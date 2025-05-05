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Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ
Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ - 05.05.2025 Украина.ру
Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News допустил подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России
2025-05-05T09:37
2025-05-05T09:37
2025-05-05T10:10
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Его спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.Трамп добавил, что США хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине.Ранее агентство Bloomberg писало, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса.Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Линдси Грэм, Владимир Путин
Трамп допустил подписание законопроекта о новых санкциях против РФ
09:37 05.05.2025 (обновлено: 10:10 05.05.2025)
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News допустил подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России
Его спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США.
Трамп
добавил, что США
хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине
.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Грэм
* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России
нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.