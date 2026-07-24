https://ukraina.ru/20260724/prokuratura-frg-schitaet-chto-diversiyu-na-severnykh-potokakh-sovershili-po-ukazaniyu-kieva-novosti-k-1400-1081801778.html
Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00
Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00 - 24.07.2026 Украина.ру
Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00
Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T14:00
2026-07-24T14:00
2026-07-24T14:04
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"В обвинительном заключении утверждается, что "имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством", - сказал адвокат Никола Канестрини.🟦 Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Канестрини.🟦 Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.🟦 Грузовое судно Christiana под флагом Либерии, перевозившее уголь из американского Норфолка на Украину, получило повреждения в результате ЧП в акватории Черного моря. Инцидент произошел в экономической зоне Румынии, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД республики.По предварительным данным румынского ведомства, взрыв в районе одного из трюмов мог произойти из-за детонации морской мины или атаки безэкипажного катера.🟦 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за съемку последствий налета БПЛА на склад Wildberries. Ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей за съемку видео с места атаки беспилотников — такие кадры запрещено распространять согласно действующему законодательству. Задержанная признала вину и пообещала, что больше не будет публиковать такие записи.🟦 Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщили в Кремле. Путин также отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.О других событиях - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, россия, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины, мвд, шавкат мирзиёев, северный поток, мир без границ
Новости, Украина, Германия, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, МВД, Шавкат Мирзиёев, Северный поток, Мир без границ
Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00
14:00 24.07.2026 (обновлено: 14:04 24.07.2026)
Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 24 июля телеграм-канал Украина.ру
"В обвинительном заключении утверждается, что "имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством", - сказал адвокат Никола Канестрини.
🟦 Фигуранту дела о "Северных потоках" в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Канестрини.
🟦 Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
🟦 Грузовое судно Christiana под флагом Либерии, перевозившее уголь из американского Норфолка на Украину, получило повреждения в результате ЧП в акватории Черного моря. Инцидент произошел в экономической зоне Румынии, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
По предварительным данным румынского ведомства, взрыв в районе одного из трюмов мог произойти из-за детонации морской мины или атаки безэкипажного катера.
🟦 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за съемку последствий налета БПЛА на склад Wildberries. Ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей за съемку видео с места атаки беспилотников — такие кадры запрещено распространять согласно действующему законодательству. Задержанная признала вину и пообещала, что больше не будет публиковать такие записи.
🟦 Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщили в Кремле.
Путин также отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.