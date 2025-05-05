https://ukraina.ru/20250505/sovsem-soshel-s-uma-filippo-ob-ugrozakh-zelenskogo-v-adres-uchastnikov-parada-pobedy-v-moskve-1062927839.html
"Совсем сошел с ума": Филиппо об угрозах Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве
"Совсем сошел с ума": Филиппо об угрозах Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве - 05.05.2025 Украина.ру
"Совсем сошел с ума": Филиппо об угрозах Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве
Владимир Зеленский, выступавший с угрозами в адрес участников парада Победы в Москве, "совсем сошел с ума". На это указал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X
2025-05-05T08:28
2025-05-05T08:28
2025-05-05T08:28
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"Зеленский совершенно беззаботно угрожает главам государств и правительств... Он совсем сошел с ума! Его порывы - а его подталкивают в этом направлении (президент Франции Эммануэль) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия - выходят из-под контроля!" - написал Филиппо.Зеленский ранее отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало агентство Франс Пресс.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Новости, Москва, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, ЕС
"Совсем сошел с ума": Филиппо об угрозах Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве
Владимир Зеленский, выступавший с угрозами в адрес участников парада Победы в Москве, "совсем сошел с ума". На это указал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X
"Зеленский совершенно беззаботно угрожает главам государств и правительств... Он совсем сошел с ума! Его порывы - а его подталкивают в этом направлении (президент Франции Эммануэль) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия - выходят из-под контроля!" - написал Филиппо.
Зеленский ранее отверг предложение России
о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев
не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву
, передало агентство Франс Пресс.
Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.