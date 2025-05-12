Исход СВО будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов – Федоров
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Россия идет на "технические" перемирия, чтобы проверить реакцию оппонента. Она использует их как политический инструмент: это проверка готовности Запада пойти на переговоры. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
Длинное перемирие на 30 дней, как это предлагают США, нужно для перевооружения ВСУ: возведения оборонительных сооружений, дополнительных поставок самолетов и строительства капониров для них, отметил политик.
А за время коротких перемирий Россия ничем не рискует в военном отношении и использует их как политический инструмент: проверка готовности Запада пойти на переговоры, объяснил Федоров.
"Тем более, исход СВО в любом случае будет решен в результате переговоров, а не в ходе штурмов. Взять территорию Украины под контроль ООН, как это ранее предлагал [президент России Владимир] Путин – это вопрос переговоров, а не военных действий", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.
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