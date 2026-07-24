https://ukraina.ru/20260724/mask-prizval-zapad-poyti-na-ustupki-rossii---economist-1081812888.html

Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist

Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist - 24.07.2026 Украина.ру

Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сообщает Economist

2026-07-24T14:20

2026-07-24T14:20

2026-07-24T14:21

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Он обратил внимание, что множество людей "выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально". Миллиардер призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.Маск отметил, что уже давно выступает за мир. По его словам, чтобы он настал, нужно пойти на некоторые уступки России.Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.Подробнее о препятствиях на пути к миру - в материале Зеленский получает оружие и отвергает мир: Лавров о логике США и Украины на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, илон маск, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