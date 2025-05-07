https://ukraina.ru/20250507/1062974298.html

Андрей Школьников: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о грабеже Европы

Андрей Школьников: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о грабеже Европы - 07.05.2025 Украина.ру

Андрей Школьников: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о грабеже Европы

Мы входим в период, когда ближайшие 30 лет станут периодом войн и катастроф. В этих условиях ключевым ресурсом станет военная мощь. И России в отношениях с разными странами вопрос надо ставить так: "Сколько вы нам заплатите, чтобы мы обеспечили вашу безопасность?", считает специалист в области геополитики и геостратегии Андрей Школьников

2025-05-07T07:00

2025-05-07T07:00

2025-05-07T07:00

интервью

китай

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

ес

нато

кндр

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей, в одном из недавних интервью вы говорили, что Россия уже выиграла битву за лидерство в новом миропорядке и теперь ей, образно говоря, нужно дождаться окончания матча за второе место между США и Китаем, который, с точки зрения ее интересов, должен закончиться изнурительной ничьей с кучей травм и красных карточек. Почему вы сделали такой однозначный вывод?- Не надо так буквально воспринимать образы и метафоры. Я не говорил, что мы самая великая страна, а все остальные – пыль у наших ног. Я имел в виду, что мы первыми перешли в новый мир реальной политики, который распадается на большие панрегионы.В этом порядке разделение происходит не только на уровне метрополий, когда весь остальной мир глобален, и можно воевать и торговать с кем хочешь. Разбивка и фрагментация идет еще глубже до уровня полупериферии, которая тоже отделяется от другой.Мы не просто перешли в этот новый мир. Мы выполнили свою задачу и можем расслабленно смотреть на других. Первый этап этой задачи – война за независимость. В начале 2024 года стало понятно, что мы ее выиграли. Мы стали независимыми от Запада, как североамериканские колонии стали независимыми от Лондона. Выиграли мы в том смысле, что дальнейшее противостояние уже не могло привести к победе наших противников, но могло бы привести к нашему поражению, если бы мы сдались или сломались. Теперь все зависит только от нас.Понимаете, конфликт на Украине – это оперативный уровень в противостоянии с Западом. Это действительно СВО – не более того. Так вот мы в этом противостоянии проскочили сроки блицкрига. Торговые войны – это логика загонной охоты. Сроки блицкрига в таких воинах составляют от 9 месяцев до 2-2,5 лет. Мы проскочили оба срока.Это должно было переходить в долгоиграющий формат 5-7 лет. Мы были к этому готовы. Когда Андрей Белоусов еще занимал должность первого вице-премьера он сказал следующее: "Нам не нужна мобилизация для фронта и не мобилизационная экономика. Нам нужна мобилизация общества". Мы этого добились. Мы тратили ровно столько сил и ресурсов, сколько было необходимо для результата. И теперь время работает на Россию.Сейчас главная проблема США – распадающийся мир, который трещит по швам. При Байдене его пытались перегрузить при помощи инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением и других фантазий. Поняв, что это не получится, они вернули Трампа, который жестко и четко за несколько месяцев начал делать то, что можно было сделать за потерянных четыре года.Вторая проблема США после распадающегося мира – это Китай, который претендует на глобальное лидерство, потому что американская империя надорвалась и уходит. У Вашингтона уже нет ресурсов удерживать контроль по всем направлениям. Хотя еще в 1990е годы Америка на несколько десятилетий обгоняла всех остальных по экономике, науке, технологиям и военной мощи.Мы, в отличие от Китая, не претендуем на роль гегемона. Нам не нужен весь мир – только его часть. А Китаю необходим весь мир. Это не вопрос амбиций. Это вопрос его выживания. Как минимум ему нужно восточное полушарие с уничтожением всех конкурентов и доступу к рынкам. Китаю нужно уничтожить Корею, Японию, а также превратить Европу в свою провинцию.При этом проблем у Китая больше, чем у Европы и США вместе взятых. Запад еще не пал, и для него Китай – экзистенциальный противник.Если Китай выживет и пойдет дальше, то Америка, которая через 10-15 лет вернется в восточное полушарие, столкнется с тем, что у нас все китайское. И это будет уже не холодная война, когда западная и восточная европейские цивилизации соревновались по правилам. Это будет война на уничтожение вплоть до огромных человеческих жертв.