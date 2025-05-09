"Игра не стоит свеч": аналитик о том, почему ради отмены санкций России не нужно жертвовать безопасностью - 09.05.2025 Украина.ру
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"Игра не стоит свеч": аналитик о том, почему ради отмены санкций России не нужно жертвовать безопасностью
"Игра не стоит свеч": аналитик о том, почему ради отмены санкций России не нужно жертвовать безопасностью - 09.05.2025 Украина.ру
"Игра не стоит свеч": аналитик о том, почему ради отмены санкций России не нужно жертвовать безопасностью
Все эти танцы с бубнами вокруг Трампа и его предложений создают впечатление, что руководство России готово отказаться от своих требований. Я буду очень удивлен, если это произойдет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-05-09T05:30
2025-05-09T05:30
новости
сша
россия
дмитрий голубовский
одесса
крым
дональд трамп
санкции
арктика
требование
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На днях помощник президента РФ Николай Патрушев исключил связь Одессы с Украиной в будущем. Эксперт выразил надежду, что военно-политическое руководство России таким образом обозначает свои планы относительно этого региона.Условия России с самого начала были абсолютно понятны. Минимальные требования — это признания новых регионов, которые вошли в состав РФ согласно Конституции, отметил собеседник издания.Даже если это будет сопровождаться снятием санкций, возвращением американских корпораций в Россию, совместным освоением Арктики, указал он."Все это того не стоит, хотя бы потому, что деньги уже далеко не те, что были раньше, инфляционную волну за эти годы нагнали очень сильную. Игра не стоит свеч, чтобы ради этого жертвовать тем, что может обеспечить долгосрочную безопасность", — указал эксперт.Кроме того, украинские власти отказывается признавать хоть что-нибудь из того, что принадлежит России. При этом США по поводу Крыма заявляли, что этот вопрос уже закрыт, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему противостояния России и Запада — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.
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одесса
крым
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новости, сша, россия, дмитрий голубовский, одесса, крым, дональд трамп, санкции, арктика, требование, конституция, регионы, международные отношения
Новости, США, Россия, Дмитрий Голубовский, Одесса, Крым, Дональд Трамп, санкции, Арктика, требование, Конституция, регионы, международные отношения

"Игра не стоит свеч": аналитик о том, почему ради отмены санкций России не нужно жертвовать безопасностью

05:30 09.05.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Все эти танцы с бубнами вокруг Трампа и его предложений создают впечатление, что руководство России готово отказаться от своих требований. Я буду очень удивлен, если это произойдет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
На днях помощник президента РФ Николай Патрушев исключил связь Одессы с Украиной в будущем. Эксперт выразил надежду, что военно-политическое руководство России таким образом обозначает свои планы относительно этого региона.
Условия России с самого начала были абсолютно понятны. Минимальные требования — это признания новых регионов, которые вошли в состав РФ согласно Конституции, отметил собеседник издания.
"Все эти танцы с бубнами вокруг [президента США Дональда] Трампа и его предложений создают впечатление, что руководство России готово отказаться от своих требований. Но я буду очень удивлен, если это произойдет", — подчеркнул Голубовский.
Даже если это будет сопровождаться снятием санкций, возвращением американских корпораций в Россию, совместным освоением Арктики, указал он.
"Все это того не стоит, хотя бы потому, что деньги уже далеко не те, что были раньше, инфляционную волну за эти годы нагнали очень сильную. Игра не стоит свеч, чтобы ради этого жертвовать тем, что может обеспечить долгосрочную безопасность", — указал эксперт.
Кроме того, украинские власти отказывается признавать хоть что-нибудь из того, что принадлежит России. При этом США по поводу Крыма заявляли, что этот вопрос уже закрыт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему противостояния России и Запада — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Вчера, 16:47
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по УкраинеНе мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным, считает политолог и политтехнолог Михаил Павлив
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