https://ukraina.ru/20250508/mineralnyy-sekret-chto-govoryat-eksperty-izdaniya-ukrainaru-o-resursnoy-sdelke-kieva-i-vashingtona-1062956458.html

Минеральный секрет: что говорят эксперты издания Украина.ру о ресурсной сделке Киева и Вашингтона

Минеральный секрет: что говорят эксперты издания Украина.ру о ресурсной сделке Киева и Вашингтона - 08.05.2025 Украина.ру

Минеральный секрет: что говорят эксперты издания Украина.ру о ресурсной сделке Киева и Вашингтона

В четверг, 8 мая, Верховная Рада Украины должна ратифицировать сделку с США по своим недрам, которая была подписана еще 30 апреля. Однако до сих пор нет полной информации, что именно предусмотрено соглашением. И уж тем более остается загадкой, что конкретно стояло на кону и кто выиграл этого "кота в мешке"

2025-05-08T06:38

2025-05-08T06:38

2025-05-08T06:38

эксклюзив

сделка

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

алексей зубец

украина.ру

верховная рада

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В прошлую среду США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Американский лидер Дональд Трамп, озвучивая этот факт, отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Америкой в Киев.Украинские СМИ тогда уточнили, что состоят соглашения из трех документов, опубликован из них пока только один. Точнее обнародована украинская версия документа, ее в своем канале выложил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Ратифицировать его украинский парламент обещал 8 мая. Остальные два будут подписаны без участия украинского парламента, уточнил Железняк.Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что в тексте соглашения говорится о создании некоего инвестиционного Фонда. Правда его задачи, как и многие другие пункты в документе, отметила газета, крайне размыто сформулированы."Текст соглашения содержит четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины (50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых), но не содержит конкретных обязательств о взносах со стороны США. Также там нет никаких обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи. Прописано лишь, что если поставки оружия ещё будут, то они зачтутся как американский взнос в Фонд. В тексте соглашения прямо не содержится право "первой ночи" Фонда и американских компаний на разработку месторождений и на участие в новых проектах, но оговариваются особые условия для них", - говорится в комментарии "Страны".Вечером 6 мая Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал утверждение этого соглашения, а спустя меньше чем сутки, это же парламентское объединение переголосовало. Было принято решение добавить к сделке уточнение о том, что "ратификация соглашения не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве", а "любые дополнительные договоренности не могут выходить за пределы положений настоящего соглашения"."Если соглашение о недрах будет ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом", - отметила "Страна".Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру подчеркнул, что данная сделка - будет она ратифицирована или нет - никак не поменяет политическую обстановку вокруг мирных переговоров. В том числе в части западных гарантий безопасности для Киева, о которой с Банковой так часто говорят.Мнения разошлисьМировая реакция на сообщение президента США Дональда Трампа о заключении "минеральной сделки" действительно оказалась неоднозначной. Так, американское издание The New York Times усомнилось, что на территории Украины имеются дорогостоящие полезные ископаемые, так как карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР. Это значит, сочли заокеанские журналисты, Вашингтон вряд ли получит от соглашения сотни миллиардов.Ирландский журналист Чей Боуз также выразил уверенность, что Владимир Зеленский обманул Вашингтон, ведь на Украине нет доступных редкоземельных металлов."На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", - подчеркнул журналист.Экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру добавил, что сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны, поэтому "уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы". И лидера США по сути "послали с его хотелками"."Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", - сказал Зубец.Полный текст интервью: "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины".Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов в интервью изданию Украина.ру добавил, что сделка по недрам - это попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.Он пояснил: расчет строится на том, что, если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, Россия столкнется уже с США.Полный текст интервью: Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса.Однако большинство экспертов сходятся в том, что эта сделка для Киева всё же зрада (измена), а не перемога (победа). В частности, автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества", а для США теперь открыта прямая дорога к финальному этапу переговоров с Россией, и подготовке встречи лидеров государств."Американцы, несомненно, считают, что они усилили свои позиции, и что у них "хорошая карта на руках", отметил Павлив в материале Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе счел сделку сигналом о сговоре по разделу Украины. Он возмутился, что если раньше Зеленский "объяснял февральский скандал в Белом доме необходимостью добиться гарантий безопасности", то теперь, текст соглашения подписали не просто без гарантий безопасности для Киева, но "даже без гарантий, что Америка не выйдет из мирного процесса".По мнению Луценко, происходящее сейчас очень похоже на события в Переяславе, когда "был сговор Москвы и Польши о разделе Украины по Днепру".Бывший премьер Украины Николай Азаров добавил, что "такого даже в Африке сейчас нет", и это соглашение - колоссальное унижение украинского народа: Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"."Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - резюмировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.Хаотичность или тонкий расчет?Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова заострила внимание на том, что Трамп нередко делает заявления не только неоднозначные, но часто противоречащие друг другу. Например, сначала отчитывает в Белом доме зарвавшегося Зеленского и утверждает, что иметь дело с договороспособным Путиным ему легче. Однако совсем скоро лидер США объявляет, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией. Также в один день из уст Трампа могут прозвучать такие сообщения, как: переговоры с Россией прошли конструктивно, а потом добавляет, что Вашингтон может ввести против Москвы новые санкции."И кто знает, насколько серьезны намерения Трампа еще сильнее ужесточить ограничительные меры. Либо это часть той большой и хитрой игры, которую ведет нынешний американский президент. А может, он таким образом хочет усыпить бдительность Украины, пообещав сделать какие-то гадости России, лишь бы добиться уступок от Зеленского?" - отметила Кондакова.Автор издания Украина.ру уверена, что американский лидер как минимум честен в том, что всеми силами приближает день окончания кризиса на Украине. И на этом пути готов "применить кнут не обязательно к тому, кто обостряет конфликт, а пряник - к тому, кто делает шаги к миру". И сделка по недрам - часть этой работы.Кондакова констатировала, что для Трампа не принципиально, как именно закончится украинский кризис, главное, чтобы он наконец завершился. А что касается его неоднозначных заявлений, так стоит слушать их внимательнее. Например, президент США записал в свой список заслуг тот факт, что Россия не завоевала всю территорию Украины. Просто умолчал, что у РФ не было такой цели ни до начала, ни уже в ходе спецоперации: "США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине.Попытки понять мотивы нового-старого американского лидера предпринимают и пользователи сети. Вот один из довольно интересных комментариев: Трампу нужно закрыть вопрос с Украиной, но как бизнесмен, он должен убедить внутреннюю аудиторию в выгодности своего решения.В четверг, 8 мая, украинский парламент планирует ратифицировать ту часть "минеральной" сделки, которую ему позволили. Впрочем, это событие имеет крайне низкое значение, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Главное, что благодаря участию в этой истории Рады, мир наверняка сможет сменить размытые формулировки на четкий фокус происходящего."Украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся. Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им. Зрада (измена) непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой. Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в ее недрах", - констатировал Лизан в материале Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке".

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