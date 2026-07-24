https://ukraina.ru/20260724/posledstviya-neizbezhny-blizhayshiy-soyuznik-gotovit-kievu-prigovor-po-delu-o-severnykh-potokakh-1081814335.html

"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках"

"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках" - 24.07.2026 Украина.ру

"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках"

Немецкие следователи установили связь исполнителей теракта со спецслужбами Украины, и это может стать основанием для официальных обвинений киевскому режиму. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости

2026-07-24T14:32

2026-07-24T14:32

2026-07-24T14:32

новости

украина

киев

германия

николай кузнецов

сбу

украина.ру

северный поток

северный поток-2

роман романов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

Гражданин Украины Сергей Кузнецов — главный обвиняемый по делу о подрыве "Северного потока" и "Северного потока — 2". С прошлого года он находится под стражей в Германии, в июле 2026-го ему предъявили официальные обвинения. Как выяснила прокуратура ФРГ, в разговоре с женой Кузнецов жаловался, что чувствует себя "брошенным" собственной страной, и упоминал некоего "командира" Романа. Предположительно, речь идёт об офицере СБУ Романе Червинском, которого СМИ называли координатором операции "Диаметр"."С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства", — считает верховный суд ФРГ. Основной целью теракта названо препятствование поставкам российского газа. Зеленский отмахивается от обвинений, но факты указывают: без помощи союзников украинские диверсанты действовать не могли. Последствия для Берлина и Киева неизбежны.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, германия, николай кузнецов, сбу, украина.ру, северный поток, северный поток-2, роман романов, роман червинский