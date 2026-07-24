Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей - 24.07.2026 Украина.ру
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Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей
Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей - 24.07.2026 Украина.ру
Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо установить, кто именно провалил выполнение договорённостей, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже. Он напомнил, что Россия согласилась на предложения США, одобренные президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T13:48
2026-07-24T13:56
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит, имея на руках предложения американской стороны, на которые Москва дала согласие. По словам Лаврова, согласованные результаты в Анкоридже были достигнуты, и Дональд Трамп не раз говорил, что это компромиссное предложение. Министр добавил, что Трамп заявлял о готовности киевского руководства выполнить предложенные условия, однако этого не произошло. Ранее Путин указывал, что урегулирование конфликта должно лежать в рамках анкориджских договорённостей, о которых Киев осведомлён. В МИД РФ подчеркивают, что дальнейшие шаги зависят от готовности украинской стороны к реализации достигнутых договорённостей.Ранее уведомлялось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона продолжать военные поставки киевскому режиму. Комментируя требование России прекратить накачивание Украины оружием, он указал, что США участвуют в программе PURL по линии НАТО, и политика в этом вопросе не изменилась. Данная программа действует с июля 2025 года для координации финансовых взносов 29 государств, закупающих в США вооружение для Украины. В Кремле неоднократно подчёркивали, что западные поставки оружия препятствуют урегулированию и затягивают конфликт - США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мир без границ

Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей

13:48 24.07.2026 (обновлено: 13:56 24.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru‼ РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил Лавров
‼ РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо установить, кто именно провалил выполнение договорённостей, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже. Он напомнил, что Россия согласилась на предложения США, одобренные президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит, имея на руках предложения американской стороны, на которые Москва дала согласие.
По словам Лаврова, согласованные результаты в Анкоридже были достигнуты, и Дональд Трамп не раз говорил, что это компромиссное предложение.
Министр добавил, что Трамп заявлял о готовности киевского руководства выполнить предложенные условия, однако этого не произошло.
Ранее Путин указывал, что урегулирование конфликта должно лежать в рамках анкориджских договорённостей, о которых Киев осведомлён.
В МИД РФ подчеркивают, что дальнейшие шаги зависят от готовности украинской стороны к реализации достигнутых договорённостей.
Ранее уведомлялось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона продолжать военные поставки киевскому режиму.
Комментируя требование России прекратить накачивание Украины оружием, он указал, что США участвуют в программе PURL по линии НАТО, и политика в этом вопросе не изменилась.
Данная программа действует с июля 2025 года для координации финансовых взносов 29 государств, закупающих в США вооружение для Украины.
В Кремле неоднократно подчёркивали, что западные поставки оружия препятствуют урегулированию и затягивают конфликт - США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио.
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