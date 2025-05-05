Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
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Вечером в воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала "Россия 1" был показан документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Издание Украина.ру приводит ключевые заявления главы государства
Почему не начали СВО в 2014-м
Путин рассказал, что считает, что примирение между Россией и Украиной неизбежно.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - заявил он.
Российский президент вспомнил события 2014 года – воссоединение с Крымом, боевые действия в Донбассе и последовавшие за этим Минские соглашения.
"Мы просто вынуждены были в 2014 году принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, Москва всегда пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами. Подписывая Минские соглашения, Кремль рассчитывал, что они будут выполняться.
"Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал российский лидер.
Отвечая на вопрос, почему специальная военная операция не началась в 2014 году, Путин ответил, что тогда страна была еще не готова к полномасштабному противостоянию с коллективным Западом.
"Потому что в таком состоянии находилась Россия", - пояснил глава государства.
Он добавил, что РФ не могла приступить тогда к каким-либо "резким движениям", не приведя в соответствующее состояние свою армию, экономику, финансы и сферу безопасности.
Применение на Украине ядерного оружия
Москва не готовилась специально к СВО, делая ставку на мирное решение конфликта, заявил Путин.
Еще в 2007 году, напомнил он, им были сделаны предупреждения Западу в ходе выступления на Мюнхенской конференции о том, что Россия может быть только суверенной, однако реакции на это не последовало.
Автор фильма Павел Зарубин в разговоре с Путиным отметил хладнокровие российских властей, которые за время проведения СВО не ведутся на украинские провокации, что могло бы закончится ядерной войной.
"Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - согласился президент с этим утверждением.
Вчера, 11:58Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с РоссиейПрезидент США Дональд Трамп таки расставил все точки над всеми спорными "i". Он фактически предупредил Россию, чтобы она готовилась к неприятностям на 9 мая. Для начала. А там, как у Трампа получится, но настроен он серьезно – добиться своего любой ценой.
Он рассказал, что для него стало неожиданностью та стойкость, с какой страна противостоит западным санкциям.
"Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно", - отметил президентю
Путин подчеркнул, что у страны "достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".
Реакция россиян на спецоперацию
Как рассказал президент, он надеялся на положительную реакцию общества на начало СВО. Так, Зарубин сказал, что, принимая решение о начале спецоперации Путин наверняка понимал, что это приведет к настолько серьезным сдвигам в обществе, что поднимутся "вроде полузабытые вот эти глубинные силы народа".
"Я не только думал, но я надеялся именно на это", - ответил Путин.
При этом, отметил он, была опасность, что общество среагирует иначе.
"Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - подчеркнул глава государства.
По его словам, речь идет об осознании со стороны рядового гражданина, представителя простого народа, что "он и есть государство, что именно от него зависят и сегодняшний день, и завтрашний день его детей, его семьи, его страны".
Путин сравнил это с тем, как такое осознание пришло к людям во время Великой Отечественной войны, 80-ю годовщину победы в которой готовится отметить страна в эти дни.
"Велика страна Россия, отступать некуда. За нами Москва", - подытожил он.
Коварство Запада
Запад, рассказал Путин, после развала Советского Союза был намерен и дальше резать Россию на части, сделав из нее еще 4-5 государств.
"Этот "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части", - заявил он.
Запад действует очень коварно в отношении РФ, добавил Путин.
"Говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал глава государства.
Запад много лет не хотел признавать независимость и суверенность России, продолжил он.
"В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - заявил Путин.
Российский президент констатировал, что в настоящее время экономическое и политическое влияние Запада падает. Азиатско-Тихоокеанский регион, напротив, становится только сильнее. По прогнозу Путина, так будет и в следующие 25 лет.
Постоянное желание у западного сообщества "что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной" исходит из того, что российское самосознание отличается от западного, где на первом месте всегда материальные блага.
"В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале. Всегда присутствует глобальная морально-нравственная идея", - подчеркнул Путин.
Мы больше думаем "о чем-то вечном, безграничном, высшем", и даже атеисты в это верят, добавил он.
Для России в высшей степени опасна была бы утрата своей идентичности, без традиционных ценностей страны больше не будет, считает глава государства.
О себе и преемнике
В ходе беседы Путин раскрыл несколько личных фактов о себе. Он, например, по утрам встает без будильника, по 1,5 часа в день занимается спортом, старается не есть в позднее время, но может позволь себе отечественные кефир или ряженку.
"Я не чувствую себя политиком, который вершит судьбы. Это из семьи все-таки идет. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало", - сказал Путин.
Российский президент показал свою библиотеку, гардеробную и домашний кинотеатр. Он также продемонстрировал домовую церковь и рассказал, что в первый раз встал на колени для молитвы во время захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.
У Путина спросили, думает ли он о том, кто должен возглавить страну после него. Президент ответил, что думает об этом всегда.
"Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - заявил он.
По его словам, "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит доверие народа". Он отметил, что "сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю" - это пример эффективной работы, которая позволяет заслужить доверие населения.
"Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал он.
Внутренняя сплоченность является основой всех наших достижений, подытожил Путин.
Интересные факты о российском президенте - в материале издания Украина.ру Владимир Путин, биография.
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