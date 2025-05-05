https://ukraina.ru/20250505/pochemu-svo-ne-nachali-ranshe-neskolko-preemnikov-glavnoe-iz-filma-pro-putina--1062931948.html

Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина

Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина - 05.05.2025 Украина.ру

Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина

Вечером в воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала "Россия 1" был показан документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Издание Украина.ру приводит ключевые заявления главы государства

2025-05-05T11:42

2025-05-05T11:42

2025-05-05T11:42

эксклюзив

россия

запад

украина

владимир путин

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813114_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd5e1974db1bff2d08f5fa13b7db681b.jpg.webp

Почему не начали СВО в 2014-мПутин рассказал, что считает, что примирение между Россией и Украиной неизбежно."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - заявил он.Российский президент вспомнил события 2014 года – воссоединение с Крымом, боевые действия в Донбассе и последовавшие за этим Минские соглашения.По словам Путина, Москва всегда пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами. Подписывая Минские соглашения, Кремль рассчитывал, что они будут выполняться."Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал российский лидер.Отвечая на вопрос, почему специальная военная операция не началась в 2014 году, Путин ответил, что тогда страна была еще не готова к полномасштабному противостоянию с коллективным Западом."Потому что в таком состоянии находилась Россия", - пояснил глава государства.Он добавил, что РФ не могла приступить тогда к каким-либо "резким движениям", не приведя в соответствующее состояние свою армию, экономику, финансы и сферу безопасности.Применение на Украине ядерного оружияМосква не готовилась специально к СВО, делая ставку на мирное решение конфликта, заявил Путин.Еще в 2007 году, напомнил он, им были сделаны предупреждения Западу в ходе выступления на Мюнхенской конференции о том, что Россия может быть только суверенной, однако реакции на это не последовало.Автор фильма Павел Зарубин в разговоре с Путиным отметил хладнокровие российских властей, которые за время проведения СВО не ведутся на украинские провокации, что могло бы закончится ядерной войной."Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - согласился президент с этим утверждением.Он рассказал, что для него стало неожиданностью та стойкость, с какой страна противостоит западным санкциям."Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно", - отметил президентюПутин подчеркнул, что у страны "достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".Реакция россиян на спецоперациюКак рассказал президент, он надеялся на положительную реакцию общества на начало СВО. Так, Зарубин сказал, что, принимая решение о начале спецоперации Путин наверняка понимал, что это приведет к настолько серьезным сдвигам в обществе, что поднимутся "вроде полузабытые вот эти глубинные силы народа"."Я не только думал, но я надеялся именно на это", - ответил Путин.При этом, отметил он, была опасность, что общество среагирует иначе."Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой", - подчеркнул глава государства.По его словам, речь идет об осознании со стороны рядового гражданина, представителя простого народа, что "он и есть государство, что именно от него зависят и сегодняшний день, и завтрашний день его детей, его семьи, его страны".Путин сравнил это с тем, как такое осознание пришло к людям во время Великой Отечественной войны, 80-ю годовщину победы в которой готовится отметить страна в эти дни."Велика страна Россия, отступать некуда. За нами Москва", - подытожил он.Коварство ЗападаЗапад, рассказал Путин, после развала Советского Союза был намерен и дальше резать Россию на части, сделав из нее еще 4-5 государств."Этот "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла. Историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части", - заявил он.Запад действует очень коварно в отношении РФ, добавил Путин."Говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал глава государства.Запад много лет не хотел признавать независимость и суверенность России, продолжил он."В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - заявил Путин.Российский президент констатировал, что в настоящее время экономическое и политическое влияние Запада падает. Азиатско-Тихоокеанский регион, напротив, становится только сильнее. По прогнозу Путина, так будет и в следующие 25 лет.Постоянное желание у западного сообщества "что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной" исходит из того, что российское самосознание отличается от западного, где на первом месте всегда материальные блага."В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале. Всегда присутствует глобальная морально-нравственная идея", - подчеркнул Путин.Мы больше думаем "о чем-то вечном, безграничном, высшем", и даже атеисты в это верят, добавил он.Для России в высшей степени опасна была бы утрата своей идентичности, без традиционных ценностей страны больше не будет, считает глава государства.О себе и преемникеВ ходе беседы Путин раскрыл несколько личных фактов о себе. Он, например, по утрам встает без будильника, по 1,5 часа в день занимается спортом, старается не есть в позднее время, но может позволь себе отечественные кефир или ряженку."Я не чувствую себя политиком, который вершит судьбы. Это из семьи все-таки идет. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало", - сказал Путин.Российский президент показал свою библиотеку, гардеробную и домашний кинотеатр. Он также продемонстрировал домовую церковь и рассказал, что в первый раз встал на колени для молитвы во время захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.У Путина спросили, думает ли он о том, кто должен возглавить страну после него. Президент ответил, что думает об этом всегда."Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - заявил он.По его словам, "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит доверие народа". Он отметил, что "сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю" - это пример эффективной работы, которая позволяет заслужить доверие населения."Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал он.Внутренняя сплоченность является основой всех наших достижений, подытожил Путин.Интересные факты о российском президенте - в материале издания Украина.ру Владимир Путин, биография.

https://ukraina.ru/20250504/kak-ssha-pobedili-vsekh-tramp-gotovit-sebya-i-zelenskogo-k-voyne-s-rossiey-1062913191.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, запад, украина, владимир путин, сво