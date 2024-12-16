Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлаготворительный показ фильма "Сахаров. Две жизни"
Беглая актриса Чулпан Хаматова* закрыла свое ИП, через которое получила 17 миллионов рублей из российского бюджета за участие в проектах отечественных театров. Об этом 16 декабря сообщил телеграм-канал Mash
"Как стало известно Mash, деньги перечислялись от московского Театра наций, пермской краевой филармонии, "Художественного слова" и других точек, где она играла в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Горбачёв", "Рассказы Шукшина" и музыкально-литературной композиции "Евгений Онегин"", - говорится в публикации канала, где также уточняется, что операции по счетам Хаматовой* ФНС России приостановила в апреле этого года.
Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который проводила в Латвии.
Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".
В марте текущего года актриса призналась, что не испытала никаких эмоций, когда узнала о теракте на Дубровке в Москве, где погибло 150 человек, в том числе 10 детей. Зато уже в сентябре выложила на своей странице "скорбящий" пост, посвященный Полтаве.
А вот как артистка Хаматова* оказалась не востребована в Европе. Например, Латвийский Новый Рижский театр отменил постановку Алвиса Херманиса "Gogolis. Nature Morte", в которой одну из главных ролей должна была сыграть Хаматова. Официальная причина отмены - "творческая неудача" постановки.
* Иноагент.