https://ukraina.ru/20250505/dmitriy-golubovskiy-bezopasnost-rossii-zavisit-ot-odessy-a-mir-seychas-lish-uskorit-voynu-s-evropoy-1062941464.html

Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой

Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой - 05.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой

Передышка на фронте нужна Украине, потому что у нее большие проблемы с мобилизацией, со снабжением, и экономикой, потому что МВФ больше не хочет рефинансировать ее долги. И любая пауза в войне дает фору тылу. А украинский тыл – это Европа, которая наращивает производство вооружений и готовится к войне с нами. Нам надо давить дальше.

2025-05-05T19:30

2025-05-05T19:30

2025-05-05T19:30

интервью

россия

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

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нато

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хамас

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.- Дмитрий Олегович, в интервью нашему изданию вы неоднократно говорили, что без контроля над черноморским побережьем победа в СВО была бы неполной для России. На днях и помощник президента РФ Николай Патрушев исключил связь Одессы с Украиной в будущем. Обозначает ли российское военно-политическое руководство таким образом свои планы по поводу этого региона?- Очень на это надеюсь. Условия России с самого начала были абсолютно понятны. Минимальные требования — это признания новых регионов, которые вошли в состав России согласно Конституции. Все эти танцы с бубнами вокруг Трампа и его предложений создают впечатление, что руководство России готово отказаться от своих требований.Но я буду очень удивлен, если это произойдет. Даже если это будет сопровождаться снятием санкций, возвращением американских корпораций в Россию, совместным освоением Арктики. Все этого того не стоит, хотя бы потому, что деньги уже далеко не те, что были раньше, инфляционную волну за эти годы нагнали очень сильную.Игра не стоит свеч, чтобы ради этого жертвовать тем, что может обеспечить долгосрочную безопасность. Кроме того, Киев отказывается признавать хоть что-нибудь из того, что принадлежит России. Хотя американская сторона по поводу Крыма говорит, что этот вопрос уже закрыт.И все гарантии о невступлении Украины в НАТО это слова, другая администрация в Белом доме все может пересмотреть. Исходя из этого я предполагаю, что все разговоры о перемирии пусты, СВО продолжится до достижения стратегических целей. Есть декларативные цели спецоперации, как денацификация, а есть стратегическая цель это контроль северного Причерноморья для обеспечения безопасности судоходства и возможности России беспрепятственно торговать с Ближним Востоком.Плюс контроль этих портов и экспорта, который пойдет через них, это контроль того, что останется от Украины, если не ставить задачу полностью занимать ее территорию. А я думаю, что руководство России такую задачу не ставит, это бессмысленно, зачем нам какой-нибудь Львов. Это территории с абсолютно нелояльным, культурно чуждым и непроизводительным населением.Коль скоро этот конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость. Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу.Пока у нас есть только сухопутный коридор в Крым, который простреливается с того берега Днепра, а морские коммуникации атакуются безэкипажными катерами.Я прекрасно понимаю, что это сложная задача. Если вспомнить Великую Отечественную войну, то только после освобождения Днепропетровска у нас появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу. Сейчас это займет еще больше времени, но мы должны быть к этому готовы. Останавливаться сейчас – программировать войну в будущем.Даже если США сейчас что-то урегулируют или выйдут из конфликта, нужно понимать, что Трамп – человек переменчивый. Он может заняться торговой войной с Китаем, а потом снова переключиться на нас. Во-первых, американская политика сегодня в принципе носит карнавальный характер. Во-вторых, судя по тому, как Трамп ведет дела, у него не будет второго срока.Более того, судя по тому, как падала его популярность с момента инаугурации, то 100 дней Трампа были чуть ли не худшими из 100 дней остальных американских президентов. Потому что из-за тарифной войны Америка получила серьезный инфляционный удар, последствия которого уже вовсю ощущаются. Там просто растут цены в магазинах, потому что Штаты серьезно зависят от импортных товаров массового спроса.И если после Трампа к власти новая администрация, она может все перерешить.То есть мы находимся в ситуации, когда международной архитектуры безопасности нет и нет никаких предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Надо понимать, что ее создание – это процесс многосторонний. А какая может быть архитектура безопасности между США и Китаем, которые находятся в состоянии холодной войны и потихоньку движутся к вооруженному столкновению?