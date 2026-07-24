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Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза
Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза - 24.07.2026 Украина.ру
Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза
Сенаторы направили обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда
2026-07-24T14:05
2026-07-24T14:05
2026-07-24T14:05
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"Подобный безответственный курс Европейского союза и его государств-членов может привести к возрождению гитлеровской политики "Дранг нах Остен" и развязыванию мировой войны", — говорится в документе.Совет Федерации осудил милитаризацию ЕС, накачку оружием киевского режима и агрессивные заявления европейских политиков о готовности к войне с Россией к 2030 году. Сенаторы подчеркнули недопустимость политики реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и осквернения памятников советским воинам.Парламентарии призвали ООН признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа, осудить политику реабилитации нацизма и выступить против разжигания новой мировой войны. Россия предупреждает: Европа, забывшая уроки истории, вновь играет с огнём.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ленинград, россия, европа, совет федерации, оон, ес
Новости, Ленинград, Россия, Европа, Совет Федерации, ООН, ЕС
Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза
Сенаторы направили обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда
"Подобный безответственный курс Европейского союза и его государств-членов может привести к возрождению гитлеровской политики "Дранг нах Остен" и развязыванию мировой войны", — говорится в документе.
Совет Федерации осудил милитаризацию ЕС, накачку оружием киевского режима и агрессивные заявления европейских политиков о готовности к войне с Россией к 2030 году.
Сенаторы подчеркнули недопустимость политики реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и осквернения памятников советским воинам.
Парламентарии призвали ООН признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа, осудить политику реабилитации нацизма и выступить против разжигания новой мировой войны. Россия предупреждает: Европа, забывшая уроки истории, вновь играет с огнём.
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