https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html

Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов

Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов - 06.05.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-05-06T17:20

2025-05-06T17:20

2025-05-06T17:39

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украина.ру

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На Купянском участке фронта, пожалуй, самом активном и динамичном на Харьковском направлении, российские войска наступают, а ВСУ все чаще откатываются назад и занимают новые линии обороны вдоль всей ЛБС. Об этом свидетельствуют признания и наиболее подготовленных командиров украинских отрядов БПЛА.Они отмечают, что в ежесуточном режиме на позиции ВСУ под Купянском обрушивается до 30 управляемых ФАБов. Плюс постоянные удары барражирующими боеприпасами, артиллерией и минометами. ВС РФ целенаправленно утюжат украинские линии снабжения, чтобы парализовать оборону противника.В настоящее время на долю беспилотников приходится 70% убитых солдат ВСУ. Судя по радиоперехватам и видеокадрам объективного контроля ВС РФ, применяют дроны "Герань-2" даже в светлое время суток по целям в тактической глубине. Применяются также ударные БПЛА "Молния-2" при поражении целей противника в районе Купянска.FPV-дрон самолетного типа "Молния-2" широко применяется для уничтожения скоплений боевиков, пунктов управления БПЛА, техники, объектов критической инфраструктуры. В периоды активного наступления расчет совершает порядка 10 вылетов на удалении до 50 километров. Подготовка одного аппарата занимает 15-20 минут. За время работы бойцы, набравшись опыта, научились поражать даже хорошо защищенные средствами РЭБ цели противника.Если оценивать степень активности применения дронов противоборствующими сторонами, невольно напрашиваются сравнения с предыдущими масштабными войнами. Сейчас ситуация на линии фронта больше всего напоминает далекие времена, когда колючая проволока и пулемёт обнулили значение концентрации пехотных масс, и выход был найден в тактике малых групп и бронетехники. FPV так же вывели из игры бронетехнику и не дают концентрировать пехоту, но против нее уже очевидны решения как организационные, с малой групповой ПВО и технические средства, которых все больше на поле боя. Это уже сказывается на заметном снижении эффективности FPV, и оно будет явно падать все больше и больше.К примеру, украинские околовоенные паблики, связанные с украинскими разработчиками БПЛА, тревожно отреагировали на новость, что в России завершаются испытания нового радиоэлектронного комплекса "Солярис НС", заточенного на противодействие беспилотным угрозам. Собственно, этим и объясняется молчание американцев, которые уверены, что умный РЭБ справится с любым дроном, управляемым радиосигналами. "Солярис НС" стал ответом на применение "блуждающих" радиосигналов управления дронами. Согласно публичной информации, разработка предназначена для оперативного выявления и прицельного подавления каналов управления БПЛА.Особенность „Соляриса НС “, как отмечают специалисты — интеграция режимов точечного и заградительного подавления. В момент фиксации сигнала от дрона один из девяти передатчиков формирует направленную помеху, тогда как остальные перекрывают эфир широкополосным заградительным шумом. Такая архитектура обеспечивает высокий уровень защиты без ущерба для собственной инфраструктуры радиосвязи — особенно в зонах, где функционируют гражданские сети или используется военное оборудование с узко настроенными частотами.Так же отмечается, что рабочий диапазон — от 100 до 6000 МГц — охватывает основные каналы управления БПЛА, включая как коммерческие FPV-дроны, так и профессиональные системы связи. По замыслу разработчиков, "Солярис НС" способен обеспечить приоритетную защиту военных объектов, логистических узлов и критически важных инфраструктурных точек.Для украинских дроноводов стало плохой новостью, что комплекс может устанавливаться как на земле, так и на возвышенных платформах — крышах зданий или специально оборудованных башнях. Один из ключевых элементов — возможность кластеризации: несколько единиц техники объединяются для создания сплошного периметра.Если разработка окажется эффективной, то баланс сил в дроновом противостоянии опять возвратится к нам. А значит, появятся новые возможности более решительных наступательных действий армии России. А следом за ними и шансы ВСУ удержать линию фронта будут сведены к минимальным.

https://ukraina.ru/20250505/1062941072.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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