В Турции 14–16 мая пройдет встреча НАТО, на которую должен приехать Марко Рубио. Можем ли мы ожидать, что на этой встрече будет оказано содействие прямым переговорам России и Украины в Стамбуле?— Не думаю, что будет какая-то прямая взаимосвязь между встречей НАТО и российско-украинскими переговорами, если они состоятся в Стамбуле в это время.Скорее всего в коммюнике НАТО будет указано, что альянс выступает за скорейшее прекращение конфликта и готов содействовать этому, выразив политическую поддержку Украине и обвинив очередной раз Россию в начале конфликта. При этом скорее всего НАТО воздержится от официальных обещаний Украине членства в будущем.— Почему и Россия, и Украина видят именно Турцию как переговорную площадку, а не Китай или Индию, например?— Можно предположить, что Китай и Индия не рассматриваются Украиной как нейтральные страны из-за их позиции по конфликту и особенно после того, как они приняли участие в параде в День Победы в Москве. Хотя руководитель Индии Моди лично не присутствовал, но он собирался быть в Москве, и только вооруженный конфликт между Пакистаном и Индией помешал ему приехать.Турция же рассматривается как равноудаленная страна по отношению к России и Украине. Нельзя ее назвать очевидным противником или союзником, то есть она — вполне устраивающая обе стороны площадка для переговоров.Позиция Китая в отношении СВО в магистральной линии кое в чём напоминает позицию западных союзников в отношении СССР во время Второй Мировой войны. Об этом в интервью Дениса Рудометова с экспертом Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США.

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20250512/1063060917.html

https://ukraina.ru/20250510/seans-dressury-okonchen-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-v-sdelke-ssha-i-kieva-net-ni-politiki-ni-1062988907.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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