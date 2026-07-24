https://ukraina.ru/20260724/bolshinstvo-polyakov-podderzhali-lishenie-zelenskogo-ordena-belogo-orla-1081810455.html
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла - 24.07.2026 Украина.ру
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла
Почти 60 процентов граждан Польши одобряют решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду. Об этом 24 июля свидетельствуют данные опроса центра CBOS
2026-07-24T14:00
2026-07-24T14:00
2026-07-24T14:05
новости
польша
россия
варшава
владимир зеленский
кароль навроцкий
михаил драпатый
вооруженные силы украины
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079942400_475:520:2094:1431_1920x0_80_0_0_670a39c8efc93fc45899c1f9d32afd37.jpg
59 процентов респондентов поддержали решение президента, 28 процентов выступили против. При этом 84 процента опрошенных согласились, что Польша "должна реагировать", когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Мнения о том, выиграла или проиграла Польша от этого шага, разделились поровну.Польское общество ясно выразило свою позицию: героизация убийц поляков не останется без ответа. Зеленский получил то, что заслужил, и Варшава это поддерживает.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
польша
россия
варшава
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079942400_670:506:1917:1441_1920x0_80_0_0_5ead27b0b540e47a0d2a5be12fdabd98.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Польша, Россия, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла
14:00 24.07.2026 (обновлено: 14:05 24.07.2026)
Почти 60 процентов граждан Польши одобряют решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду. Об этом 24 июля свидетельствуют данные опроса центра CBOS
59 процентов респондентов поддержали решение президента, 28 процентов выступили против. При этом 84 процента опрошенных согласились, что Польша "должна реагировать", когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.
Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Мнения о том, выиграла или проиграла Польша от этого шага, разделились поровну.
Польское общество ясно выразило свою позицию: героизация убийц поляков не останется без ответа. Зеленский получил то, что заслужил, и Варшава это поддерживает.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.