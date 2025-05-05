https://ukraina.ru/20250505/ssha-ustali-ssha-ukhodyat-khitraya-igra-trampa-po-ukraine-1062945526.html

"США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине

"США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине - 05.05.2025 Украина.ру

"США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине

Американский лидер Дональд Трамп приближает день окончания кризиса на Украине как может, и он готов применить кнут не обязательно к тому, кто обостряет конфликт, а пряник - к тому, кто делает шаги к миру

2025-05-05T18:19

2025-05-05T18:19

2025-05-05T18:19

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украина

сша

дональд трамп

трамп и зеленский

владимир зеленский

спецоперация

сергей лавров

дмитрий полянский

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Положить конец украинскому конфликту ни за сутки, ни за месяц, ни за 100 дней правления президенту США Дональду Трампу не удалось, и теперь он начал очень хитрую игру.Заявления американских чиновников о возможном выходе Штатов из переговорного процесса в случае отсутствия прогресса вызвали нешуточный переполох и на Банковой, и в европейских странах, но время идёт, а Вашингтон по-прежнему продолжает выполнять роль посредника между Москвой и Киевом.Так США продолжают пытаться примирить Россию и Украину или умывают руки и переключаются на другие направления?Комментарии представителей администрации не дают однозначного ответа на этот вопрос. В частности, глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс 2 мая подтвердила, что Соединённые Штаты остаются посредником, более того, она категорично отвергла сообщения о выходе страны из переговоров.А уже на следующий день сделала диаметрально противоположное заявление: "Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами".Так же уклончиво комментирует ситуацию президент Трамп. А невыполнение своих угроз он объяснил в интервью телеканалу NBC News так: иногда он становится ближе к решению о выходе из переговоров, но потом случаются "позитивные вещи".Вот и 4 мая в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома президент США объявил о состоявшихся на минувших выходных очень хороших разговоров с Россией и Украиной. И сделал любопытную ремарку: "Я считаю, что мы стали ближе [к миру] с одной из сторон конфликта, но не приблизились к нему с другой его стороной". Не уточнив, какую из сторон он имел в виду.Допустим, речь об Украине. За последние недели она действительно стала гораздо сговорчивее. После 15-минутной встречи с глазу на глаз в Риме во время похорон Папы Римского Трамп объявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым, хотя накануне тот резко негативно высказывался о вероятном признании американскими властями российского статуса полуострова. А ещё Вашингтон и Киев всё-таки подписали соглашение по недрам.Причём в опубликованном документе говорится об обязательствах лишь Украины и нет упоминаний каких-либо гарантий безопасности для неё, без чего Владимир Зеленский отказывался заключать сделку (более детально условия должны быть прописаны в Договоре об ограниченном партнёрстве, который огласке ещё не предали). Если Штатам удалось продавить эту сделку на собственных условиях, то Трамп потенциально сможет получить доступ к ценным минеральным ресурсам, а также компенсировать расходы из госказны на помощь Украине, и тем самым успокоить американских налогоплательщиков – плюс в копилку 47-му президенту.К тому же, Трамп заявил, что в результате переговоров будет достигнут приемлемый для Украины вариант решения кризиса.А если ближе к миру США стали с Россией?С приходом Трампа на второй срок отношения двух держав качественно изменились, точнее, они появились вновь: прежде всего, возобновился диалог президентов; впервые с 2019 года в Вашингтоне состоялось шествие Бессмертного полка (сначала акцию отменяли из-за коронавирусных ограничений, затем предыдущие власти не давали разрешения на её проведение); высокопоставленные чиновники обеих стран провели несколько раундов переговоров по широкому спектру вопросов - в частности, уже был достигнут определённый прогресс в плане финансирования дипломатических учреждений. Так что выстраиваемый диалог не сводится лишь к Украине."Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединённых Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнёров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", - заявил в комментарии РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.