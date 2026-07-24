https://ukraina.ru/20260724/lavrov-ukazal-na-nevypolnenie-kievom-ankoridzhskikh-dogovornnostey-1081810091.html

Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей

Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей - 24.07.2026 Украина.ру

Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо установить, кто именно провалил выполнение договорённостей, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже. Он напомнил, что Россия согласилась на предложения США, одобренные президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T13:48

2026-07-24T13:48

2026-07-24T13:56

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит, имея на руках предложения американской стороны, на которые Москва дала согласие. По словам Лаврова, согласованные результаты в Анкоридже были достигнуты, и Дональд Трамп не раз говорил, что это компромиссное предложение. Министр добавил, что Трамп заявлял о готовности киевского руководства выполнить предложенные условия, однако этого не произошло. Ранее Путин указывал, что урегулирование конфликта должно лежать в рамках анкориджских договорённостей, о которых Киев осведомлён. В МИД РФ подчеркивают, что дальнейшие шаги зависят от готовности украинской стороны к реализации достигнутых договорённостей.Ранее уведомлялось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона продолжать военные поставки киевскому режиму. Комментируя требование России прекратить накачивание Украины оружием, он указал, что США участвуют в программе PURL по линии НАТО, и политика в этом вопросе не изменилась. Данная программа действует с июля 2025 года для координации финансовых взносов 29 государств, закупающих в США вооружение для Украины. В Кремле неоднократно подчёркивали, что западные поставки оружия препятствуют урегулированию и затягивают конфликт - США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, нато, сергей лавров, россия, новости, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, мир без границ