"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир - 24.07.2026 Украина.ру
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"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир
"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир - 24.07.2026 Украина.ру
"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.07.2026
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Восемь адресов памяти: проект "Марш Победы" за два дня привёл в порядок восемь памятных мест Мариуполя. Гость: Никита Аверкин — депутат Мариупольского городского совета.* Великие земляки. Великий земляк — русский советский поэт Иван Приблудный. Гость: Подройко Андрей Васильевич - директор Новоайдарского краеведческого музея.* Важный разговор. О работе сельского хозяйства в прифронтовой зоне, о восстановлении ферм, безопасности техники в поле и бюрократии для селян. Гость: Юрий Ковалёв– председатель аграрного комитета Херсонской думы.* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.* Культурное обозрение. Развитие сельского ДК в прифронтовых условиях Херсонщины. Гость: Татьяна Чеботарева — директор ДК.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, новороссия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Новороссия, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир

13:44 24.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. Восемь адресов памяти: проект "Марш Победы" за два дня привёл в порядок восемь памятных мест Мариуполя. Гость: Никита Аверкин — депутат Мариупольского городского совета.

* Великие земляки. Великий земляк — русский советский поэт Иван Приблудный. Гость: Подройко Андрей Васильевич - директор Новоайдарского краеведческого музея.

* Важный разговор. О работе сельского хозяйства в прифронтовой зоне, о восстановлении ферм, безопасности техники в поле и бюрократии для селян. Гость: Юрий Ковалёв– председатель аграрного комитета Херсонской думы.

* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.

* Культурное обозрение. Развитие сельского ДК в прифронтовых условиях Херсонщины. Гость: Татьяна Чеботарева — директор ДК.
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