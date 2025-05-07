Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово" - 07.05.2025 Украина.ру
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Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово"
Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово" - 07.05.2025 Украина.ру
Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово"
Сейчас активизировалось Константиновское направление. Можно надеяться, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-07T05:45
2025-05-07T05:45
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По мнению военкора, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас активизировалось Константиновское направление, добавил он.По мнению журналиста, когда ВС РФ полностью освободят Новую Полтавку, можно будет с уверенностью сказать, что удалось физически перерезать дорогу от Константиновки на Красноармейск. Противник утверждает, что ВС РФ продвинулись к селу, сумев подловить ВСУ на ротации, добавил он.Можно надеяться, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении, подчеркнул Ермаков."Грубо говоря, без Очеретинского прорыва мы бы не заняли ни Новогродовку, ни Селидово, ни Курахово. Так что я оптимистично оцениваю наши перспективы на этом направлении", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
https://ukraina.ru/20250506/kto-iz-soldat-severnoy-korei-voyuet-za-rossiyu-i-pochemu-tak-eranosyan-dal-polnyy-rasklad-1062966611.html
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новости, покровск/красноармейск, константиновка, наступление, наступление вс рф, очеретино, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, вс рф, курахово, спецоперация, война
Новости, Покровск/Красноармейск, Константиновка, наступление, наступление ВС РФ, Очеретино, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ВС РФ, Курахово, Спецоперация, война

Предвестник краха ВСУ: Ермаков раскрыл, как успехи в Новой Полтавке могут обернуться "новым Селидово"

05:45 07.05.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сейчас активизировалось Константиновское направление. Можно надеяться, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
По мнению военкора, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас активизировалось Константиновское направление, добавил он.
"Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию", — отметил Ермаков.
По мнению журналиста, когда ВС РФ полностью освободят Новую Полтавку, можно будет с уверенностью сказать, что удалось физически перерезать дорогу от Константиновки на Красноармейск. Противник утверждает, что ВС РФ продвинулись к селу, сумев подловить ВСУ на ротации, добавил он.
Можно надеяться, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении, подчеркнул Ермаков.
"Грубо говоря, без Очеретинского прорыва мы бы не заняли ни Новогродовку, ни Селидово, ни Курахово. Так что я оптимистично оцениваю наши перспективы на этом направлении", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
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