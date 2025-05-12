https://ukraina.ru/20250512/iskhod-svo-budet-reshen-v-rezultate-peregovorov-a-ne-v-khode-shturmov--fedorov-1063036458.html

Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров

Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров - 12.05.2025 Украина.ру

Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров

Россия идет на "технические" перемирия, чтобы проверить реакцию оппонента. Она использует их как политический инструмент: это проверка готовности Запада пойти на переговоры. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров

2025-05-12T05:30

2025-05-12T05:30

2025-05-12T05:30

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Длинное перемирие на 30 дней, как это предлагают США, нужно для перевооружения ВСУ: возведения оборонительных сооружений, дополнительных поставок самолетов и строительства капониров для них, отметил политик."Сейчас те же F-16 не могут использоваться на Украине должным образом, потому что для них нет инфраструктуры на земле. Советское уже разрушено, а новое не построили. И если противник за время длительного перемирия что-то такое сделает, это резко усилит его возможности", – подчеркнул Федоров.Теоретически, Россия могла бы использовать длительное перемирие для перевооружения. Но поскольку совокупных возможностей у НАТО больше, они за это время успеют сделать больше, указал депутат.А за время коротких перемирий Россия ничем не рискует в военном отношении и использует их как политический инструмент: проверка готовности Запада пойти на переговоры, объяснил Федоров."Тем более, исход СВО в любом случае будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов. Взять территорию Украины под контроль ООН, как это ранее предлагал [президент России Владимир] Путин – это вопрос переговоров, а не военных действий", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.Читайте также материал Анны Черкасовой "В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250510/seans-dressury-okonchen-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-v-sdelke-ssha-i-kieva-net-ni-politiki-ni-1062988907.html

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