https://ukraina.ru/20250512/razgovor-na-yazyke-ultimatumov-tramp-namekaet-na-vstrechu-v-stambule-itogi-12-maya-1063070680.html

Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая

Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру

Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая

Еврокомиссия пригрозила санкциями в отношении "Северного потока-2", если Россия не пойдёт на перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о том, чтобы прилететь в Стамбул на российско-украинские переговоры

2025-05-12T18:25

2025-05-12T18:25

2025-05-12T18:25

эксклюзив

хроники

владимир путин

дональд трамп

олег царев

еврокомиссия

газпром

ес

северный поток-2

северный поток

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Еврокомиссия может ввести санкции в отношении "Северного потока – 2", если Россия не согласится на перемирие с Украиной, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинья."Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2", — заявила Пинья на брифинге.Она уточнила, что санкции будут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление взорванного "Северного потока – 2". Более того, по словам Пинью, США якобы будут координировать санкции, если Россия не захочет принять перемирие с Украиной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня, указал, что так разговаривать с Россией нельзя."До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", — заявил он журналистам.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на то, когда прозвучала угроза Еврокомиссии."Интересно, что суета с санкциями вокруг неработающего СП-2 началась после 9 мая — в этот день суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG с кредиторами", — отметил Царёв.Он указал, что согласно пресс-релизу суда, у Nord Stream 2 AG около 150 кредиторов, с которыми она должна была рассчитаться к 9 мая."Если бы соглашение не было достигнуто, компания была бы объявлена банкротом. А теперь, если соглашение вступит в силу (в случае отсутствия или неуспеха возможных апелляций) и успеха реструктуризации долга, это может открыть путь для поиска новых инвесторов или альтернативных решений по газопроводу", — писал Царёв.По его словам, вердикт не был бы вынесен, если бы суд не получил исчерпывающую и достоверную информацию о том, что некий инвестор согласился выплатить долги Nord Stream 2 AG."Очевидно, что это решение суда имеет очень весомое значение для перспектив окончания войны. Потому что инвестор не стал бы гарантировать выплату долгов, если бы не был настроен сполна вернуть потраченное. И точно не стал бы покупать пустую газовую трубу. А вот с газом, которым трубу наполнит российский "Газпром", — это "золотая жила" на ближайшие десятилетия, особенно, если вложиться и отремонтировать поврежденную нитку", — отметил Царёв.По его мнению, "нет сомнений" в том, что инвесторы из США, хотя в решении их имена были зачёркнуты."План ранее звучал в СМИ — покупая компанию-оператор газопровода и российский газ инвесторы элегантно превращают российский газ в американский и окончательно принимают Европу в энергетическое рабство. Отмечу, что этот план США реализовать куда проще, чем сделку по недрам с Украиной: тут достаточно нескольких договоров — выкуп NS-2 у "Газпрома", контракта на покупку газа и контракты на продажу "американского" трубопроводного газа со странами ЕС", — указал Царёв.При этом условием этого является прочная нормализация отношений России и США."И те граждане США, чьи имена вымараны в опубликованном решении швейцарского суда, уже поставили на этот вариант, заявив о готовности выплатить $1,3 млрд кредиторам NS-2", — подытожил эксперт.Он также отметил, что "к выкупу российской стоимости по хорошей цене — "Северного потока", американцы могут добавить выкуп советского наследия в виде украинской газотранспортной системы". Причём, отметил он, на выкуп ГТС с учетом подписанной Украиной и США сделки по недрам и инфраструктуре у американских компаний будет преимущественное право."США становятся главным выгодоприобретателем завершения украинско-российского конфликта. Получат и политические дивиденды, и контроль поставок энергоносителей Европе, и экономическую прибыль — неплохо заработав на этих поставках", — подытожил Царёв.Ранее, 10 мая, во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России санкциями, если она не пойдёт на 30-дневное перемирие."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — заявил Макрон.По его словам, санкции будут гораздо "жёстче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор".При этом позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле 15 мая без всяких условий, в т.ч. и без 30-дневного перемирия.Трамп намекает на встречуПрезидент США Дональд Трамп заявил, что может посетить предложенные президентом России переговоры в Стамбуле 15 мая с Украиной."Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда. Вероятность этого есть, я думаю, если я верю, что что-то может произойти, но мы должны это сделать", — заявил Трамп.Ранее Путин предложил 15 мая провести переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России в заявлении для прессы в ночь на 11 мая.По словам Путина, в ближайшее время у него намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине", — отметил российский президент.Позднее состоялся разговор Путина с Эрдоганом, в ходе которого президент Турции выразил готовность способствовать проведению переговоров между Украиной и Россией.Владимир Зеленский, желая перебить повестку, заявил о том, что готов сам выехать в Стамбул, но непременно для встречи с Путиным. При этом на Украине действует законодательный запрет на ведение переговоров с российским президентом. Многие эксперты указали на манипулятивность предложения Зеленского.Также Зеленский поставил условие: перед переговорами должно начать действовать 30-дневное перемирие.После этого Трамп заявил, что переговоры должны состояться без всяких предварительных условий.О переговорах и предложении Зеленского — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров".

https://ukraina.ru/20250512/nepriemlemyy-podkhod-k-prekrascheniyu-ognya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-12-maya-1063057450.html

https://ukraina.ru/20250512/trebovanie-trampa-ot-ukrainy-zelenskiy-i-ego-primitivnaya-manipulyatsiya-glavnoe-na-utro-12-maya-1063053675.html

https://ukraina.ru/20250511/firmennoe-putinskoe-dzyudo-itogi-11-maya-na-ukraine-1063046832.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, олег царев, еврокомиссия, газпром, ес, северный поток-2, северный поток, украина, сша, россия