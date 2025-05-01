https://ukraina.ru/20250501/oleg-ivanov-sdelka-trampa-yavlyaetsya--vazhnoy-chastyu-plana-izvlecheniya-ssha-pribyli-iz-ukrainskogo-1062894518.html

Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса

Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса - 01.05.2025 Украина.ру

Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса

Сделка по недрам — попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.

2025-05-01T19:40

2025-05-01T19:40

2025-05-01T19:51

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сша

россия

дональд трамп

джо байден

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украина.ру

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нато

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Расчёт строится на том, что, если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, Россия столкнется уже с США.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Соглашение по украинским природным ресурсам, которое президент США Дональд Трамп продвигал как возможность вернуть средства, затраченные на поддержку Киева, было заключено в ночь на 1 мая.— Олег Петрович, в чью пользу подписана данная сделка или это все большой обман с целью продолжать американское финансирование войны на Украине против России? Тем более сразу после подписания сделки США объявили, что разблокируют продажу новых вооружений Украине.— Данная сделка является производной той стратегии, которую проводит президент Трамп в отношении кризиса на Украине. Скорее всего он действительно сознательно стремится завершить конфликт, но извлекая из завершения пользу, в первую очередь, для США и себя лично как президента.Во-первых, как президент он хочет войти в историю победителем, особенно на фоне, по его словам, своего беспомощного предшественника. Во-вторых, как бизнесмен по своей сути Трамп хочет извлечь и материальную выгоду для США, так как по его утверждению страна уже потратила 350 миллиардов долларов на Украину.Сделка является важной частью плана США извлечения материальной прибыли из кризисной ситуации на Украине. По опубликованным оценкам сделка включает в себя рамочное соглашение и два технических, которые касаются создания суверенного фонда между государственными агентствами и распределения обязанностей в фонде.Согласно первым американским официальным заявлениям фонд будет отбирать критически важные минералы для Соединенных Штатов для сбыта. Кроме этого, фонд будет осуществлять стратегические инвестиции в критически важные минералы, углеводороды, природные ресурсы и инфраструктуру, связанную с природными ресурсами на Украине.Это поможет диверсифицировать и обеспечить безопасность цепочек поставок, необходимых для экономического процветания и национальной безопасности США.Такие заявления однозначно указывают на экономическую заинтересованность США в этом проекте. Продолжение же финансирования США конфликта на Украине на сумму в 50 миллионов долларов, конечно, не те деньги, которые шли при администрации Байдена, но явно они не способствуют прекращению конфликта.— В сделке по природным ресурсам не упоминаются гарантии безопасности для Украины, о чем пишет New York Times, хотя это было одной из первоначальных целей соглашения для Киева. Тем не менее сделку можно считать успехом, потому что Украина добилась того, что ничего не должна США за ранее поставленное оружие. Что теперь будет с гарантиями безопасности для Украины?— Действительно, заключив сделку, Украина не получила что-то по аналогии статьи V Устава НАТО о коллективной обороне. Однако для Украины она важна, так как, предлагая, как украинское руководство полагает, выгодные бизнес проекты, Украина пытается втянуть США в экономическое участие разрешения конфликта.Бизнес результаты пока не очевидны, условия и положения сделки официально не раскрыты, но политическая подоплека вполне понятна. Цель, которую преследует руководство Украины — это не только бизнес, но и попытка обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.Расчёт строится на том, что если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, то таким образом Россия столкнется уже с США. По своей сути это безрассудная попытка украинского руководства столкнуть две ядерные державы на своей территории. Можно представить, во что тогда превратится эта территория, а также соседние и более далекие страны.Правило взаимоотношений ядерных держав известно еще с времен холодной войны: "стреляешь первым, умираешь вторым" — его никто не отменял.— Как данная сделка поменяет политическую обстановку вокруг мирных переговоров? Есть мнение, что для России получается жёсткая вилка: или сдача своих позиций или продолжение войны.— Конечно, сделка будет иметь значение для дальнейшего хода переговоров. Несомненно, Украина рассматривает районы, где находятся в первую очередь редкоземельные металлы, попадающие под сделку, как своеобразную гарантию сохранения своего и\или американского контроля. Можно спорить, чьего больше.Это создает новую реальность на земле для России, которую, конечно, российское руководство будет учитывать.В соответствии с существующей дипломатической практикой условия мирных переговоров пока не раскрываются, но я не думаю, что в ходе или в результате завершения мирных переговоров руководство России пойдет на сдачу своих позиций. Хотя какие-то несущественные компромиссы возможны — на то она и политика.Если же первоначальные причины начала СВО не будут устранены в ходе переговоров, то вероятность продолжения операции весьма высока.— Еще одно перемирие на майские праздники от РФ — это шаги по урегулирования конфликта или это сигнал Трампу, почему Россия продолжает войну на Украине (дескать, Киев не может соблюдать перемирие, о чем тогда можно говорить дальше)?— Как представляется, российское предложение перемирия на майские праздники — это сигнал мировой общественности, что, с одной стороны, Россия стремится к завершению конфликта и не является сторонником бесконечных войн.С другой стороны, отказ Украины или несоблюдение прекращения огня, что весьма вероятно, учитывая недостаточную управляемость украинских войск, продемонстрирует нежелание и неготовность Украины к прекращению конфликта. Это даст возможность российскому руководству еще раз указать президенту Трампу и другим странам на недоговороспособность украинской стороны.— Как бы вы прокомментировали итоги "100 дней Трампа", в том числе достижения по урегулированию российско-украинского конфликта?— Вряд ли можно назвать "100 дней Трампа" удачными. По опросам CNN и SSRS только 41% американцев одобряют деятельность Трампа на своей должности. Это самый низкий показатель за последние более чем 40 лет.По опросам Fox News, более благосклонно относящихся к президенту, 44% американцев одобрительно относятся к своему лидеру. По сути президент выполнил только обещание повысить тарифы для КНР на 60%, обнародовал засекреченные документы по делу об убийстве президента Кеннеди и помиловал участников штурма Капитолия в январе 2021 года.Все это свидетельствует, что громкие заявления президента Трампа о своих успехах для многих американцев успехом не считаются.Что касается его достижений по урегулированию российско-украинского конфликта, то очевидно, что предвыборное заявление разрешить конфликт за 24 часа оказалось действительно "метафорой", как он сам пояснил уже в эти дни.С другой стороны, его желание остановить конфликт, пойти на диалог с Россией по многим вопросам, в том числе и выходящих за украинскую тематику, а также стремление, хотя бы как-то нормализовать отношения с Россией и выйти из тупика, уже можно считать достижением — особенно на фоне его предшественников в Белом доме, загнавших наши отношения на самое дно.О других аспектах сделки по украинским ресурсам - в интервью Алексея Зубца "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины"

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Анна Черкасова

украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, джон кеннеди, украина.ру, new york times, нато, интервью