Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области - 14.05.2025 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области
Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области - 14.05.2025 Украина.ру
Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области
Украинская армия несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-14T04:30
2025-05-14T04:30
новости
харьков
украина
курская область
геннадий алехин
потери всу
потери украины
теткино
атака
всу
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Накануне мобильные подразделения ВСУ атаковали в районе н.п. Тёткино и Новый путь (Глушковский район Курской области), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и установки разминирования, сообщил эксперт."В наших штабах знали, что противник будет прорываться, поэтому вели комплексные работы на этом участке границы. Мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино", — подчеркнул Алехин.Он отметил, что таким образом ВСУ пытаются создать информационный шум. Все эти прорывы, в том числе в сторону Тёткино, Киев использует в информационных целях, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех, указал собеседник издания.При этом враг несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины, констатировал Алехин."На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений. Там ежедневно проходят от пяти до десяти траурных процессий", — рассказал эксперт.Это печальное свидетельство ожесточенных боев на харьковском и курском направлениях, в которых участвовали жители Харькова, Полтавы и Сум — как бойцы теробороны, так и принудительно мобилизованные граждане Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250513/iz-russkikh-snova-pytayutsya-sdelat-kovarnykh-medvedey-voennyy-letchik-vladimir-popov-o-reyse-mn17-1063103126.html
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новости, харьков, украина, курская область, геннадий алехин, потери всу, потери украины, теткино, атака, всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, спецоперация, новости россии
Новости, Харьков, Украина, Курская область, Геннадий Алехин, потери ВСУ, потери Украины, Теткино, атака, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, новости России

Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области

04:30 14.05.2025
 
© EPA
© EPA
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Украинская армия несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Накануне мобильные подразделения ВСУ атаковали в районе н.п. Тёткино и Новый путь (Глушковский район Курской области), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и установки разминирования, сообщил эксперт.
"В наших штабах знали, что противник будет прорываться, поэтому вели комплексные работы на этом участке границы. Мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что таким образом ВСУ пытаются создать информационный шум. Все эти прорывы, в том числе в сторону Тёткино, Киев использует в информационных целях, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех, указал собеседник издания.
При этом враг несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины, констатировал Алехин.
"На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений. Там ежедневно проходят от пяти до десяти траурных процессий", — рассказал эксперт.
Это печальное свидетельство ожесточенных боев на харьковском и курском направлениях, в которых участвовали жители Харькова, Полтавы и Сум — как бойцы теробороны, так и принудительно мобилизованные граждане Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
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