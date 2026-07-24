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Зрада от Спилберга: героиня его нового фильма заговорила по-русски

Зрада от Спилберга: героиня его нового фильма заговорила по-русски - 24.07.2026 Украина.ру

Зрада от Спилберга: героиня его нового фильма заговорила по-русски

Новый фильм американского режиссёра Стивена Спилберга, чьи предки родом из Одессы и Каменца-Подольского, вызвал бурю негодования на Украине. Об этом 24 июля сообщают украинские СМИ

2026-07-24T12:38

2026-07-24T12:38

2026-07-24T12:42

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В картине "День разоблачения" главная героиня в исполнении Эмили Блант внезапно обретает способность говорить на русском и корейском языках. Актриса специально выучила несколько фраз на русском, отказавшись от помощи искусственного интеллекта. "У нас никакой день не годится для разговоров на эту тему. Не могу даже представить, что нам делать, Джексон, правда", — произносит её героиня.Российские зрители уже оценили почти идеальное произношение Блант и активно распространяют фрагмент фильма в соцсетях. Для украинцев же такой поворот стал неприятным сюрпризом.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, одесса, стивен спилберг, генри джексон, михаил драпатый, украина.ру, мир без границ