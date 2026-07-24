https://ukraina.ru/20260724/mask-prizval-zapad-poyti-na-ustupki-rossii---economist-1081812888.html
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist - 24.07.2026 Украина.ру
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сообщает Economist
2026-07-24T14:20
2026-07-24T14:20
2026-07-24T14:21
новости
россия
запад
украина
илон маск
владимир зеленский
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg
Он обратил внимание, что множество людей "выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально". Миллиардер призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.Маск отметил, что уже давно выступает за мир. По его словам, чтобы он настал, нужно пойти на некоторые уступки России.Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.Подробнее о препятствиях на пути к миру - в материале Зеленский получает оружие и отвергает мир: Лавров о логике США и Украины на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c1cb9831db9a7107a5acbfa439a40eba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, илон маск, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, Запад, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мир без границ
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist
14:20 24.07.2026 (обновлено: 14:21 24.07.2026)
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сообщает Economist
Он обратил внимание, что множество людей "выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально".
Миллиардер призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.
Маск отметил, что уже давно выступает за мир. По его словам, чтобы он настал, нужно пойти на некоторые уступки России.
"Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло", — отметил бизнесмен.
Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.
Подробнее о препятствиях на пути к миру - в материале Зеленский получает оружие и отвергает мир: Лавров о логике США и Украины на сайте Украина.ру.