Я имею в виду последние действия Китая – захват спорного острова в Южно-Китайском море. Вьетнам этот остров считает своим, но контроль над ним позволит Китаю угрожать крупнейшей военной базе на Филиппинах – союзнику США.А какая может быть архитектура безопасности между Китаем и Индией, когда где-то в горах время от времени у них происходят столкновения на границе? Не говоря уже о Индии и Пакистане, которые на грани большой войны. Пакистан – это латентный союзник Китая и потенциальный транзитный коридор для Китая в Индийский океан, который как раз идет через спорные территории.Именно эти спорные территории позволяют Пакистану иметь общую границу с Китаем. Если бы Индия их забрала себе, Пакистан с Китаем не граничил бы.И когда Россия в этих условиях предлагает о чем-то договориться и что-то подписать, то надо понимать, что все наши дипломатические усилия не имеют под собой глобальных оснований. Никаких соглашений между Россией и Западом не может быть вне контекста всего, что происходит в остальном мире. Тем более, у Америки и Европы совершенно разные интересы, и они тоже близки к тарифной войне.Сейчас Россия может договориться с США о восстановлении двусторонних отношений. Это было бы плодотворно, потому что двум ядерным державам лучше не угрожать друг другу. К тому же, и мы, и Штаты могли бы заняться своими вопросами. Вашингтон мог бы заняться поддержкой того же Израиля, который пребывает в непростом положении.Сколько бы он ни говорил о том, что побеждает "Хезболлу" и "Хамас", я там победы не вижу. Снести все в хлам – это не победа, там еще остается организованное сопротивление.Еще США могли бы сосредоточиться на усилении контроля над Европой или строительстве Доктрины Монро-2.0. А мы бы занялись тем, что нужно нам.Когда Трамп пришел к власти, складывалось впечатление, что именно в таком ключе с ним можно договориться. Но в его команде слишком много людей старой формации, которые не видят этих новых реалий, но которые считают, что у Америки есть силы решить все вопросы мира одновременно, хотя это совсем не так.А самое главное, что Америка – это очень коррумпированная страна. Там коррупция легализована в форме лоббизма. Иностранные акторы могут без проблем влиять на решения Госдепа. Именно поэтому переговоры по Украине начались позитивно для России, когда Зеленского выпороли в Овальном Кабинете. Складывалось впечатление, что Америка вот-вот выкинет Украину как чемодан без ручки. Но когда Рубио начал вести переговоры с Россией в Саудовской Аравии, он сдал назад.Рубио – это не Вэнс и не Маск, которые резко против Зеленского. Это человек более системный для США, который в том числе ориентируется на иностранное влияние. И с тех пор требования Вашингтона к Киеву постоянно снижались. Они же начинали с "Верните наши деньги", а пришли к тому, что "Деньги, которые мы отдали – мы отдали. А военная помощь, если она будет, пойдет в счет этого ресурсного соглашения".Складывается впечатление, что США оказались в слабой переговорной позиции.- А перед кем?- Точно не перед Зеленским, который им ничего не может предъявить и полностью от них зависит. Есть какая-то другая сила, которая с помощью умелой дипломатической игры развернула эту ситуацию. Кроме Великобритании я такой силы не знаю. Да, у Лондона нет экономической и военной мощи, но он обладает гигантскими рычагами влияния на внутреннюю политику разных стран из-за разветвленной агентурной сети. И вполне возможно, что это британское влияние изменило подходы Вашингтона.Да, там не наблюдается фундаментального изменения этой политики. США признают, что Украина для них не приоритет и что Россия не отдаст новые регионы, но навстречу они нам идти не готовы. А нас это не устраивает, потому что нам не нужен мир по линии соприкосновения.Повторюсь, в современном мире, где нет архитектуры безопасности, единственная гарантия каких-либо договоренностей – это только хорошо охраняемая граница и армия, которая может эффективно эту границу защищать и от этой границы наступать.Даже если война закончится, она не закончится. Россия должна оставаться в хорошем тонусе, близком к мобилизационному, чтобы быть готовой защитить наши достижения. Такие периоды в мировой истории бывали не раз, просто мы уже об этом забыли. Мы вступаем в эпоху перманентных конфликтов. Наша задача – в них побеждать.Я понимаю, что многим у нас хотелось бы расслабиться. Бизнесу бы хотелось вернуться к ситуации, когда были низкие транзакционные издержки, свободная конвертация рубля и вывод дивидендов в офшоры, чтобы можно было инвестировать не в развитие России, а в покупку элитной недвижимости в Монако. Но даже если кто-то думает, что к этому можно вернуться, то это невозможно. А если и возможно, то ненадолго. Ваши деньги в следующем раунде игры отнимут.Если даже сейчас и будет какое-то перемирие, то это будет лишь конец раунда в боксерском поединке. Отдышались, попили водички, прозвучал гонг, стали драться дальше.