https://ukraina.ru/20260724/zubets-o-tom-kak-tsena-na-ukrainskiy-benzin-gotovitsya-pokorit-trkhznachnuyu-vysotu-1081813782.html

Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту

Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту - 24.07.2026 Украина.ру

Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту

На Украине так сильно радовались очередям на российских заправках, что, похоже, не заметили, как топливный кризис подобрался вплотную и к жителям их страны... Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T14:27

2026-07-24T14:27

2026-07-24T14:27

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украина

ближний восток

алексей зубец

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На Украине так сильно радовались очередям на российских заправках, что, похоже, не заметили, как топливный кризис подобрался вплотную и к жителям их страны. Ежедневно цены на бензин и дизель на Украине растут. По данным СМИ, только за минувшие сутки стоимость выросла ещё на 1–3 грн за литр. Эксперты предупреждают: стоимость топлива на Украине перешагнёт отметку в 100 грн за литр. Рост цен стал прямым следствием системного кризиса, однако начался он ещё до начала СВО и тем более до эскалации на Ближнем Востоке, уверен доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

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