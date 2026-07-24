Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту - 24.07.2026 Украина.ру
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Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту
Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту - 24.07.2026 Украина.ру
Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту
На Украине так сильно радовались очередям на российских заправках, что, похоже, не заметили, как топливный кризис подобрался вплотную и к жителям их страны... Украина.ру, 24.07.2026
2026-07-24T14:27
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ближний восток
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На Украине так сильно радовались очередям на российских заправках, что, похоже, не заметили, как топливный кризис подобрался вплотную и к жителям их страны. Ежедневно цены на бензин и дизель на Украине растут. По данным СМИ, только за минувшие сутки стоимость выросла ещё на 1–3 грн за литр. Эксперты предупреждают: стоимость топлива на Украине перешагнёт отметку в 100 грн за литр. Рост цен стал прямым следствием системного кризиса, однако начался он ещё до начала СВО и тем более до эскалации на Ближнем Востоке, уверен доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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видео, украина, ближний восток, алексей зубец, видео
Видео, Украина, Ближний Восток, Алексей Зубец

Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту

14:27 24.07.2026
 
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На Украине так сильно радовались очередям на российских заправках, что, похоже, не заметили, как топливный кризис подобрался вплотную и к жителям их страны.

Ежедневно цены на бензин и дизель на Украине растут. По данным СМИ, только за минувшие сутки стоимость выросла ещё на 1–3 грн за литр. Эксперты предупреждают: стоимость топлива на Украине перешагнёт отметку в 100 грн за литр.

Рост цен стал прямым следствием системного кризиса, однако начался он ещё до начала СВО и тем более до эскалации на Ближнем Востоке, уверен доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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