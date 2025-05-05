Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина - 05.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250505/pochemu-svo-ne-nachali-ranshe-neskolko-preemnikov-glavnoe-iz-filma-pro-putina--1062931948.html
Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина - 05.05.2025 Украина.ру
Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
Вечером в воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала "Россия 1" был показан документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Издание Украина.ру приводит ключевые заявления главы государства
2025-05-05T11:42
2025-05-05T11:42
эксклюзив
россия
запад
украина
владимир путин
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813114_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd5e1974db1bff2d08f5fa13b7db681b.jpg.webp
Почему не начали СВО в 2014-мПутин рассказал, что считает, что примирение между Россией и Украиной неизбежно."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - заявил он.Российский президент вспомнил события 2014 года – воссоединение с Крымом, боевые действия в Донбассе и последовавшие за этим Минские соглашения.По словам Путина, Москва всегда пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами. Подписывая Минские соглашения, Кремль рассчитывал, что они будут выполняться."Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал российский лидер.Отвечая на вопрос, почему специальная военная операция не началась в 2014 году, Путин ответил, что тогда страна была еще не готова к полномасштабному противостоянию с коллективным Западом."Потому что в таком состоянии находилась Россия", - пояснил глава государства.Он добавил, что РФ не могла приступить тогда к каким-либо "резким движениям", не приведя в соответствующее состояние свою армию, экономику, финансы и сферу безопасности.Применение на Украине ядерного оружияМосква не готовилась специально к СВО, делая ставку на мирное решение конфликта, заявил Путин.Еще в 2007 году, напомнил он, им были сделаны предупреждения Западу в ходе выступления на Мюнхенской конференции о том, что Россия может быть только суверенной, однако реакции на это не последовало.Автор фильма Павел Зарубин в разговоре с Путиным отметил хладнокровие российских властей, которые за время проведения СВО не ведутся на украинские провокации, что могло бы закончится ядерной войной."Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - согласился президент с этим утверждением.Он рассказал, что для него стало неожиданностью та стойкость, с какой страна противостоит западным санкциям."Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно", - отметил президентюПутин подчеркнул, что у страны "достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".Реакция россиян на спецоперациюКак рассказал президент, он надеялся на положительную реакцию общества на начало СВО. Так, Зарубин сказал, что, принимая решение о начале спецоперации Путин наверняка понимал, что это приведет к настолько серьезным сдвигам в обществе, что поднимутся "вроде полузабытые вот эти глубинные силы народа"."Я не только думал, но я надеялся именно на это", - ответил Путин.При этом, отметил он, была опасность, что общество среагирует иначе."Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - подчеркнул глава государства.По его словам, речь идет об осознании со стороны рядового гражданина, представителя простого народа, что "он и есть государство, что именно от него зависят и сегодняшний день, и завтрашний день его детей, его семьи, его страны".Путин сравнил это с тем, как такое осознание пришло к людям во время Великой Отечественной войны, 80-ю годовщину победы в которой готовится отметить страна в эти дни."Велика страна Россия, отступать некуда. За нами Москва", - подытожил он.Коварство ЗападаЗапад, рассказал Путин, после развала Советского Союза был намерен и дальше резать Россию на части, сделав из нее еще 4-5 государств."Этот "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части", - заявил он.Запад действует очень коварно в отношении РФ, добавил Путин."Говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал глава государства.Запад много лет не хотел признавать независимость и суверенность России, продолжил он."В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - заявил Путин.Российский президент констатировал, что в настоящее время экономическое и политическое влияние Запада падает. Азиатско-Тихоокеанский регион, напротив, становится только сильнее. По прогнозу Путина, так будет и в следующие 25 лет.Постоянное желание у западного сообщества "что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной" исходит из того, что российское самосознание отличается от западного, где на первом месте всегда материальные блага."В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале. Всегда присутствует глобальная морально-нравственная идея", - подчеркнул Путин.