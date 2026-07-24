https://ukraina.ru/20260724/bolshinstvo-polyakov-podderzhali-lishenie-zelenskogo-ordena-belogo-orla-1081810455.html

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла - 24.07.2026 Украина.ру

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла

Почти 60 процентов граждан Польши одобряют решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду. Об этом 24 июля свидетельствуют данные опроса центра CBOS

2026-07-24T14:00

2026-07-24T14:00

2026-07-24T14:05

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59 процентов респондентов поддержали решение президента, 28 процентов выступили против. При этом 84 процента опрошенных согласились, что Польша "должна реагировать", когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Мнения о том, выиграла или проиграла Польша от этого шага, разделились поровну.Польское общество ясно выразило свою позицию: героизация убийц поляков не останется без ответа. Зеленский получил то, что заслужил, и Варшава это поддерживает.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, польша, россия, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