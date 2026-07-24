"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Восемь адресов памяти: проект "Марш Победы" за два дня привёл в порядок восемь памятных мест Мариуполя. Гость: Никита Аверкин — депутат Мариупольского городского совета.
* Великие земляки. Великий земляк — русский советский поэт Иван Приблудный. Гость: Подройко Андрей Васильевич - директор Новоайдарского краеведческого музея.
* Важный разговор. О работе сельского хозяйства в прифронтовой зоне, о восстановлении ферм, безопасности техники в поле и бюрократии для селян. Гость: Юрий Ковалёв– председатель аграрного комитета Херсонской думы.
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.
* Культурное обозрение. Развитие сельского ДК в прифронтовых условиях Херсонщины. Гость: Татьяна Чеботарева — директор ДК.
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