Поэтому я еще с 2018-2019 года говорил, что США будут переключаться на Китай. Трамп сейчас этим и занимается.Повторюсь, мы в противостоянии с Западом свою задачу решили и обрели независимость. И если нас победить нельзя, им надо признать свое поражение, зафиксировать убытки и переключаться на Китай. Трамп этим и занимается. Время работает на нас. Да, нам приходится терпеть. Да, это неприятно. Но мы все же видим, как США красивейшим образом уходят из этой ситуации.Все уже забыли, что Америка это устроила. Теперь в этом виноваты Лондон, Европа и киевский режим, а США на белом коне. "Если вы нас не будете слушаться, через месяц мы выйдем из переговоров по Украине". Выходите. Только Трамп хочет красиво остаться в истории. И он уже получил от Киева филькину грамоту, в которой написано, что они должны какие-то миллиарды, а они будут дальше с этим разбираться как хотят.С точки зрения больших процессов тренд ясен. Они не могут у нас выиграть, но мы еще можем проиграть, если совершим глупость. Хотя вероятность этого минимальная. В недавнем фильме о Владимире Путине было прекрасно показано, как наш президент все эти 25 лет пребывания у власти шаг за шагом готовил нас к этому противостоянию. И ему теперь как гроссмейстеру осталось сделать всего несколько ходов для завершения партии.- С какого именно события 2024 года стало понятно, что мы проскочили этот блицкриг?- С самого начала года. Я уже говорил про сроки блицкригов в торговых войнах. Так вот 9 месяцев – это разрушение текущих потоков. Если бы мы в 2014 году пошли на конфликт с Западом, мы бы 9 месяцев не выдержали. У нас тогда по продуктам питания экспорт составлял 40-60%. Если бы нам перекрыли поставки и платежи, жизнь бы остановилась.А 2-2,5 года – это срок остановки предприятий из-за того, что нет запчастей и оборудования. Так вот в начале 2024 года мы его проскочили, потому что ничего не сломалось.Можно сколько угодно ругать Китай за то, что он недостаточно искренне поддержал нас, но он помог нам в оборудовании и запчастями. Об этом надо помнить.И когда начнется конфликт между Пекином и Вашингтоном, мы будем помогать китайцам так же, как они помогали нам. Ни больше, ни меньше. Мы не станем ввязываться в их противостояние и будем на позиции третьей радующейся стороны.- Вы еще говорили, что США должны выйти из украинского конфликта за 2025-2026 год.- Период с 2025-2026 год – это время определения формата американо-китайского противостояния. Все эти блокады и тарифные войны – это лишь прелюдия к тому, что будет. Образно говоря, сейчас фигуры расставляются на шахматной доске. А дальше мы будем смотреть за их противостоянием, которое может разрастись до военного.Это может быть и натравливание на Китай американских прокси-сил, и блокировка проливов, и эмбарго, и разрушение стратегических тылов.Как легче всего перекрыть доступ нефти и газа в Китай? Можно перекрыть Малаккский пролив. Можно спровоцировать войну между Индией и Пакистаном. Но стратегический тыл Китая – это Россия и пути через Среднюю Азию. Их тоже будут пытаться перерубить.А как можно перекрыть Персидский залив? Маленькая война всех со всеми. Если полетят ракеты и будут взрывать нефтедобывающие комплексы, в ближайшие 7 лет нефть и газ оттуда на мировой рынок выходить не будут. Вам даже с проливами не нужно возиться. И мы это увидим. Конфликт между Израилем и Палестиной – тоже подготовка к этому.Повторюсь, США нужно задавить Китай. Если Китай проиграет, он распадется. Ему не дадут собраться. У Китая при этом много проблем. Я могу часами рассказывать, как китайцы за счет красивых картинок и несуществующих научных прорывов эти проблемы скрыть. Хотя Пекин даже простейшие задачи с точки зрения 1970х-1980х годов решить не может. Я имею в виду двигатели и ядерные реакторы, которые у них не свои. Да, они замечательно копируют, но со своим инновационным и творческим у них беда.Поэтому нынешний конфликт с США – это вопрос существования для Китая.Для США – это тоже вопрос существования. Поэтому Трамп понимает, что с Россией нужно договариваться. Он воспринимает нас как другую бандитскую группировку из 1990-х, с которой надо садиться и делить: что наше, что – не наше. А со всеми остальными он не будет договариваться, потому что это его вассалы.А с Китаем Трамп договариваться не будет, потому что китайцам для выживания нужен весь мир. Это – результат ошибки Пекина в своем стратегическом планировании. И США для выживания тоже нужно очень много. Как минимум – чтобы Китая не было.