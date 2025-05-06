"Максимум – пара подлодок": эксперт о том, сможет ли Россия помогать Китаю в случае войны за Тайвань - 06.05.2025 Украина.ру
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"Максимум – пара подлодок": эксперт о том, сможет ли Россия помогать Китаю в случае войны за Тайвань
"Максимум – пара подлодок": эксперт о том, сможет ли Россия помогать Китаю в случае войны за Тайвань - 06.05.2025 Украина.ру
"Максимум – пара подлодок": эксперт о том, сможет ли Россия помогать Китаю в случае войны за Тайвань
Присутствие войск КНР где бы то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. К тому же, в украинском конфликте Китай формально занимает нейтральную позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-06T04:00
2025-05-06T04:00
новости
китай
россия
тайвань
союзники
иосиф сталин
мао цзэдун
украина
конфликт
война
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По мнению эксперта, Китай не будет обкатывать свой спецназ на СВО по примеру КНДР, даже с учетом того, что в любой момент может начаться война за Тайвань. Во всяком случае, для Пекина это было бы очень тяжелым решением, указал он.Понятно, что китайцы серьезно помогают России, поставляя "много чего запрещенного", заявил эксперт, отметив, что Китай – это отличный союзник, к которому нет никаких претензий.Более того, если бы сейчас началась война за Тайвань, вряд ли Россия стала бы в полной мере помогать Китаю, максимум – отправила бы пару подводных лодок, указал Сорокин."И даже не потому, что не хотим: сил у нас сейчас нет для этого. (...) Да и обязательного договора об оказании взаимопомощи, который был заключен между [Иосифом] Сталиным и Мао [Цзэдуном], с китайцами сейчас нет", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/posle-obkatki-pod-kurskom-voyska-kndr-mogut-nayti-boevoy-primenenie-v-operatsii-na-tayvane--ekspert-1062880209.html
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новости, китай, россия, тайвань, союзники, иосиф сталин, мао цзэдун, украина, конфликт, война, сво, военная помощь, арктика
Новости, Китай, Россия, Тайвань, союзники, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун, Украина, конфликт, война, СВО, военная помощь, Арктика

"Максимум – пара подлодок": эксперт о том, сможет ли Россия помогать Китаю в случае войны за Тайвань

04:00 06.05.2025
 
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Закрытие Армейских международных игр-2016 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Присутствие войск КНР где бы то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. К тому же, в украинском конфликте Китай формально занимает нейтральную позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, Китай не будет обкатывать свой спецназ на СВО по примеру КНДР, даже с учетом того, что в любой момент может начаться война за Тайвань. Во всяком случае, для Пекина это было бы очень тяжелым решением, указал он.
"Китай – это сверхдержава. Присутствие его войск где бы-то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. К тому же, Китай в украинском конфликте формально занимает нейтральную позицию", – подчеркнул Сорокин.
Понятно, что китайцы серьезно помогают России, поставляя "много чего запрещенного", заявил эксперт, отметив, что Китай – это отличный союзник, к которому нет никаких претензий.
Более того, если бы сейчас началась война за Тайвань, вряд ли Россия стала бы в полной мере помогать Китаю, максимум – отправила бы пару подводных лодок, указал Сорокин.
"И даже не потому, что не хотим: сил у нас сейчас нет для этого. (...) Да и обязательного договора об оказании взаимопомощи, который был заключен между [Иосифом] Сталиным и Мао [Цзэдуном], с китайцами сейчас нет", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
30 апреля, 19:20
После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевое применение в операциях на Тайване — экспертСейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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