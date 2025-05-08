Минеральный секрет: что говорят эксперты издания Украина.ру о ресурсной сделке Киева и Вашингтона
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
В четверг, 8 мая, Верховная Рада Украины должна ратифицировать сделку с США по своим недрам, которая была подписана еще 30 апреля. Однако до сих пор нет полной информации, что именно предусмотрено соглашением. И уж тем более остается загадкой, что конкретно стояло на кону и кто выиграл этого "кота в мешке"
Украинские СМИ тогда уточнили, что состоят соглашения из трех документов, опубликован из них пока только один. Точнее обнародована украинская версия документа, ее в своем канале выложил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Ратифицировать его украинский парламент обещал 8 мая. Остальные два будут подписаны без участия украинского парламента, уточнил Железняк.
Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что в тексте соглашения говорится о создании некоего инвестиционного Фонда. Правда его задачи, как и многие другие пункты в документе, отметила газета, крайне размыто сформулированы.
"Текст соглашения содержит четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины (50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых), но не содержит конкретных обязательств о взносах со стороны США. Также там нет никаких обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи. Прописано лишь, что если поставки оружия ещё будут, то они зачтутся как американский взнос в Фонд. В тексте соглашения прямо не содержится право "первой ночи" Фонда и американских компаний на разработку месторождений и на участие в новых проектах, но оговариваются особые условия для них", - говорится в комментарии "Страны".
Вечером 6 мая Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал утверждение этого соглашения, а спустя меньше чем сутки, это же парламентское объединение переголосовало. Было принято решение добавить к сделке уточнение о том, что "ратификация соглашения не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве", а "любые дополнительные договоренности не могут выходить за пределы положений настоящего соглашения".
"Если соглашение о недрах будет ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом", - отметила "Страна".
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру подчеркнул, что данная сделка - будет она ратифицирована или нет - никак не поменяет политическую обстановку вокруг мирных переговоров. В том числе в части западных гарантий безопасности для Киева, о которой с Банковой так часто говорят.
"Что считать Украиной? Украину в границах какого года? И какой режим считать субъектом Украины? Нацистский режим, который ради своих профитов уничтожает Украину? Безопасность Украины – это безопасность Зеленского и присных? Нет же. Безопасность Украины нарушил госпереворот 2014 года. Безопасность Украины нарушил НАТО, нагло начавший строить там свои базы. Гарантию безопасности Украине может дать не раздача ее ресурсов американцам, а исполнение требований России – демилитаризация и денацификация", - сказал Краснов.
Мнения разошлись
Мировая реакция на сообщение президента США Дональда Трампа о заключении "минеральной сделки" действительно оказалась неоднозначной. Так, американское издание The New York Times усомнилось, что на территории Украины имеются дорогостоящие полезные ископаемые, так как карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР. Это значит, сочли заокеанские журналисты, Вашингтон вряд ли получит от соглашения сотни миллиардов.
Ирландский журналист Чей Боуз также выразил уверенность, что Владимир Зеленский обманул Вашингтон, ведь на Украине нет доступных редкоземельных металлов.
"На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", - подчеркнул журналист.
Экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру добавил, что сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны, поэтому "уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы". И лидера США по сути "послали с его хотелками".
Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов в интервью изданию Украина.ру добавил, что сделка по недрам - это попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.
Однако большинство экспертов сходятся в том, что эта сделка для Киева всё же зрада (измена), а не перемога (победа). В частности, автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества", а для США теперь открыта прямая дорога к финальному этапу переговоров с Россией, и подготовке встречи лидеров государств.
"Американцы, несомненно, считают, что они усилили свои позиции, и что у них "хорошая карта на руках", отметил Павлив в материале Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе счел сделку сигналом о сговоре по разделу Украины. Он возмутился, что если раньше Зеленский "объяснял февральский скандал в Белом доме необходимостью добиться гарантий безопасности", то теперь, текст соглашения подписали не просто без гарантий безопасности для Киева, но "даже без гарантий, что Америка не выйдет из мирного процесса".
Бывший премьер Украины Николай Азаров добавил, что "такого даже в Африке сейчас нет", и это соглашение - колоссальное унижение украинского народа: Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки".
"Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - резюмировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.
Хаотичность или тонкий расчет?
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова заострила внимание на том, что Трамп нередко делает заявления не только неоднозначные, но часто противоречащие друг другу. Например, сначала отчитывает в Белом доме зарвавшегося Зеленского и утверждает, что иметь дело с договороспособным Путиным ему легче. Однако совсем скоро лидер США объявляет, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией. Также в один день из уст Трампа могут прозвучать такие сообщения, как: переговоры с Россией прошли конструктивно, а потом добавляет, что Вашингтон может ввести против Москвы новые санкции.
"И кто знает, насколько серьезны намерения Трампа еще сильнее ужесточить ограничительные меры. Либо это часть той большой и хитрой игры, которую ведет нынешний американский президент. А может, он таким образом хочет усыпить бдительность Украины, пообещав сделать какие-то гадости России, лишь бы добиться уступок от Зеленского?" - отметила Кондакова.
Автор издания Украина.ру уверена, что американский лидер как минимум честен в том, что всеми силами приближает день окончания кризиса на Украине. И на этом пути готов "применить кнут не обязательно к тому, кто обостряет конфликт, а пряник - к тому, кто делает шаги к миру". И сделка по недрам - часть этой работы.
Кондакова констатировала, что для Трампа не принципиально, как именно закончится украинский кризис, главное, чтобы он наконец завершился. А что касается его неоднозначных заявлений, так стоит слушать их внимательнее. Например, президент США записал в свой список заслуг тот факт, что Россия не завоевала всю территорию Украины. Просто умолчал, что у РФ не было такой цели ни до начала, ни уже в ходе спецоперации: "США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине.
5 мая, 10:50Непоследовательность Трампа и "говорящий" военный бюджет СШАПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
Попытки понять мотивы нового-старого американского лидера предпринимают и пользователи сети. Вот один из довольно интересных комментариев: Трампу нужно закрыть вопрос с Украиной, но как бизнесмен, он должен убедить внутреннюю аудиторию в выгодности своего решения.
"Трампу нужно заявить, что он совершает выгодные для американцев сделки. И модный молодежный литий сейчас на хайпе. Все в курсе, что его вообще на планете мало. Он означает прогресс. Новые технологии. По сути, это просто политический фарс. И кто там ныл, что Украина останется без ресурсов делал это зря. Потому что она уже без них. И давно. Неисчерпаемые залежи идиотов не в счет", - написал один из пользователей.
В четверг, 8 мая, украинский парламент планирует ратифицировать ту часть "минеральной" сделки, которую ему позволили. Впрочем, это событие имеет крайне низкое значение, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Главное, что благодаря участию в этой истории Рады, мир наверняка сможет сменить размытые формулировки на четкий фокус происходящего.
"Украинские депутаты молчать не умеют и непременно проговорятся. Станет известен и размер фонда, и порядок его формирования, и особенности управления им. Зрада (измена) непременно будет. Весь вопрос в том, насколько громкой. Но в качестве поощрения Трамп разрешил Украине покупать в США оружие на рыночных условиях: до середины августа Зеленскому можно воевать до последнего украинца, как ему и хотелось. И это важнейших компонент сделки: ради сохранения своей власти не жалко ни украинцев, ни минералов в ее недрах", - констатировал Лизан в материале Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке".
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