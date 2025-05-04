Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин - 04.05.2025 Украина.ру
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Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин
Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин - 04.05.2025 Украина.ру
Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин
Россия вынужденно поддержала крымчан и севастопольцев в 2014 году, после чего Запад применил к ней санкции, стимулировавшие развитие российского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-04T13:44
2025-05-04T13:44
новости
россия
запад
украина
владимир путин
госпереворот
2014
22 февраля 2014
постсоветское пространство
крым
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Западные санкции стимулировали развитие России, констатировал президент в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Рассказывая о санкционном давлении Запада, Путин напомнил о госперевороте 2014 года на Украине и отметил, что в Москве были вынуждены в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев."Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание, - пояснил Путин. - Я исходил из того, что он будет сопряжён, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось - сразу же санкции пошли в 2014 году".Западные санкции, тем не менее, оказали позитивное влияние на экономику России, заметил президент."С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий", - заметил Путин.В ходе интервью российский лидер также дал понять, чего стоят слова номинальных союзников. Подробности в публикации "Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, госпереворот, 2014, 22 февраля 2014, постсоветское пространство, крым, севастополь, сво, антироссийские санкции, ввп, российская экономика
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, госпереворот, 2014, 22 февраля 2014, постсоветское пространство, Крым, Севастополь, СВО, антироссийские санкции, ВВП, российская экономика

Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин

13:44 04.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
© POOL
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Россия вынужденно поддержала крымчан и севастопольцев в 2014 году, после чего Запад применил к ней санкции, стимулировавшие развитие российского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Западные санкции стимулировали развитие России, констатировал президент в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Рассказывая о санкционном давлении Запада, Путин напомнил о госперевороте 2014 года на Украине и отметил, что в Москве были вынуждены в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев.
"Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание, - пояснил Путин. - Я исходил из того, что он будет сопряжён, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось - сразу же санкции пошли в 2014 году".
Западные санкции, тем не менее, оказали позитивное влияние на экономику России, заметил президент.
"С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий", - заметил Путин.
В ходе интервью российский лидер также дал понять, чего стоят слова номинальных союзников. Подробности в публикации "Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
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