- Насчет расстановки фигур на шахматной доске. Какую роль в этом может сыграть официальное признание участия бойцов из КНДР на СВО, учитывая, что у Пекина и Пхеньяна есть точно такой же договор, что и у Москвы с Пхеньяном?- Мы же еще не знаем, что мы подписали с Вьетнамом. А договор с КНДР – это удар бильярдиста, который загнал в лузу сразу несколько шаров. Потому что мы изолировали из противостояния США и Китая сразу две Кореи.Забрав северян под свой ядерный зонтик, мы не даем возможности активно действовать южанам. А если мы еще заберем Вьетнам под свою защиту, мы резко снизим градус противостояния США и Китая, не позволив ему разрастись до очень большой войны. Это нам выгодно.Для Китая в среднесрочной перспективе это хорошо, но в долгосрочной – плохо. Это плохо также для США и Японии.А так к нам лезть никто не хочет. Когда начался конфликт на Украине, авианосные соединения США по привычке двинулись в сторону России, но когда мы стали метать гиперзвук, они испугались и уплыли подальше. Я не говорю, что мы ударили бы по авианосцам. Но демонстрация того, как это может быть на наглядном примере рядом, рушит этот красивый образ, что с нами можно что-то сделать.Повторюсь, наш красивый ход с КНДР – это игра в долгую. Это вопрос присоединения единой Кореи к нашему панрегиону в 2030е годы. Да, это сейчас кажется, что их объединить невозможно. Но фактически Южная Корея – это набор чеболей. Больших кланов, которые были созданы в середине 20 века и выросли. Всего их около 30, начиная с "Самсунга". Что такое "Самсунг"? Это семейная корпорация, которая проникла во все отрасли. И государство Южная Корея – это совет директоров их чеболей.То же самое касается Северной Кореи, где правит чеболь Кимов.Уровень жизни в Южной Корее будет падать из-за всех этих мировых потрясений. И тогда пройдет совет директоров и примет решение объединиться. Местные жители это на ура воспримут. Киму передадут активы, связанные с безопасностью южан. Он активы, связанные с продуктами питания, передаст другим чеболям. Специализация, разделение, и вот, единая нация, которая входит в российскую зону влияния.Вот такой красивый заход на будущее к 2030-м годам мы сейчас наблюдаем.- Помимо этого, что мы еще должны сделать, чтобы противостояние США и Китая закончилось ничьей с травмами и красными карточками?- Активно помогать и тем, и другим. С Китаем у нас должен быть положительный нейтралитет. С США – отрицательный нейтралитет.Если США для долгого противостояния с Китаем нужно будет помочь в вопросе редкоземельных металлов, почему бы и нет? У нас интересы такие же, как и у Китая в нашем конфликте с Западом – наблюдать за дракой. Это не наша битва.У больших стран никогда не бывает постоянных союзников и постоянных противников. Единственное исключение – это отношения России и Великобритании. У нас с ними по всем сценариям не будет ничего общего. Где бы мы не шли, где бы они не шли – у нас всегда будет противостояние. А с США у нас точки пересечения есть.Что касается Китая, то это лишь наш ситуативный союзник на ближайшие годы. В 2030е годы он для нас вообще может стать негативно нейтральным. Мы не можем быть братьями навек ни с одной из крупных держав.Более того, с цивилизационной точки зрения договориться с США будет проще, чем с Китаем. У Китая не бывает союзников и партнеров – только вассалы и слуги. Когда нас 10-15 лет назад пытались толкнуть в союз с Китаем, не понимая последствий, это был ужас. Хорошо, что нам этого удалось избежать.- Что конкретно вы будете считать ничьей в конфликте США и Китая?- Если до 2030 года Китай не распадется на части, а США к этому времени будут вынуждены полностью уползти из восточного полушария. Пусть они реализуют Доктрину Монро и борются с внутренними проблемами.Проблем у США полно. Более того, Америке нужна была гражданская война в 2020 году в начале второго срока Трампа (если бы он победил), которая позволила бы им перезагрузиться и начать расти на новых принципах. США регулярно раз в 80 лет такие вещи проделывали, но сейчас цикл сломался, и они пошли по худшему варианту.Сейчас на это пойти уже нельзя. Сейчас в США, помимо транснациональных корпораций и промышленных элит, появилась третья сила – картели, у которых дикий всплеск пассионарности.