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В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом

В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом - 24.07.2026 Украина.ру

В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом

Эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus оказалась в центре скандала после публикации откровенно русофобской рекламы. Об этом 24 июля сообщает "Sputnik.Литва"

2026-07-24T13:17

2026-07-24T13:17

2026-07-24T13:21

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На изображении двое мужчин с украинскими флагами жарят мясо на фоне клубов дыма. Слоган гласит: "Правильный гриль делает горький лук сладким". Пользователи обратили внимание, что слово sibul ("лук") в определённом контексте используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.В соцсетях компанию обвинили в использовании языка ненависти.Очередной пример того, как в Прибалтике русофобия стала маркетинговым инструментом.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, прибалтика, sputnik, россия, мир без границ