https://ukraina.ru/20260724/medvedchuk-kartonnyy-maydan-unichtozhil-vertikal-vlasti-zelenskogo-1081804626.html

Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского

Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского - 24.07.2026 Украина.ру

Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что протесты ("картонный майдан") из-за отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины уничтожили вертикаль власти Владимира Зеленского. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T12:21

2026-07-24T12:21

2026-07-24T12:21

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По его словам, власть Зеленского продолжает сыпаться, и в конфликте с Фёдоровым у главы киевского режима шансов не было.Медведчук отметил, что когда протестующие потребовали уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, Зеленский быстро выполнил это требование. Противоречия, вызванные протестами, никуда не денутся — все игроки поняли, что Фёдоров — политическая фигура с непомерными амбициями. Зеленский, по мнению Медведчука, обороняется, но сдаёт одну позицию за другой.Накануне, 22 июля, в Киеве участники протестных акций продолжили "картонный Майдан" без перерыва на отдых. Протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского продолжаются. Участники акций не прекращают выступления - В Киеве продолжается "картонный Майдан" без перерыва на отдых.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, владимир зеленский, украина, новости, киев, россия, михаил федоров, виктор медведчук