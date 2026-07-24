Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней - 24.07.2026 Украина.ру
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Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней
Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней - 24.07.2026 Украина.ру
Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Tesla Илона Маска о необходимости уступок Запада Москве по украинскому конфликту. Она предложила отвести спутниковую систему Starlink. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T13:44
2026-07-24T13:56
украина.ру
tesla
илон маск
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андрей захаров
виктор баранец
мир без границ
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Мария Захарова обратила внимание на цитату американского миллиардера, в которой он раскритиковал дипломатов, обсуждающих отвод войск, пока люди гибнут на передовой. В ответ на это российский дипломат в своём телеграм-канале написала: "Хочется развить мысль и предложить отвести Старлинк. Чтобы люди не умирали". Ранее сайт kp.ru писал о возможных последствиях полного отключения системы спутниковой связи Starlink для Украины. Заявление Маска прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и дискуссий о путях урегулирования конфликта. В МИД РФ неоднократно указывали на роль западных технологий в поддержке украинских вооружённых формирований.Ранее уведомлялось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) демонстрируют высокую эффективность против беспилотников. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру заявил, что украинские военные проклинают российские средства РЭБ, а американские генералы признают отставание США от РФ в этой сфере на 15 лет. По его словам, Россия использует дроны-перехватчики и системы РЭБ для борьбы с БПЛА, при этом Илон Маск также жалуется на глушение своих спутников российскими средствами - "Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, tesla, илон маск, россия, новости, украина, запад, андрей захаров, виктор баранец, мир без границ
Украина.ру, Tesla, Илон Маск, Россия, Новости, Украина, Запад, Андрей Захаров, Виктор Баранец, Мир без границ

Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней

13:44 24.07.2026 (обновлено: 13:56 24.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкМаск подтвердил в соцсети Х, что для работы терминалов Старлинк на Украине нужно регистрировать оборудование в украинских госорганах через аналоги МФЦ (ЦНАП) или украинский сервис госуслуг «Дию»
Маск подтвердил в соцсети Х, что для работы терминалов Старлинк на Украине нужно регистрировать оборудование в украинских госорганах через аналоги МФЦ (ЦНАП) или украинский сервис госуслуг «Дию» - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Tesla Илона Маска о необходимости уступок Запада Москве по украинскому конфликту. Она предложила отвести спутниковую систему Starlink. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Мария Захарова обратила внимание на цитату американского миллиардера, в которой он раскритиковал дипломатов, обсуждающих отвод войск, пока люди гибнут на передовой.
В ответ на это российский дипломат в своём телеграм-канале написала: "Хочется развить мысль и предложить отвести Старлинк. Чтобы люди не умирали".
Ранее сайт kp.ru писал о возможных последствиях полного отключения системы спутниковой связи Starlink для Украины.
Заявление Маска прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и дискуссий о путях урегулирования конфликта.
В МИД РФ неоднократно указывали на роль западных технологий в поддержке украинских вооружённых формирований.
Ранее уведомлялось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) демонстрируют высокую эффективность против беспилотников.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру заявил, что украинские военные проклинают российские средства РЭБ, а американские генералы признают отставание США от РФ в этой сфере на 15 лет.
По его словам, Россия использует дроны-перехватчики и системы РЭБ для борьбы с БПЛА, при этом Илон Маск также жалуется на глушение своих спутников российскими средствами - "Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны.
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