Нынешние мексиканские и латиноамериканские картели – это не те, что были в Колумбии. Там если умирал глава картеля, к власти приходил его сын. Было понятно, с кем договариваться. А сейчас, если глава картеля умирает, картель разлетается на части и начинает воевать друг с другом. И оборот этих картелей давно преодолел триллион долларов.То есть там в любой момент может начаться война на троих, которая быстро не закончится. США тогда точно развалятся. Поэтому их задача – пройти между струйками дождя и выжить.Китаю тоже надо выжить. Хоть и с большими потерями, но не разлететься на части. А разлететься очень легко.Согласно официальной статистике, население Китая составляет 90% народа хань. Какой хань? В китайском языке есть девять диалектов, которые отличаются друг от друга так же, как английский от сербского. Они понимают друг друга только за счет одинаковых иероглифов, потому что слово "дом" везде рисуется одинаково. И у каждой из этих групп есть свои элиты.Да, Китай много раз распадался, а потом снова собирался. Но сейчас им собраться не дадут. Для этого просто достаточно поменять письменность в разных провинциях. Это уже будут разные народы с разным языком.Повторюсь, Китаю нужно не распасться к 2030 году. А США нужно отползти к себе, не уничтожив Китай. Если они его уничтожат, они задержатся в восточном полушарии. И тогда нам нужно будет снова бороться и тянуть время. Зачем нам это надо? Поэтому давайте пожелаем успехов обеим сторонам конфликта.- Теперь насчет Украины. Трамп ее бросит? Или мы ее уничтожим?- Украины в будущем нет. Просто России нужно поэтапно решать свои геополитические задачи в мире, который распадается. Слона надо есть по частям. Не решив вопросы ближнего круга, мы не сможем двигаться дальше.Чтобы перейти в шестой технологический уклад в 2030е годы, нам нужен панрегион численностью от 250 до 500 миллионов человек. Точнее, 250 миллионов – это объем, необходимый для поддержания индустриальной экономики четвертого уклада, как это было в СССР, а 500 миллионов – это вопрос микроэлектроники.Для этого нам нужна не Средняя Азия, а люди с высшим образованием и другой структурой потребления. Это – Восточная Европа. Мы сейчас идем туда.Еще был вариант пойти на Дальний Восток и заключить союз с Японией, объединенной Кореей и Вьетнамом, но это сложнее. А вот Восточная Европа – в самый раз.- Мы будем собирать новый Варшавский договор?- Не совсем.К 2028 году произойдет распад ЕС и окончательный уход оттуда США и НАТО, потому что у них конфликт с Китаем. В Европе будет вакуум, и мы туда зайдем. Но это будет не Варшавский договор, а Восточно-Европейское генерал-губернаторство, где внешняя безопасность будет обеспечиваться Россией, а внутри они будут жить, как хотят.При этом все инвестиции и технологии оттуда будут идти в Россию. Вы нам не очень нужны. Как потребители – да, а дальше живите на подножном корму. А если вы хотите развиваться – езжайте в Россию и займитесь освоением Дальнего Востока. Нам это надо, потому что у нас в 2030-2040 годы там будет основное развитие. Я бы даже столицу туда перенес.Знаете, у нас раньше было много вопросов в духе "Почему Россия после 2014 года не сделала из Донецка и Луганска витрину, чтобы украинцы поняли, что им лучше дружить с Москвой?". Так вот фактически речь шла о покупке лояльности. Эти времена уже прошли.Мы входим в период, когда ближайшие 30 лет станут периодом войн и катастроф. В этих условиях ключевым ресурсом станет военная мощь. И вопрос надо ставить так: "Сколько вы нам заплатите, чтобы мы обеспечили вашу безопасность?".Что касается Украины, то в начале 1990х годов она должна была строить второе русское государство, а не придумывать себе историю. Но для этого нужно имперское мышление, а к власти там пришли люди уровня директоров заводов. Причем эти заводы входили в трест в Москве, который прописывал, что им делать.Украина начала играть в многовекторность там, где этого делать нельзя было. Многовекторность – это когда твои интересы проскакивают между большими игроками. А Украина пыталась усидеть ровно посередине интересов России, США и Европы, в итоге сыграв против себя. И теперь из 52 миллионов населения на подконтрольной Киеву территорию проживает около 10-12 миллионов. Они сами выгребли и уничтожили все, что можно.Украины как страны не будет, потому что она мешает развиваться.У нас нет выбора между плохим и хорошим. Нам приходится выбирать между плохим и очень плохим. Поэтому нам придется забрать Новороссию – территорию, которую мы можем быстро сделать русской.Полосу от Чернигова до Одессы придется забирать. Какие-то территории войдут сразу, какие-то позднее.