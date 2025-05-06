"Максимум – пара подлодок": эксперт о том, сможет ли Россия помогать Китаю в случае войны за Тайвань
Присутствие войск КНР где бы то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. К тому же, в украинском конфликте Китай формально занимает нейтральную позицию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, Китай не будет обкатывать свой спецназ на СВО по примеру КНДР, даже с учетом того, что в любой момент может начаться война за Тайвань. Во всяком случае, для Пекина это было бы очень тяжелым решением, указал он.
"Китай – это сверхдержава. Присутствие его войск где бы-то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. К тому же, Китай в украинском конфликте формально занимает нейтральную позицию", – подчеркнул Сорокин.
Более того, если бы сейчас началась война за Тайвань, вряд ли Россия стала бы в полной мере помогать Китаю, максимум – отправила бы пару подводных лодок, указал Сорокин.
"И даже не потому, что не хотим: сил у нас сейчас нет для этого. (...) Да и обязательного договора об оказании взаимопомощи, который был заключен между [Иосифом] Сталиным и Мао [Цзэдуном], с китайцами сейчас нет", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
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30 апреля, 19:20После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевое применение в операциях на Тайване — экспертСейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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