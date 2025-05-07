https://ukraina.ru/20250507/predvestnik-krakha-vsu-ermakov-raskryl-kak-uspekhi-v-novoy-poltavke-mogut-obernutsya-novym-selidovo-1062976210.html

Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово"

Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово" - 07.05.2025 Украина.ру

Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово"

Сейчас активизировалось Константиновское направление. Можно надеяться, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-07T05:45

2025-05-07T05:45

2025-05-07T05:45

новости

покровск/красноармейск

константиновка

наступление

наступление вс рф

очеретино

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056644779_205:488:2978:2048_1920x0_80_0_0_9cfbd9f2123c671f254d069bae44c325.jpg.webp

По мнению военкора, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас активизировалось Константиновское направление, добавил он.По мнению журналиста, когда ВС РФ полностью освободят Новую Полтавку, можно будет с уверенностью сказать, что удалось физически перерезать дорогу от Константиновки на Красноармейск. Противник утверждает, что ВС РФ продвинулись к селу, сумев подловить ВСУ на ротации, добавил он.Можно надеяться, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении, подчеркнул Ермаков."Грубо говоря, без Очеретинского прорыва мы бы не заняли ни Новогродовку, ни Селидово, ни Курахово. Так что я оптимистично оцениваю наши перспективы на этом направлении", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".

https://ukraina.ru/20250506/kto-iz-soldat-severnoy-korei-voyuet-za-rossiyu-i-pochemu-tak-eranosyan-dal-polnyy-rasklad-1062966611.html

покровск/красноармейск

константиновка

очеретино

курахово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, покровск/красноармейск, константиновка, наступление, наступление вс рф, очеретино, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, вс рф, курахово, спецоперация, война