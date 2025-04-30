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"День Победы - это триумф нашего народа" - Путин

"День Победы - это триумф нашего народа" - Путин - 30.04.2025 Украина.ру

"День Победы - это триумф нашего народа" - Путин

День Победы и события Великой Отечественной войны – это триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин.

2025-04-30T19:13

2025-04-30T19:13

2025-04-30T19:13

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Глава государства прибыл на Поклонную гору в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, где встретился с участниками федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Мероприятие проводится с 28 по 30 апреля общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание".В нынешнем году марафон посвящён 80-летию Великой Победы. Мероприятие посетили более 25 тысяч молодых людей, в том числе из зарубежных стран, сообщили в пресс-службе Кремля. Перед ними на площадках по всей стране выступили 134 лектора: ветераны, участники СВО, военные корреспонденты, спортсмены, предприниматели, учёные и преподаватели, общественные и государственные деятели.Президент России в своём выступлении отметил, что День Победы является особым днём для всего народа, практически для каждой российской семьи. В советское время про этот праздник часто говорили словами из песни – это "праздник со слезами на глазах".Он в очередной раз подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в приближение Дня Победы. По его словам, тогда никто себя не жалел, все работали на общую Победу и РСФСР в силу её масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу, больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее.Тем временем секретарь оборонного комитета украинского парламента Роман Костенко заявил, что при желании Украина имеет возможность ударить по параду в Москве 9 мая. До этого Владимир Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы.Подробности в публикации Угрозы, мобилизация и провокации: на что пойдет Украина и чем рискнет Россия. Итоги 30 апреля

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