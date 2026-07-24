https://ukraina.ru/20260724/marsh-pobedy-v-mariupole-bezopasnost-khersonskikh-poley-24-iyulya-utrenniy-efir-1081809429.html

"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир

"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир - 24.07.2026 Украина.ру

"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T13:44

2026-07-24T13:44

2026-07-24T13:44

мариуполь

новороссия

михаил павлив

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Восемь адресов памяти: проект "Марш Победы" за два дня привёл в порядок восемь памятных мест Мариуполя. Гость: Никита Аверкин — депутат Мариупольского городского совета.* Великие земляки. Великий земляк — русский советский поэт Иван Приблудный. Гость: Подройко Андрей Васильевич - директор Новоайдарского краеведческого музея.* Важный разговор. О работе сельского хозяйства в прифронтовой зоне, о восстановлении ферм, безопасности техники в поле и бюрократии для селян. Гость: Юрий Ковалёв– председатель аграрного комитета Херсонской думы.* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.* Культурное обозрение. Развитие сельского ДК в прифронтовых условиях Херсонщины. Гость: Татьяна Чеботарева — директор ДК.

мариуполь

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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