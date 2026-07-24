Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла - 24.07.2026 Украина.ру
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Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла - 24.07.2026 Украина.ру
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла
Почти 60 процентов граждан Польши одобряют решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду. Об этом 24 июля свидетельствуют данные опроса центра CBOS
2026-07-24T14:00
2026-07-24T14:05
новости
польша
россия
варшава
владимир зеленский
кароль навроцкий
михаил драпатый
вооруженные силы украины
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59 процентов респондентов поддержали решение президента, 28 процентов выступили против. При этом 84 процента опрошенных согласились, что Польша "должна реагировать", когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Мнения о том, выиграла или проиграла Польша от этого шага, разделились поровну.Польское общество ясно выразило свою позицию: героизация убийц поляков не останется без ответа. Зеленский получил то, что заслужил, и Варшава это поддерживает.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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новости, польша, россия, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Польша, Россия, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла

14:00 24.07.2026 (обновлено: 14:05 24.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Adrian Grycukорден Белого Орла
орден Белого Орла - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© commons.wikimedia.org / Adrian Grycuk
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Почти 60 процентов граждан Польши одобряют решение президента Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду. Об этом 24 июля свидетельствуют данные опроса центра CBOS
59 процентов респондентов поддержали решение президента, 28 процентов выступили против. При этом 84 процента опрошенных согласились, что Польша "должна реагировать", когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.
Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как тот присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. Мнения о том, выиграла или проиграла Польша от этого шага, разделились поровну.
Польское общество ясно выразило свою позицию: героизация убийц поляков не останется без ответа. Зеленский получил то, что заслужил, и Варшава это поддерживает.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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НовостиПольшаРоссияВаршаваВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныУкраина.руМир без границ
 
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