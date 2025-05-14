https://ukraina.ru/20250514/gennadiy-alekhin-bezlyudovskoe-kladbische-v-kharkove-stalo-beskraynim-iz-za-poter-vsu-v-kurskoy-1063106495.html

Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области

Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области - 14.05.2025 Украина.ру

Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области

Украинская армия несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-14T04:30

2025-05-14T04:30

2025-05-14T04:30

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Накануне мобильные подразделения ВСУ атаковали в районе н.п. Тёткино и Новый путь (Глушковский район Курской области), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и установки разминирования, сообщил эксперт."В наших штабах знали, что противник будет прорываться, поэтому вели комплексные работы на этом участке границы. Мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино", — подчеркнул Алехин.Он отметил, что таким образом ВСУ пытаются создать информационный шум. Все эти прорывы, в том числе в сторону Тёткино, Киев использует в информационных целях, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех, указал собеседник издания.При этом враг несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины, констатировал Алехин."На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений. Там ежедневно проходят от пяти до десяти траурных процессий", — рассказал эксперт.Это печальное свидетельство ожесточенных боев на харьковском и курском направлениях, в которых участвовали жители Харькова, Полтавы и Сум — как бойцы теробороны, так и принудительно мобилизованные граждане Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250513/iz-russkikh-snova-pytayutsya-sdelat-kovarnykh-medvedey-voennyy-letchik-vladimir-popov-o-reyse-mn17-1063103126.html

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