https://ukraina.ru/20250512/zelenskiy-rastratil-zhizni-zrya-zapadnye-smi-o-vozobnovlenii-stambulskikh-peregovorov-1063059971.html

Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров

Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров - 12.05.2025 Украина.ру

Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров

Предложение российского лидера Владимира Путина возобновить с 15 мая переговоры по Украине в Стамбуле превращается в настоящий "дипломатический танец". Европейские лидеры танцуют под свою музыку, президент США им немного подыгрывает, Владимир Зеленский танцует в такт Трампа, а Путин вовсе разыгрывает собственную игру

2025-05-12T15:48

2025-05-12T15:48

2025-05-12T15:48

эксклюзив

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

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the economist

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сша

переговоры

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Так западные СМИ описывают дипломатическую активность вокруг Украины, которая усилилась 10 мая, после визита четырех европейских лидеров в Киев.Члены "коалиции желающих" прислать своих "миротворцев" на Украину – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве совещание и решили, что с 12 мая нужно установить безусловное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней. В случае отказа России от перемирия лидеры договорились ужесточить санкции против ее банковского и энергетического секторов.На очередной европейский "ультиматум" российский лидер Владимир Путин ответил собственной инициативой, касающейся возобновления стамбульских переговоров по Украине, "там, где они были прерваны". При этом он подчеркнул, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, направленные на устранение первопричины конфликта и установление прочного мира на историческую перспективу."Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?" — отметил Путин.После того, как президент США Дональд Трамп через свои соцсети высказал мнение о том, что Украине стоило бы принять российскую инициативу, Владимир Зеленский заявил, что он будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая.По мнению авторов британского издания The Economist, Трамп не оставил выбора Зеленскому. Но это не значит, что Зеленский готов просто так сдаться, полагают они. Главная задача лидера киевского режима сейчас будет состоят в том, чтобы выставить Путина препятствием к миру и донести эту мысль до Трампа, отмечается в статье издания.Зеленский не может просто так согласиться на продолжение переговоров от весны 2022 года, при этом учитывая реальную ситуацию на поле боя, как этого от него требует российская сторона, подчеркивают британские журналисты."Это представляет собой серьезную опасность для Украины. Предыдущие переговоры так и не привели к окончательному соглашению, однако высветили красные линии для Киева — включая отказ от сокращения вооруженных сил. Возврат к наработкам Стамбульских переговоров в каком-то смысле будет означать, что Зеленский попросту бессмысленно растратил жизни сограждан", - пишет The Economist.Издание напоминает, что канал публичной дипломатии всегда предполагает серьезные закулисные переговоры. Поэтому авторы издания допускают, что предстоящие дни действительно могут оказаться решающими для украинского урегулирования. При этом они отмечают, что в центре событий остается американский президент Дональд Трамп, под чьи заявления и посты в соцсетях каждая из сторон пытается подстроить свою риторику."Проблема Трампа в том, что Путин разыгрывает собственную партию, столь же сурово и непреклонно. Четверо европейских лидеров в Киеве призвали Трампа занять более жесткую позицию против Путина. Трамп же доселе отказывался это делать, предпочитая вместо этого танцевать вокруг российского лидера", - пишет британская газета.Поэтому шанс на кардинальные сдвиги на поле украинского урегулирования британские журналисты называют призрачным, но при этом признаются, что на этот раз он существует.Ряд западных СМИ отмечает, что, несмотря на все попытки надавить на Россию и заставить ее пойти на уступки, Москва твердо отстаивает свои условия будущего мирного договора по Украине. По мнению авторов Reuters, последней инициативой Путин отверг ультиматум Западной Европы и Украины о прекращении огня с 12 мая. Российский МИД при этом пояснил, что разговоры о коренных причинах конфликта должны предшествовать обсуждению прекращения огня, напоминает издание.CNN делает акцент на том, что Владимиру Путину с помощью инициативы о возобновлении стамбульских переговоров удалось ослабить большую часть давления на Москву и сместить акцент на потенциальные переговоры. Журналисты американского телеканала, напоминают, что 10 мая российский лидер столкнулся с совместным призывом Европы и США согласиться на прекращение огня к крайнему сроку в понедельник, но его встречное предложение заставило их задуматься о реализации собственных угроз."Европейские лидеры пока не заявили, будут ли они настаивать на введении дополнительных санкций против России, если к понедельнику не будет достигнуто соглашение о прекращении огня", - говорится в публикации телеканала от 11 мая.Владимир Путин никогда не показывает, что реагирует на внешнее давление, пишет немецкий Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тем не менее, его предложение киевскому руководству начать прямые переговоры в Стамбуле, сделанное в ночь на 11 мая, выглядит как реакция и как попытка сменить тему, считают авторы газеты."Путин реагирует на приезд канцлера Германии, президента Франции, премьер-министра Великобритании и премьер-министра Польши к президенту Украины Владимиру Зеленскому в субботу, а особенно на их общение с президентом США Дональдом Трампом во время большой видеоконференции. На него Путин по-прежнему пытается повлиять, преследуя большую цель — надолго отвратить Вашингтон от военной поддержки Украины", - утверждают немецкие журналисты.Испанская газета El Mundo полагает, что предложение о возобновлении стамбульских переговоров является сигналом, который российский лидер отсылает своему американскому коллеге."Президент Путин видит, что его отношения с Трампом охладились перед лицом отсутствия прогресса в последние недели. Сидя за бело-золотым столом в Кремле, когда в США приближался прайм-тайм, Путин сделал предложение, которое найдет больше отклика в Белом доме, чем в офисе… Зеленского…", - пишет газета.Испанские журналисты отмечают при этом, что несмотря на публичное и частное давление со стороны президента Дональда Трампа и неоднократные предупреждения европейских держав, Путин пошел на небольшие уступки для прекращения конфликта. В июне 2024 года он настаивал на том, что Украина должна официально отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и вывести свои войска со всей территории четырех украинских областей, на которые претендует Россия, напоминают они."В предлагаемых мирных переговорах будет учтен проект соглашения 2022 года, сообщил советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков. Согласно этому проекту, Украина должна принять постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США", - пишет испанское издание.По словам испанских журналистов, предложение Путина уже послужило тому, чтобы снова разделить американцев и европейцев по украинскому вопросу. Пока Трамп в своих соцсетях велит Киеву немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что этого предложения Путина недостаточно, и что безусловное прекращение огня должно предшествовать любым переговорам, напоминает испанский El Mundo.О дипломатических играх вокруг Украины в материале Дмитрия Выдрина Французский стыд

https://ukraina.ru/20250512/ukraina-za-nedelyu-vozvraschenie-v-stambul-1063047968.html

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эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, the economist, reuters, россия, сша, переговоры, стамбул