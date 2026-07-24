В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом - 24.07.2026 Украина.ру
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В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом
В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом - 24.07.2026 Украина.ру
В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом
Эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus оказалась в центре скандала после публикации откровенно русофобской рекламы. Об этом 24 июля сообщает "Sputnik.Литва"
2026-07-24T13:17
2026-07-24T13:21
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На изображении двое мужчин с украинскими флагами жарят мясо на фоне клубов дыма. Слоган гласит: "Правильный гриль делает горький лук сладким". Пользователи обратили внимание, что слово sibul ("лук") в определённом контексте используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.В соцсетях компанию обвинили в использовании языка ненависти.Очередной пример того, как в Прибалтике русофобия стала маркетинговым инструментом.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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Новости, Эстония, Прибалтика, Sputnik, Россия, Мир без границ

В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом

13:17 24.07.2026 (обновлено: 13:21 24.07.2026)
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP / Pavel Golovkin
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Эстонская компания Rannarootsi Lihatööstus оказалась в центре скандала после публикации откровенно русофобской рекламы. Об этом 24 июля сообщает "Sputnik.Литва"
На изображении двое мужчин с украинскими флагами жарят мясо на фоне клубов дыма. Слоган гласит:
"Правильный гриль делает горький лук сладким".
Пользователи обратили внимание, что слово sibul ("лук") в определённом контексте используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.
В соцсетях компанию обвинили в использовании языка ненависти.
Очередной пример того, как в Прибалтике русофобия стала маркетинговым инструментом.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
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