- А кому сейчас нужна передышка?- Она нужна Украине, потому что у нее большие проблемы с мобилизацией и со снабжением, а еще намечаются большие проблемы с экономикой, потому что МВФ больше не хочет рефинансировать ее долги. Хотя на это деньги найдутся. И любая пауза в войне дает фору тылу. А украинский тыл – это Европа, которая наращивает производство вооружений и готовится к войне с нами. Нам эта пауза не нужна. Нам надо давить дальше.- Вы сказали, что Европа готовится к войне с нами. Но недавно в Испании и Португалии была легкая репетиция апокалипсиса, когда на несколько часов погас свет. А энергосистема Европы выдержит нагрузки, которые лягут на нее в связи с развитием военного производства?- Понимаете, военная промышленность будет работать не в Испании и не в Португалии. Она будет работать во Франции. Там с этим проблем не будет, потому что основу энергетики Франции составляют атомные станции. И Франция будет милитаризовываться именно потому, что там решен вопрос дешевой энергии.Немцам в этом смысле будет сложнее, но Германия тоже будет вооружаться, потому что у нее для этого есть пока еще есть кадровый и промышленный потенциал. Более того, для ФРГ это может быть выходом из долгосрочного экономического спада.И я не думаю, что оборонные заводы несильно изменят энергетический баланс. Там же не будут строиться сотни новых предприятий.Другое дело, что если Россия и Европа будут воевать, то, глядя на хрупкость энергетической системы Европы, война не будет длиться очень долго. Достаточно будет вырубить несколько ключевых узлов европейской энергосистемы, чтобы блэкаут был по всей Европе.Если Европа всерьез захочет повоевать с нами, ей надо вкладывать средства в устойчивость своей энергосистемы. Создавать резервные мощности и усиливать логистику. А поскольку средств для этого нужно много, то милитаризация Европы дорого ей обойдется.Европа почему-то считает, что она будет воевать с Россией непосредственно. А если мы будем воевать вместе с корейцами? И потом, мы за мелкий прайс можем найти желающих повоевать за нас в Африке и в Латинской Америке. Мы всех оденем, обуем и вооружим автоматами Калашникове.Поэтому даже прибалтийские карлики в страшном сне не видят, что они будут воевать с нами напрямую. Вся их сегодняшняя подготовка – это подготовка Украины к будущей новой войне. "Мы уговорами добьемся паузы в конфликте, когда на Украине еще останется устойчивая энергосистема и общество, которое еще не научено тому, что с Россией надо вести себя мирно. И через какое-то время мы начнем еще один раунд этой войны".Повторюсь, нам еще один раунд не нужен. Мы продвигаемся вперед. Да, у нас есть проблемы. Но они связаны с тем, что мы не используем наиболее разрушительные методы ведения конвенциальной войны. То, что произошло в Испании, должно было произойти на Украине. Наши ракетные войска могут это сделать, но не делают исключительно из гуманных соображений, которых придерживается наше военно-политическое руководство.Москва считает, что изматывающий характер конфликта рано или поздно измотает все украинское общество, когда оно вынуждено будет признать свое поражение. Я считаю это иллюзией, потому что мы недооцениваем силу пропаганды. Можно вспомнить гитлеровскую Германию, которая даже на пороге полного разгрома, когда был потерян Кёнигсберг и открыт второй фронт, отчаянно сопротивлялась.Вспомните кадры из фильма по Штирлица, когда останавливают трамвай, высаживают пассажиров и ставят их под ружье. Эти люди шли на фронт и умирали, потому что были насквозь пронизаны нацистской пропагандой. То же самое происходит сейчас на Украине, где как минимум половина населения все равно выступает за продолжение войны. А тех, кто прячется от ТЦК или просто мыслит здраво – пока не большинство.Повторюсь, не надо думать, что мы измотаем и вразумим противника. К противнику надо относиться как к дичи, которую надо застрелить. То есть надо выискивать болевые точки, чтобы ударить туда и парализовать его. Такие точки на Украине есть – логистические и энергетические узлы.Когда в России это понимание созреет, конфликт быстро закончится путем выключения света и остановки железной дороги. В этом случае украинская армия перестанет оказывать сопротивление, а мы заберем то, что сочтем нужным.Это будет хорошим уроком для Европы. Если она увидит, что Россия, не получив то, что считает нужным, идет до конца и побеждает, это заставит ее задумываться о том, что не надо вынашивать против нас агрессивные планы. Если мы сейчас на невыгодных условиях заключим мир, он будет временным и даст сигнал европейцам, что нас можно обмануть.О сделке по полезным ископаемым между США и Украиной Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной

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https://ukraina.ru/20250505/pobediteli-vs-obizhennykh-geopolitika-1062924945.html

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