Когда пару месяцев назад Путин заявил о международной администрации на Украине, он фактически потребовал ее безоговорочной капитуляции. Президент наш блестяще ведет переговоры по всем вопросам, потому что у него каждое следующее предложение хуже предыдущего.Допустим, на Украине пройдут выборы. Но новый президент не сможет подписать договор, по которому пять регионов уходят в состав России, потому что этого нет в конституции. Значит, нужно будет запустить процесс подготовки смены конституции под внешним управлением. В этой конституции будет сказано, что теперь страна называется "Соединенные государства Украины", где каждый регион получит прав больше, чем Донбасс по Минским соглашениям (своя армия, полиция и ни копейки денег в Киев).И если Донбассу можно выйти из состава Украины, почему того же самого нельзя будет сделать Одессе? А дальше эти Соединенные Государства Украины начнут собачиться друг с другом за ресурсы. Может быть, это продлится полтора года, но потом местные элиты и народ вспомнят, что они русские, самоочистятся и проведут референдум о выходе из Украины и попытке вступить в состав РФ.Кроме того, мирный договор еще будет касаться экстерриториального коридора к Приднестровью с возможностью военной помощи не только Тирасполю, но и Кишиневу. Мы за последние два года поняли, что Молдавия – это имперская окраина, у которой есть своя гордость. Она не хочет быть окраиной ни Румынии, ни Евросоюза. Они много лет прожили вместе с Россией. И когда Запад пытался заставить их забыть свое прошлое, они сопротивлялись.Так что Молдавии надо помочь путем создания единой Бессарабской губернии со столицей в Одессе.- Сколько нам еще предстоит повоевать, чтобы подписать с Трампом бумагу обо всем этом?- Трампу по Украине с нами подписывать ничего не надо. Ему просто надо красиво выйти из этого конфликта. Технически это сделать будет очень просто, переведя отношения с Европой на коммерческую основу.Почему Трамп требует от европейских стран НАТО тратить на оборону 5% своего ВВП? Не для того, чтобы Европа сама себя защищала. Он говорит: "Друзья, выделяйте бюджет и направьте его на американские промышленные предприятия. Разместите заказы и дайте нам стопроцентный аванс, а в графике доставки вы будете в 2027 году. И когда это время придет, вдруг окажется, что продукция, которую вы купили, находится на складах на Филиппинах. На хранении. Оно ваше, но там".И потом, мы ведем переговоры с Трампом не об Украине, а о Европе. Не в смысле, что мы берем карту и рисуем сферу влияния. А в том смысле, что "мы грабим ее до такого-то года, а то, что от нее останется, мы забираем себе". Речь идет о разделении Европы по времени.И боевые действия не закончатся, пока не будет принципиальных договоренностей по всему кругу вопросов.Как только Трамп победил на выборах, я сказал, что сперва он должен решить свои внутриполитические проблемы, а потом займется переговорами. Меньше, чем за полгода с этим не разобраться. Потому что у вас на одном столе лежит все, от золотовалютных резервов до наших планов по разрушению монополии доллара. Это все нужно сбалансировать. И это все надо решить сразу, а не по частям, поскольку одно тянет другое.США важно определить степень нашей поддержки Китая. Трамп не идиот и понимает, что мы от нее не откажемся, потому что мы не самоубийцы. Но для осмысления этого нужно время.Повторюсь, полгода – это минимальный срок при активном желании всех сторон.И пока это желание США не очень активно, они будут минимально поддерживать этот конфликт. Потому что это рычаг давления на Россию, который тоже лежит на этом столе. А Европа Украине ничем не поможет. Когда они после очередного шабаша с горем пополам принимают решение об отправке 15 танков, это несерьезно.Так что до конца года война точно не закончится. Но не потому, что результат непонятен. И не потому, что надо зафиксировать границы. Просто продолжение конфликта – это одна из тем для торговли. И не надо фантазировать, что быстро обо всем договорятся.Также об украинском кризисе - в интервью Дмитрия Голубовского: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой

https://ukraina.ru/20250505/ssha-ustali-ssha-ukhodyat-khitraya-igra-trampa-po-ukraine-1062945526.html

https://ukraina.ru/20250506/greg-vayner-esli-zelenskiy-udarit-po-moskve-9-maya-tramp-razozlitsya-i-otpravit-ego-v-alkatras--1062948894.html

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интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, кндр, переговоры, одесса, чернигов, сво, экономика, украина