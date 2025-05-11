https://ukraina.ru/20250511/pervyy-shag-no-etogo-nedostatochno-makron-ozhidaet-ot-putina-bolshego-v-peregovorakh-o-mire-s-ukrainoy-1063039913.html

"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной

"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной - 11.05.2025 Украина.ру

"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной

Предложение российского президента Владимира Путина о прямых переговорах Москвы с Киевом являются первым шагом на этом пути, которого недостаточно. Об этом 11 мая в Перемышле (Польша) заявил французский президент резидент Эммануэль Макрон

2025-05-11T10:08

2025-05-11T10:08

2025-05-11T10:08

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Прямые переговоры России с Украиной о завершении вооружённого конфликта, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ответ на предложение Киева о безоговорочном прекращении огня – это недостаточно активное движение в правильном направлении, полагает президент Франции. Президент Франции накануне участвовал в переговорах с Владимиром Зеленским, который отверг предложение президента России о трёхдневном перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский желает 30-дневного перемирия с безусловным прекращением огня."Безусловному прекращению огня переговоры по определению не предшествуют", — заявил Макрон, комментируя инициативу президента России.По мнению французского президента, Путин своим миротворческим предложением демонстрирует "желание выиграть время".Макрон утвердительно ответил на вопрос сотрудника одного из СМИ о том, может ли заявленная в ночь на 11 мая инициатива президента России означать стремление Путина к затягиванию процесса достижения мира на Украине."Да-да, это так", - сказал Макрон.В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной, устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира. Подробности в публикации Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая Тем временем Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах

https://ukraina.ru/20250511/tramp-anonsiroval-potentsialno-velikiy-den-dlya-rossii-i-ukrainy-1063039513.html

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