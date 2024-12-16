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Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash

Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash - 16.12.2024 Украина.ру

Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash

Беглая актриса Чулпан Хаматова* закрыла свое ИП, через которое получила 17 миллионов рублей из российского бюджета за участие в проектах отечественных театров. Об этом 16 декабря сообщил телеграм-канал Mash

2024-12-16T12:39

2024-12-16T12:39

2024-12-16T12:39

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Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который проводила в Латвии.Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".В марте текущего года актриса призналась, что не испытала никаких эмоций, когда узнала о теракте на Дубровке в Москве, где погибло 150 человек, в том числе 10 детей. Зато уже в сентябре выложила на своей странице "скорбящий" пост, посвященный Полтаве."Скорбит по убитым укронацистам": Хаматова опубликовала пост после удара ВС РФ по военному училищу в ПолтавеА вот как артистка Хаматова* оказалась не востребована в Европе. Например, Латвийский Новый Рижский театр отменил постановку Алвиса Херманиса "Gogolis. Nature Morte", в которой одну из главных ролей должна была сыграть Хаматова. Официальная причина отмены - "творческая неудача" постановки.Еще по теме: Володин рассказал о поправках к законопроекту о спецсчетах иноагентов.* Иноагент.

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новости, россия, украина, латвия, новый рижский театр, актриса, бюджет