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Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ

Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ - 05.05.2025 Украина.ру

Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News допустил подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России

2025-05-05T09:37

2025-05-05T09:37

2025-05-05T10:10

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Его спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.Трамп добавил, что США хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине.Ранее агентство Bloomberg писало, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса.Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, линдси грэм, владимир путин