Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту
На Украине так сильно радовались очередям на российских заправках, что, похоже, не заметили, как топливный кризис подобрался вплотную и к жителям их страны.
Ежедневно цены на бензин и дизель на Украине растут. По данным СМИ, только за минувшие сутки стоимость выросла ещё на 1–3 грн за литр. Эксперты предупреждают: стоимость топлива на Украине перешагнёт отметку в 100 грн за литр.
Рост цен стал прямым следствием системного кризиса, однако начался он ещё до начала СВО и тем более до эскалации на Ближнем Востоке, уверен доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Ежедневно цены на бензин и дизель на Украине растут. По данным СМИ, только за минувшие сутки стоимость выросла ещё на 1–3 грн за литр. Эксперты предупреждают: стоимость топлива на Украине перешагнёт отметку в 100 грн за литр.
Рост цен стал прямым следствием системного кризиса, однако начался он ещё до начала СВО и тем более до эскалации на Ближнем Востоке, уверен доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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