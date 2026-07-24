"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим - 24.07.2026 Украина.ру
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"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим
"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим - 24.07.2026 Украина.ру
"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим
Уничтожение морской инфраструктуры в районе Одессы само по себе не создаёт условий для десанта — успех определяется планированием и применением боевых средств. Говорить о десанте силами флота пока преждевременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2026-07-24T05:30
2026-07-24T05:30
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Отвечая на вопрос про условия для десантной операции в районе Одессы, Горбачев заявил, что уничтожение инфраструктуры не является решающим фактором. "Уничтожение инфраструктуры — это фактор, греющий душу, но он не определяет успех десантной операции. Он определяется планированием и применением боевых средств", — пояснил эксперт.По словам Горбачева, Одесса является для командования ВСУ десантоопасным направлением. "Существует такое понятие – десантоопасное направление. Для украинцев Одесса это как раз такое направление, поэтому в конце февраля они установили там около 400 мин", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что говорить о десантной операции пока преждевременно. "Думаю, что говорить о десантной операции силами флота пока преждевременно. Пока нужно наращивать удары, которые наши военные наносят в последнее время, а дальше будет видно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим

05:30 24.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Учение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Уничтожение морской инфраструктуры в районе Одессы само по себе не создаёт условий для десанта — успех определяется планированием и применением боевых средств. Говорить о десанте силами флота пока преждевременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Отвечая на вопрос про условия для десантной операции в районе Одессы, Горбачев заявил, что уничтожение инфраструктуры не является решающим фактором.
"Уничтожение инфраструктуры — это фактор, греющий душу, но он не определяет успех десантной операции. Он определяется планированием и применением боевых средств", — пояснил эксперт.
По словам Горбачева, Одесса является для командования ВСУ десантоопасным направлением. "Существует такое понятие – десантоопасное направление. Для украинцев Одесса это как раз такое направление, поэтому в конце февраля они установили там около 400 мин", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что говорить о десантной операции пока преждевременно. "Думаю, что говорить о десантной операции силами флота пока преждевременно. Пока нужно наращивать удары, которые наши военные наносят в последнее время, а дальше будет видно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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