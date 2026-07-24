"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках" - 24.07.2026 Украина.ру
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"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках"
"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках" - 24.07.2026 Украина.ру
"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках"
Немецкие следователи установили связь исполнителей теракта со спецслужбами Украины, и это может стать основанием для официальных обвинений киевскому режиму. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости
2026-07-24T14:32
2026-07-24T14:32
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Гражданин Украины Сергей Кузнецов — главный обвиняемый по делу о подрыве "Северного потока" и "Северного потока — 2". С прошлого года он находится под стражей в Германии, в июле 2026-го ему предъявили официальные обвинения. Как выяснила прокуратура ФРГ, в разговоре с женой Кузнецов жаловался, что чувствует себя "брошенным" собственной страной, и упоминал некоего "командира" Романа. Предположительно, речь идёт об офицере СБУ Романе Червинском, которого СМИ называли координатором операции "Диаметр"."С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства", — считает верховный суд ФРГ. Основной целью теракта названо препятствование поставкам российского газа. Зеленский отмахивается от обвинений, но факты указывают: без помощи союзников украинские диверсанты действовать не могли. Последствия для Берлина и Киева неизбежны.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, германия, николай кузнецов, сбу, украина.ру, северный поток, северный поток-2, роман романов, роман червинский
Новости, Украина, Киев, Германия, Николай Кузнецов, СБУ, Украина.ру, Северный поток, Северный поток-2, Роман Романов, Роман Червинский

"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках"

14:32 24.07.2026
 
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Командование обороны Дании
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Немецкие следователи установили связь исполнителей теракта со спецслужбами Украины, и это может стать основанием для официальных обвинений киевскому режиму. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости
Гражданин Украины Сергей Кузнецов — главный обвиняемый по делу о подрыве "Северного потока" и "Северного потока — 2". С прошлого года он находится под стражей в Германии, в июле 2026-го ему предъявили официальные обвинения.
Как выяснила прокуратура ФРГ, в разговоре с женой Кузнецов жаловался, что чувствует себя "брошенным" собственной страной, и упоминал некоего "командира" Романа. Предположительно, речь идёт об офицере СБУ Романе Червинском, которого СМИ называли координатором операции "Диаметр".
"С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства", — считает верховный суд ФРГ.
Основной целью теракта названо препятствование поставкам российского газа. Зеленский отмахивается от обвинений, но факты указывают: без помощи союзников украинские диверсанты действовать не могли. Последствия для Берлина и Киева неизбежны.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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