https://ukraina.ru/20260724/medvedchuk-kartonnyy-maydan-unichtozhil-vertikal-vlasti-zelenskogo-1081804626.html
Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского
Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского - 24.07.2026 Украина.ру
Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что протесты ("картонный майдан") из-за отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины уничтожили вертикаль власти Владимира Зеленского. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T12:21
2026-07-24T12:21
2026-07-24T12:21
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По его словам, власть Зеленского продолжает сыпаться, и в конфликте с Фёдоровым у главы киевского режима шансов не было.Медведчук отметил, что когда протестующие потребовали уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, Зеленский быстро выполнил это требование. Противоречия, вызванные протестами, никуда не денутся — все игроки поняли, что Фёдоров — политическая фигура с непомерными амбициями. Зеленский, по мнению Медведчука, обороняется, но сдаёт одну позицию за другой.Накануне, 22 июля, в Киеве участники протестных акций продолжили "картонный Майдан" без перерыва на отдых. Протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского продолжаются. Участники акций не прекращают выступления - В Киеве продолжается "картонный Майдан" без перерыва на отдых.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир зеленский, украина, новости, киев, россия, михаил федоров, виктор медведчук
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Новости, Киев, Россия, Михаил Федоров, Виктор Медведчук
Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что протесты ("картонный майдан") из-за отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины уничтожили вертикаль власти Владимира Зеленского. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, власть Зеленского продолжает сыпаться, и в конфликте с Фёдоровым у главы киевского режима шансов не было.
Медведчук отметил, что когда протестующие потребовали уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, Зеленский быстро выполнил это требование.
Противоречия, вызванные протестами, никуда не денутся — все игроки поняли, что Фёдоров — политическая фигура с непомерными амбициями. Зеленский, по мнению Медведчука, обороняется, но сдаёт одну позицию за другой.
Накануне, 22 июля, в Киеве участники протестных акций продолжили "картонный Майдан" без перерыва на отдых.
Протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского продолжаются.
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