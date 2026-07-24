Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist - 24.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260724/mask-prizval-zapad-poyti-na-ustupki-rossii---economist-1081812888.html
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist - 24.07.2026 Украина.ру
Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сообщает Economist
2026-07-24T14:20
2026-07-24T14:21
новости
россия
запад
украина
илон маск
владимир зеленский
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg
Он обратил внимание, что множество людей "выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально". Миллиардер призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.Маск отметил, что уже давно выступает за мир. По его словам, чтобы он настал, нужно пойти на некоторые уступки России.Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.Подробнее о препятствиях на пути к миру - в материале Зеленский получает оружие и отвергает мир: Лавров о логике США и Украины на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c1cb9831db9a7107a5acbfa439a40eba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, илон маск, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, Запад, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мир без границ

Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist

14:20 24.07.2026 (обновлено: 14:21 24.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain / Перейти в фотобанкИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сообщает Economist
Он обратил внимание, что множество людей "выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально".
Миллиардер призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.
Маск отметил, что уже давно выступает за мир. По его словам, чтобы он настал, нужно пойти на некоторые уступки России.
"Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло", — отметил бизнесмен.
Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.
Подробнее о препятствиях на пути к миру - в материале Зеленский получает оружие и отвергает мир: Лавров о логике США и Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападУкраинаИлон МаскВладимир ЗеленскийУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10Онлайн-регистрация на выставку помогла российским ракетам прийти вовремя
15:09Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО
14:51ВС РФ ударили по выставке новейших вооружений на Украине. Новости СВО
14:48Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе
14:32"Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках"
14:27Зубец о том, как цена на украинский бензин готовится покорить трёхзначную высоту
14:20Маск призвал Запад пойти на уступки России - Economist
14:16Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство
14:05Совет Федерации предупредил ООН об опасности новой мировой войны из-за курса Евросоюза
14:00Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена Белого Орла
14:00Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева. Новости к 14:00
13:48Лавров указал на невыполнение Киевом анкориджских договорённостей
13:44Захарова предложила Маску отвести Starlink для спасения жизней
13:44"Марш Победы" в Мариуполе, безопасность херсонских полей. 24 июля, утренний эфир
13:24Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 24 июля
13:17В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом
13:12Бастрыкин: СК расследует применение Киевом запрещённых методов войны
13:00Провал анкориджских соглашений, успехи ВС РФ, возмутительный фейк. Хроника событий на 13:00 24 июля
12:38Зрада от Спилберга: героиня его нового фильма заговорила по-русски
12:35Зеленский продолжает держать страну в режиме войны — мобилизация снова продлена
Лента новостейМолния