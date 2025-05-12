Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров - 12.05.2025 Украина.ру
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Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров
Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров - 12.05.2025 Украина.ру
Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров
Россия идет на "технические" перемирия, чтобы проверить реакцию оппонента. Она использует их как политический инструмент: это проверка готовности Запада пойти на переговоры. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
2025-05-12T05:30
2025-05-12T05:30
новости
россия
украина
запад
перемирие
сво
самолет
переговоры
спецоперация
прогнозы сво
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Длинное перемирие на 30 дней, как это предлагают США, нужно для перевооружения ВСУ: возведения оборонительных сооружений, дополнительных поставок самолетов и строительства капониров для них, отметил политик."Сейчас те же F-16 не могут использоваться на Украине должным образом, потому что для них нет инфраструктуры на земле. Советское уже разрушено, а новое не построили. И если противник за время длительного перемирия что-то такое сделает, это резко усилит его возможности", – подчеркнул Федоров.Теоретически, Россия могла бы использовать длительное перемирие для перевооружения. Но поскольку совокупных возможностей у НАТО больше, они за это время успеют сделать больше, указал депутат.А за время коротких перемирий Россия ничем не рискует в военном отношении и использует их как политический инструмент: проверка готовности Запада пойти на переговоры, объяснил Федоров."Тем более, исход СВО в любом случае будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов. Взять территорию Украины под контроль ООН, как это ранее предлагал [президент России Владимир] Путин – это вопрос переговоров, а не военных действий", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.Читайте также материал Анны Черкасовой "В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250510/seans-dressury-okonchen-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-v-sdelke-ssha-i-kieva-net-ni-politiki-ni-1062988907.html
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новости, россия, украина, запад, перемирие, сво, самолет, переговоры, спецоперация, прогнозы сво, завершение сво, новости сво сейчас, f-16
Новости, Россия, Украина, Запад, перемирие, СВО, самолет, переговоры, Спецоперация, прогнозы СВО, завершение СВО, новости СВО сейчас, F-16

Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров

05:30 12.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия идет на "технические" перемирия, чтобы проверить реакцию оппонента. Она использует их как политический инструмент: это проверка готовности Запада пойти на переговоры. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
Длинное перемирие на 30 дней, как это предлагают США, нужно для перевооружения ВСУ: возведения оборонительных сооружений, дополнительных поставок самолетов и строительства капониров для них, отметил политик.
"Сейчас те же F-16 не могут использоваться на Украине должным образом, потому что для них нет инфраструктуры на земле. Советское уже разрушено, а новое не построили. И если противник за время длительного перемирия что-то такое сделает, это резко усилит его возможности", – подчеркнул Федоров.
Теоретически, Россия могла бы использовать длительное перемирие для перевооружения. Но поскольку совокупных возможностей у НАТО больше, они за это время успеют сделать больше, указал депутат.
А за время коротких перемирий Россия ничем не рискует в военном отношении и использует их как политический инструмент: проверка готовности Запада пойти на переговоры, объяснил Федоров.
"Тем более, исход СВО в любом случае будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов. Взять территорию Украины под контроль ООН, как это ранее предлагал [президент России Владимир] Путин – это вопрос переговоров, а не военных действий", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.
Читайте также материал Анны Черкасовой "В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
10 мая, 06:39
Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономикиВ европейских столицах Зеленского всерьез называют "лидером свободного мира". А он всерьез в это поверил, и претендует быть лидером "дома Облонских", где, как известно, смешалось все — и люди, и кони. Когда я увидел "парад" в Лондоне, где приглашенная колонна украинских вояк месила кучи английского конского навоза, вспомнил как раз эту фразу.
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