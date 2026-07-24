https://ukraina.ru/20260724/sovet-federatsii-predupredil-oon-ob-opasnosti-novoy-mirovoy-voyny-iz-za-kursa-evrosoyuza-1081811759.html

Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза

Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза - 24.07.2026 Украина.ру

Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза

Сенаторы направили обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда

2026-07-24T14:05

2026-07-24T14:05

2026-07-24T14:05

новости

ленинград

россия

европа

совет федерации

оон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073911199_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1f2d967cfa3cee014994e403ac6bd9aa.jpg

"Подобный безответственный курс Европейского союза и его государств-членов может привести к возрождению гитлеровской политики "Дранг нах Остен" и развязыванию мировой войны", — говорится в документе.Совет Федерации осудил милитаризацию ЕС, накачку оружием киевского режима и агрессивные заявления европейских политиков о готовности к войне с Россией к 2030 году. Сенаторы подчеркнули недопустимость политики реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и осквернения памятников советским воинам.Парламентарии призвали ООН признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа, осудить политику реабилитации нацизма и выступить против разжигания новой мировой войны. Россия предупреждает: Европа, забывшая уроки истории, вновь играет с огнём.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

ленинград

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ленинград, россия, европа, совет федерации, оон, ес