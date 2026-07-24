В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом
13:17 24.07.2026 (обновлено: 13:21 24.07.2026)
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
Эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus оказалась в центре скандала после публикации откровенно русофобской рекламы. Об этом 24 июля сообщает "Sputnik.Литва"
На изображении двое мужчин с украинскими флагами жарят мясо на фоне клубов дыма. Слоган гласит:
"Правильный гриль делает горький лук сладким".
Пользователи обратили внимание, что слово sibul ("лук") в определённом контексте используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.
В соцсетях компанию обвинили в использовании языка ненависти.
Очередной пример того, как в Прибалтике русофобия стала маркетинговым инструментом.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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