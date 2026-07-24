https://ukraina.ru/20260724/prokuratura-frg-schitaet-chto-diversiyu-na-severnykh-potokakh-sovershili-po-ukazaniyu-kieva-novosti-k-1400-1081801778.html

Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00

Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00 - 24.07.2026 Украина.ру

Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00

Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T14:00

2026-07-24T14:00

2026-07-24T14:04

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"В обвинительном заключении утверждается, что "имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством", - сказал адвокат Никола Канестрини.🟦 Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Канестрини.🟦 Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.🟦 Грузовое судно Christiana под флагом Либерии, перевозившее уголь из американского Норфолка на Украину, получило повреждения в результате ЧП в акватории Черного моря. Инцидент произошел в экономической зоне Румынии, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД республики.По предварительным данным румынского ведомства, взрыв в районе одного из трюмов мог произойти из-за детонации морской мины или атаки безэкипажного катера.🟦 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за съемку последствий налета БПЛА на склад Wildberries. Ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей за съемку видео с места атаки беспилотников — такие кадры запрещено распространять согласно действующему законодательству. Задержанная признала вину и пообещала, что больше не будет публиковать такие записи.🟦 Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщили в Кремле. Путин также отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.О других событиях - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.

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новости, украина, германия, россия, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины, мвд, шавкат мирзиёев, северный поток, мир без границ