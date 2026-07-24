https://ukraina.ru/20260724/zakharova-predlozhila-masku-otvesti-starlink-dlya-spaseniya-zhizney-1081809558.html

Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней

Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней - 24.07.2026 Украина.ру

Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Tesla Илона Маска о необходимости уступок Запада Москве по украинскому конфликту. Она предложила отвести спутниковую систему Starlink. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T13:44

2026-07-24T13:44

2026-07-24T13:56

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Мария Захарова обратила внимание на цитату американского миллиардера, в которой он раскритиковал дипломатов, обсуждающих отвод войск, пока люди гибнут на передовой. В ответ на это российский дипломат в своём телеграм-канале написала: "Хочется развить мысль и предложить отвести Старлинк. Чтобы люди не умирали". Ранее сайт kp.ru писал о возможных последствиях полного отключения системы спутниковой связи Starlink для Украины. Заявление Маска прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и дискуссий о путях урегулирования конфликта. В МИД РФ неоднократно указывали на роль западных технологий в поддержке украинских вооружённых формирований.Ранее уведомлялось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) демонстрируют высокую эффективность против беспилотников. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру заявил, что украинские военные проклинают российские средства РЭБ, а американские генералы признают отставание США от РФ в этой сфере на 15 лет. По его словам, Россия использует дроны-перехватчики и системы РЭБ для борьбы с БПЛА, при этом Илон Маск также жалуется на глушение своих спутников российскими средствами - "Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, tesla, илон маск, россия, новости, украина, запад, андрей захаров, виктор баранец, мир без границ