В СМИ тем временем мелькнула новость "от источников", что на Парад Победы в Москву 9 мая может прилететь некий высокопоставленный американский чиновник. Звучало даже имя Марко Рубио, который сейчас совмещает должности госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности. Однако в Кремле такой информацией не располагают.Что касается украинского урегулирования, Россия во второй раз инициирует установление краткосрочного прекращения огня, тем самым не только проверяя настрой Киева на достижение мира (многочисленные нарушения на Пасху продемонстрировали, что его нет). Предложение о перемирии ко Дню Победы — это начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро глава МИД РФ Сергей Лавров.Так что полностью ясно, кто за мир, а кто за продолжение войны.Тем не менее, США вместо того, чтобы поддерживать шаги Москвы к мирному урегулированию, готовят в отношении неё карательные меры, если верить информации источников ряда западных СМИ. Американские чиновники подготовили варианты усиления экономического давления на Россию с целью достигнуть прекращения огня на Украине, утверждает Bloomberg. В свою очередь Reuters поясняет, что речь может идти об ограничениях в банковской и энергетической сферах. Однако оба агентства добавляют, что Трамп пока не принял решения и отдаёт приоритет дипломатическим усилиям.И всё же сам он в интервью телеканалу NBC News исключать расширения санкционного давления не стал, заявив: "Это зависит от того, будет ли Россия демонстрировать поведение, направленное на достижение мира".И кто знает, насколько серьёзны намерения Трампа ещё сильнее ужесточить ограничительные меры (если вообще остались сферы для их введения без ущерба для самих Штатов). Либо это часть той большой и хитрой игры, которую ведёт нынешний американский президент. А может, он таким образом хочет усыпить бдительность Украины, пообещав сделать какие-то гадости России, лишь бы добиться уступок от Зеленского?По большому счёту, для Трампа не принципиально, как именно закончится украинский кризис, главное, чтобы закончился. Для этого американский президент готов использовать заявленный ещё на инаугурации метод "мир через силу", причём применять кнут как к одной, так и к другой стороне конфликта – к той, что приблизит конец всей этой истории.А если результата добиться так и не получится, то Трамп, наконец, произнесёт фразу "США устали, США уходят", подчеркнув, что сделал всё, что мог, и в очередной раз повторив, что это война Байдена, а не его. Неспроста же он стал говорить это всё чаще и чаще. К тому же, в интервью NBC News Трамп выразил сомнение, что Москва и Киев вообще смогут прийти к соглашению."Возможно, это невозможно сделать. Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами (Путиным и Зеленским – ред.) и между некоторыми солдатами, даже между генералами. Они упорно сражались в течение трёх лет", – заявил Трамп.Себе в заслугу президент США записал то, что Россия не завоевала всю территорию соседней страны: якобы ей нужна Украина целиком, а не "та полоса, которая у неё есть сейчас". Хотя у РФ не было такой цели ни до начала, ни уже в ходе спецоперации.Комментируя наличие или отсутствие недопониманий с Путиным, Трамп ответил: "Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно: его амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс".Хотя российский лидер неизменно действует в одном направлении – добиться целей СВО, желательно дипломатическим путём, а если не получится, то военными. Без оглядки на кого-либо. Если есть лица, которые способны приблизить мир на Украине, милости просим, давайте достигать этого вместе.Так что по последним заявлениям Трампа складывается впечатление, что он готовит почву для выхода США из процесса, если для них это станет обременительно и невыгодно. В итоге Россия и Украина продолжат выяснять отношения на поле боя, и будет этот конфликт разгораться на европейском континенте.Таким образом, американский лидер одновременно будет сдерживать своих конкурентов в лице РФ и Европы, выйдя из украинской игры с высоко поднятой головой. И, что важно, Трамп представит США как миротворца, а не непосредственного участника конфликта, как было при Джо Байдене.А пока же США продолжают своё участив в этом проекте.О противоречивых шагах американского президента читайте также в статье Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией

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