Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается - 05.05.2025 Украина.ру
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Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается
Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается - 05.05.2025 Украина.ру
Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус"
2025-05-05T11:12
2025-05-05T11:12
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монеточка
вооруженные силы украины
иноагент
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В материалах также отмечается, что зарегистрировано это ИП было 31 августа 2018 года под основной вид деятельности в области исполнительских искусств.Монеточка* многократно высказывались против России и спецоперации на Украине, за что многие призывали лишить ее возможности зарабатывать в РФ. В частности, певица ставила ультиматум, что в Россию из Литвы она вернется только тогда, когда ее фанаты свергнут действующую власть. В итоге 20 января Минюст присвоил Монеточке* статус иноагента.Также известно, что артистка собирала деньги в поддержку ВСУ и получала поддержку от иностранных источников. В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована за отсутствие маркировки иноагента, а в сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Гырдымова* объявлена в розыск, ей грозит до двух лет колонии.О судьбе артистов-предателей, которые долгое время продолжали зарабатывать на России, параллельно поливая ее грязью из-за границы:Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в РоссииПраздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИАХаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - MashКристина Орбакайте и её новые приключения в Латвии* Иноагенты, террористы, экстремисты.
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новости, россия, украина, литва, монеточка, вооруженные силы украины, иноагент
Новости, Россия, Украина, Литва, Монеточка, Вооруженные силы Украины, иноагент

Монеточка* "разводится" с Россией: ИП закрывается

11:12 05.05.2025
 
© Монеточка/ИнстаграмМонеточка
Монеточка
© Монеточка/Инстаграм
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Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус"
"Документы на внесение изменений в ЕГРИП: Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - говорится в карточке физлица.
В материалах также отмечается, что зарегистрировано это ИП было 31 августа 2018 года под основной вид деятельности в области исполнительских искусств.
Монеточка* многократно высказывались против России и спецоперации на Украине, за что многие призывали лишить ее возможности зарабатывать в РФ. В частности, певица ставила ультиматум, что в Россию из Литвы она вернется только тогда, когда ее фанаты свергнут действующую власть. В итоге 20 января Минюст присвоил Монеточке* статус иноагента.
Также известно, что артистка собирала деньги в поддержку ВСУ и получала поддержку от иностранных источников. В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована за отсутствие маркировки иноагента, а в сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Гырдымова* объявлена в розыск, ей грозит до двух лет колонии.
О судьбе артистов-предателей, которые долгое время продолжали зарабатывать на России, параллельно поливая ее грязью из-за границы:
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* Иноагенты, террористы, экстремисты.
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