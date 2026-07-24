https://ukraina.ru/20260724/ukraina-ustanovila-400-min-u-odessy-kapitan-1-ranga-o-tom-chego-boitsya-kievskiy-rezhim-1081786756.html

"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим

"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим - 24.07.2026 Украина.ру

"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим

Уничтожение морской инфраструктуры в районе Одессы само по себе не создаёт условий для десанта — успех определяется планированием и применением боевых средств. Говорить о десанте силами флота пока преждевременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-07-24T05:30

2026-07-24T05:30

2026-07-24T05:30

новости

одесса

россия

севастополь

украина.ру

главные новости

главное

флот

десант

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101172/86/1011728665_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_2bab9e28d1c15b5c9eccf8f61da868bd.jpg

Отвечая на вопрос про условия для десантной операции в районе Одессы, Горбачев заявил, что уничтожение инфраструктуры не является решающим фактором. "Уничтожение инфраструктуры — это фактор, греющий душу, но он не определяет успех десантной операции. Он определяется планированием и применением боевых средств", — пояснил эксперт.По словам Горбачева, Одесса является для командования ВСУ десантоопасным направлением. "Существует такое понятие – десантоопасное направление. Для украинцев Одесса это как раз такое направление, поэтому в конце февраля они установили там около 400 мин", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что говорить о десантной операции пока преждевременно. "Думаю, что говорить о десантной операции силами флота пока преждевременно. Пока нужно наращивать удары, которые наши военные наносят в последнее время, а дальше будет видно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.

одесса

россия

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, севастополь, украина.ру, главные новости, главное, флот, десант, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, военный эксперт, мины, всу, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво