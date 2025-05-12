Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
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Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая
Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру
Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая
Еврокомиссия пригрозила санкциями в отношении "Северного потока-2", если Россия не пойдёт на перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о том, чтобы прилететь в Стамбул на российско-украинские переговоры
2025-05-12T18:25
2025-05-12T18:25
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
олег царев
еврокомиссия
газпром
ес
северный поток-2
северный поток
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Еврокомиссия может ввести санкции в отношении "Северного потока – 2", если Россия не согласится на перемирие с Украиной, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинья."Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2", — заявила Пинья на брифинге.Она уточнила, что санкции будут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление взорванного "Северного потока – 2". Более того, по словам Пинью, США якобы будут координировать санкции, если Россия не захочет принять перемирие с Украиной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня, указал, что так разговаривать с Россией нельзя."До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", — заявил он журналистам.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на то, когда прозвучала угроза Еврокомиссии."Интересно, что суета с санкциями вокруг неработающего СП-2 началась после 9 мая — в этот день суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG с кредиторами", — отметил Царёв.Он указал, что согласно пресс-релизу суда, у Nord Stream 2 AG около 150 кредиторов, с которыми она должна была рассчитаться к 9 мая."Если бы соглашение не было достигнуто, компания была бы объявлена банкротом. А теперь, если соглашение вступит в силу (в случае отсутствия или неуспеха возможных апелляций) и успеха реструктуризации долга, это может открыть путь для поиска новых инвесторов или альтернативных решений по газопроводу", — писал Царёв.По его словам, вердикт не был бы вынесен, если бы суд не получил исчерпывающую и достоверную информацию о том, что некий инвестор согласился выплатить долги Nord Stream 2 AG."Очевидно, что это решение суда имеет очень весомое значение для перспектив окончания войны. Потому что инвестор не стал бы гарантировать выплату долгов, если бы не был настроен сполна вернуть потраченное. И точно не стал бы покупать пустую газовую трубу. А вот с газом, которым трубу наполнит российский "Газпром", — это "золотая жила" на ближайшие десятилетия, особенно, если вложиться и отремонтировать поврежденную нитку", — отметил Царёв.По его мнению, "нет сомнений" в том, что инвесторы из США, хотя в решении их имена были зачёркнуты."План ранее звучал в СМИ — покупая компанию-оператор газопровода и российский газ инвесторы элегантно превращают российский газ в американский и окончательно принимают Европу в энергетическое рабство. Отмечу, что этот план США реализовать куда проще, чем сделку по недрам с Украиной: тут достаточно нескольких договоров — выкуп NS-2 у "Газпрома", контракта на покупку газа и контракты на продажу "американского" трубопроводного газа со странами ЕС", — указал Царёв.При этом условием этого является прочная нормализация отношений России и США."И те граждане США, чьи имена вымараны в опубликованном решении швейцарского суда, уже поставили на этот вариант, заявив о готовности выплатить $1,3 млрд кредиторам NS-2", — подытожил эксперт.Он также отметил, что "к выкупу российской стоимости по хорошей цене — "Северного потока", американцы могут добавить выкуп советского наследия в виде украинской газотранспортной системы". Причём, отметил он, на выкуп ГТС с учетом подписанной Украиной и США сделки по недрам и инфраструктуре у американских компаний будет преимущественное право."США становятся главным выгодоприобретателем завершения украинско-российского конфликта. Получат и политические дивиденды, и контроль поставок энергоносителей Европе, и экономическую прибыль — неплохо заработав на этих поставках", — подытожил Царёв.Ранее, 10 мая, во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России санкциями, если она не пойдёт на 30-дневное перемирие."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — заявил Макрон.По его словам, санкции будут гораздо "жёстче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор".При этом позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле 15 мая без всяких условий, в т.ч. и без 30-дневного перемирия.Трамп намекает на встречуПрезидент США Дональд Трамп заявил, что может посетить предложенные президентом России переговоры в Стамбуле 15 мая с Украиной."Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда. Вероятность этого есть, я думаю, если я верю, что что-то может произойти, но мы должны это сделать", — заявил Трамп.Ранее Путин предложил 15 мая провести переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России в заявлении для прессы в ночь на 11 мая.По словам Путина, в ближайшее время у него намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине", — отметил российский президент.Позднее состоялся разговор Путина с Эрдоганом, в ходе которого президент Турции выразил готовность способствовать проведению переговоров между Украиной и Россией.Владимир Зеленский, желая перебить повестку, заявил о том, что готов сам выехать в Стамбул, но непременно для встречи с Путиным. При этом на Украине действует законодательный запрет на ведение переговоров с российским президентом. Многие эксперты указали на манипулятивность предложения Зеленского.Также Зеленский поставил условие: перед переговорами должно начать действовать 30-дневное перемирие.После этого Трамп заявил, что переговоры должны состояться без всяких предварительных условий.О переговорах и предложении Зеленского — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров".
https://ukraina.ru/20250512/nepriemlemyy-podkhod-k-prekrascheniyu-ognya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-12-maya-1063057450.html
https://ukraina.ru/20250512/trebovanie-trampa-ot-ukrainy-zelenskiy-i-ego-primitivnaya-manipulyatsiya-glavnoe-na-utro-12-maya-1063053675.html
https://ukraina.ru/20250511/firmennoe-putinskoe-dzyudo-itogi-11-maya-na-ukraine-1063046832.html
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Егор Леев
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, олег царев, еврокомиссия, газпром, ес, северный поток-2, северный поток, украина, сша, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дональд Трамп, Олег Царев, Еврокомиссия, Газпром, ЕС, Северный поток-2, Северный поток, Украина, США, Россия

Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая

18:25 12.05.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP / Paul Sancya
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Еврокомиссия пригрозила санкциями в отношении "Северного потока-2", если Россия не пойдёт на перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о том, чтобы прилететь в Стамбул на российско-украинские переговоры
Еврокомиссия может ввести санкции в отношении "Северного потока – 2", если Россия не согласится на перемирие с Украиной, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинья.
"Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2", — заявила Пинья на брифинге.
Она уточнила, что санкции будут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление взорванного "Северного потока – 2". Более того, по словам Пинью, США якобы будут координировать санкции, если Россия не захочет принять перемирие с Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня, указал, что так разговаривать с Россией нельзя.
"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", — заявил он журналистам.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
13:12
Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 маяПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине, а чего следует избегать. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на то, когда прозвучала угроза Еврокомиссии.
"Интересно, что суета с санкциями вокруг неработающего СП-2 началась после 9 мая — в этот день суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG с кредиторами", — отметил Царёв.
Он указал, что согласно пресс-релизу суда, у Nord Stream 2 AG около 150 кредиторов, с которыми она должна была рассчитаться к 9 мая.
"Если бы соглашение не было достигнуто, компания была бы объявлена банкротом. А теперь, если соглашение вступит в силу (в случае отсутствия или неуспеха возможных апелляций) и успеха реструктуризации долга, это может открыть путь для поиска новых инвесторов или альтернативных решений по газопроводу", — писал Царёв.
По его словам, вердикт не был бы вынесен, если бы суд не получил исчерпывающую и достоверную информацию о том, что некий инвестор согласился выплатить долги Nord Stream 2 AG.
"Очевидно, что это решение суда имеет очень весомое значение для перспектив окончания войны. Потому что инвестор не стал бы гарантировать выплату долгов, если бы не был настроен сполна вернуть потраченное. И точно не стал бы покупать пустую газовую трубу. А вот с газом, которым трубу наполнит российский "Газпром", — это "золотая жила" на ближайшие десятилетия, особенно, если вложиться и отремонтировать поврежденную нитку", — отметил Царёв.
По его мнению, "нет сомнений" в том, что инвесторы из США, хотя в решении их имена были зачёркнуты.
"План ранее звучал в СМИ — покупая компанию-оператор газопровода и российский газ инвесторы элегантно превращают российский газ в американский и окончательно принимают Европу в энергетическое рабство. Отмечу, что этот план США реализовать куда проще, чем сделку по недрам с Украиной: тут достаточно нескольких договоров — выкуп NS-2 у "Газпрома", контракта на покупку газа и контракты на продажу "американского" трубопроводного газа со странами ЕС", — указал Царёв.
При этом условием этого является прочная нормализация отношений России и США.
09:52
Требование Трампа от Украины, Зеленский и его примитивная манипуляция. Главное на утро 12 маяПрезидент США Дональд Трамп потребовал от украинского руководства немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что приедет в Стамбул на переговоры, и предложил сделать то же самое Путину
"И те граждане США, чьи имена вымараны в опубликованном решении швейцарского суда, уже поставили на этот вариант, заявив о готовности выплатить $1,3 млрд кредиторам NS-2", — подытожил эксперт.
Он также отметил, что "к выкупу российской стоимости по хорошей цене — "Северного потока", американцы могут добавить выкуп советского наследия в виде украинской газотранспортной системы". Причём, отметил он, на выкуп ГТС с учетом подписанной Украиной и США сделки по недрам и инфраструктуре у американских компаний будет преимущественное право.
"США становятся главным выгодоприобретателем завершения украинско-российского конфликта. Получат и политические дивиденды, и контроль поставок энергоносителей Европе, и экономическую прибыль — неплохо заработав на этих поставках", — подытожил Царёв.
Ранее, 10 мая, во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России санкциями, если она не пойдёт на 30-дневное перемирие.
"Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — заявил Макрон.
По его словам, санкции будут гораздо "жёстче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор".
При этом позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле 15 мая без всяких условий, в т.ч. и без 30-дневного перемирия.
Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Вчера, 18:00
Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 маяНачалась подготовка над проведением переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
Трамп намекает на встречу
Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить предложенные президентом России переговоры в Стамбуле 15 мая с Украиной.
"Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда. Вероятность этого есть, я думаю, если я верю, что что-то может произойти, но мы должны это сделать", — заявил Трамп.
Ранее Путин предложил 15 мая провести переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле.
"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России в заявлении для прессы в ночь на 11 мая.
По словам Путина, в ближайшее время у него намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине", — отметил российский президент.
Позднее состоялся разговор Путина с Эрдоганом, в ходе которого президент Турции выразил готовность способствовать проведению переговоров между Украиной и Россией.
Владимир Зеленский, желая перебить повестку, заявил о том, что готов сам выехать в Стамбул, но непременно для встречи с Путиным. При этом на Украине действует законодательный запрет на ведение переговоров с российским президентом. Многие эксперты указали на манипулятивность предложения Зеленского.
Также Зеленский поставил условие: перед переговорами должно начать действовать 30-дневное перемирие.
После этого Трамп заявил, что переговоры должны состояться без всяких предварительных условий.
О переговорах и предложении Зеленского — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров".
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