Мы больше думаем "о чем-то вечном, безграничном, высшем", и даже атеисты в это верят, добавил он.Для России в высшей степени опасна была бы утрата своей идентичности, без традиционных ценностей страны больше не будет, считает глава государства.О себе и преемникеВ ходе беседы Путин раскрыл несколько личных фактов о себе. Он, например, по утрам встает без будильника, по 1,5 часа в день занимается спортом, старается не есть в позднее время, но может позволь себе отечественные кефир или ряженку."Я не чувствую себя политиком, который вершит судьбы. Это из семьи все-таки идет. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало", - сказал Путин.Российский президент показал свою библиотеку, гардеробную и домашний кинотеатр. Он также продемонстрировал домовую церковь и рассказал, что в первый раз встал на колени для молитвы во время захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.У Путина спросили, думает ли он о том, кто должен возглавить страну после него. Президент ответил, что думает об этом всегда."Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - заявил он.По его словам, "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит доверие народа". Он отметил, что "сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю" - это пример эффективной работы, которая позволяет заслужить доверие населения."Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал он.Внутренняя сплоченность является основой всех наших достижений, подытожил Путин.Интересные факты о российском президенте - в материале издания Украина.ру Владимир Путин, биография.
https://ukraina.ru/20250504/kak-ssha-pobedili-vsekh-tramp-gotovit-sebya-i-zelenskogo-k-voyne-s-rossiey-1062913191.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813114_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07f97f2ef6a968b1ef5b4441a30fcbdc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, запад, украина, владимир путин, сво
Эксклюзив, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, СВО

Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина

11:42 05.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вечером в воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала "Россия 1" был показан документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Издание Украина.ру приводит ключевые заявления главы государства
Почему не начали СВО в 2014-м
Путин рассказал, что считает, что примирение между Россией и Украиной неизбежно.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - заявил он.
Российский президент вспомнил события 2014 года – воссоединение с Крымом, боевые действия в Донбассе и последовавшие за этим Минские соглашения.
"Мы просто вынуждены были в 2014 году принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, Москва всегда пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами. Подписывая Минские соглашения, Кремль рассчитывал, что они будут выполняться.
"Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал российский лидер.
Отвечая на вопрос, почему специальная военная операция не началась в 2014 году, Путин ответил, что тогда страна была еще не готова к полномасштабному противостоянию с коллективным Западом.
"Потому что в таком состоянии находилась Россия", - пояснил глава государства.
Он добавил, что РФ не могла приступить тогда к каким-либо "резким движениям", не приведя в соответствующее состояние свою армию, экономику, финансы и сферу безопасности.
Применение на Украине ядерного оружия
Москва не готовилась специально к СВО, делая ставку на мирное решение конфликта, заявил Путин.
Еще в 2007 году, напомнил он, им были сделаны предупреждения Западу в ходе выступления на Мюнхенской конференции о том, что Россия может быть только суверенной, однако реакции на это не последовало.
Автор фильма Павел Зарубин в разговоре с Путиным отметил хладнокровие российских властей, которые за время проведения СВО не ведутся на украинские провокации, что могло бы закончится ядерной войной.
"Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - согласился президент с этим утверждением.
Трамп
Вчера, 11:58
Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с РоссиейПрезидент США Дональд Трамп таки расставил все точки над всеми спорными "i". Он фактически предупредил Россию, чтобы она готовилась к неприятностям на 9 мая. Для начала. А там, как у Трампа получится, но настроен он серьезно – добиться своего любой ценой.
Он рассказал, что для него стало неожиданностью та стойкость, с какой страна противостоит западным санкциям.
"Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно", - отметил президентю
Путин подчеркнул, что у страны "достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".
Реакция россиян на спецоперацию
Как рассказал президент, он надеялся на положительную реакцию общества на начало СВО. Так, Зарубин сказал, что, принимая решение о начале спецоперации Путин наверняка понимал, что это приведет к настолько серьезным сдвигам в обществе, что поднимутся "вроде полузабытые вот эти глубинные силы народа".
"Я не только думал, но я надеялся именно на это", - ответил Путин.
При этом, отметил он, была опасность, что общество среагирует иначе.
"Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - подчеркнул глава государства.
По его словам, речь идет об осознании со стороны рядового гражданина, представителя простого народа, что "он и есть государство, что именно от него зависят и сегодняшний день, и завтрашний день его детей, его семьи, его страны".
Путин сравнил это с тем, как такое осознание пришло к людям во время Великой Отечественной войны, 80-ю годовщину победы в которой готовится отметить страна в эти дни.
"Велика страна Россия, отступать некуда. За нами Москва", - подытожил он.
Коварство Запада
Запад, рассказал Путин, после развала Советского Союза был намерен и дальше резать Россию на части, сделав из нее еще 4-5 государств.
"Этот "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части", - заявил он.
Запад действует очень коварно в отношении РФ, добавил Путин.
"Говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал глава государства.
Запад много лет не хотел признавать независимость и суверенность России, продолжил он.
"В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - заявил Путин.
Российский президент констатировал, что в настоящее время экономическое и политическое влияние Запада падает. Азиатско-Тихоокеанский регион, напротив, становится только сильнее. По прогнозу Путина, так будет и в следующие 25 лет.
Постоянное желание у западного сообщества "что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной" исходит из того, что российское самосознание отличается от западного, где на первом месте всегда материальные блага.
"В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале. Всегда присутствует глобальная морально-нравственная идея", - подчеркнул Путин.
Мы больше думаем "о чем-то вечном, безграничном, высшем", и даже атеисты в это верят, добавил он.
Для России в высшей степени опасна была бы утрата своей идентичности, без традиционных ценностей страны больше не будет, считает глава государства.
О себе и преемнике
В ходе беседы Путин раскрыл несколько личных фактов о себе. Он, например, по утрам встает без будильника, по 1,5 часа в день занимается спортом, старается не есть в позднее время, но может позволь себе отечественные кефир или ряженку.
"Я не чувствую себя политиком, который вершит судьбы. Это из семьи все-таки идет. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало", - сказал Путин.
Российский президент показал свою библиотеку, гардеробную и домашний кинотеатр. Он также продемонстрировал домовую церковь и рассказал, что в первый раз встал на колени для молитвы во время захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.
У Путина спросили, думает ли он о том, кто должен возглавить страну после него. Президент ответил, что думает об этом всегда.
"Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - заявил он.
По его словам, "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит доверие народа". Он отметил, что "сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю" - это пример эффективной работы, которая позволяет заслужить доверие населения.
"Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал он.
Внутренняя сплоченность является основой всех наших достижений, подытожил Путин.
Интересные факты о российском президенте - в материале издания Украина.ру Владимир Путин, биография.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияЗападУкраинаВладимир ПутинСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
12:49Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
12:34Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:34"Колоссальное унижение украинского народа": Азаров о подписании ресурсной сделки с США
12:30Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
12:19Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка
12:02Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
12:00Железняк засомневался, что нардепам раскроют содержание допсоглашений к ресурсной сделке
11:56Севастополь не будет проводить парад к 80-летию Победы
11:52Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
11:42Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
11:37ГБР Украины расследует более 2,5 тыс дел по преступлениям против нацбезопасности
11:35Шеремет дал совет "угрожающему всему миру" Зеленскому
11:28"Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области
11:12Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается
11:04"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ
10:50Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
10:47Армия РФ продвигается в трассе Покровск-Константиновка: украинские эксперты бьют тревогу
10:33Светлана Сазанова: На разминирование сельхозземель в ЛНР уйдет 10 лет, но экономика здесь пошла в гору
10:17Несогласие с украинской политикой: швейцарский юрист, плюнувший в посольство РФ, получил наказание
Лента новостейМолния