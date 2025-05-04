https://ukraina.ru/20250504/kristina-orbakayte-i-e-novye-priklyucheniya-v-latvii-1062918009.html

Кристина Орбакайте и её новые приключения в Латвии

Кристина Орбакайте и её новые приключения в Латвии - 04.05.2025 Украина.ру

Кристина Орбакайте и её новые приключения в Латвии

Скандалы с участием семейства Пугачёвых-Галкиных не утихают. Что на этот раз?

2025-05-04T16:02

2025-05-04T16:02

2025-05-04T16:02

украина

россия

латвия

владимир зеленский

алла пугачева

камала харрис

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Беда пришла откуда не ждали:Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию.Официальная причина - выступление в Крыму после 2014 года.Но до сих пор Кристине въезд не запрещали. Что же произошло?Возможно, въезд запрещён из-за того, что на одном из концертов в России Кристина раздала часть билетов семьям воинов СВО.Или вообще: просто проводила концерты в России. Как раз год назад Кристина провела последние гастроли на родине.Но факт остаётся фактом: Кристина Орбакайте теперь в Латвии - персона нон грата. Въезд запрещён.Что же скажет Алла Пугачёва? Иноагент Галкин?Ведь Юрмала - это их родной дом, можно сказать.А как же будут проходить вечера "двух кормилиц" СССР - Аллы Пугачёвой и Лаймы Вайкуле? Без Кристины?И как теперь семейству бывать в Латвии? Или спокойно, без проблем, приедут снова?"Громко промолчат", так сказать?Иноагент Галкин там постоянно выступает. И даже на латышском пел, старался угодить.Но там на каком ни пой, как ни танцуй, ты для сегодняшних властей всё равно "российский артист". Следовательно, "персона нон грата".Политика "на двух стульях"А Пугачёва с Кристиной думали, что вот они поклонятся, скажут "здравствуйте" на латышском, и сразу получат овации зала. Но нет.С этим столкнулись многие российские "релоканты", особенно люди искусства. Они с изумлением обнаружили, что сколько они ни ругают родину, сколько ни кричат "Слава Украине" (или "Слава Латвии"), своими "там" не станут никогда.Если даже Ургант с Познером - уж какие были осторожные, какие толерантные, как "громко молчали" - столкнулись на западе с "культурой отмены". Их выступления в Германии были отменены украинскими "активистами".Сидеть "на двух стульях", молчать и улыбаться "и там, и здесь", как попробовала Кристина, не получается тем более.В России концертов у неё нет, после слов мамы о том, что в Россию "нормальные возвращаться не собираются". После этой фразы год назад Кристина отменила выступление. Она должна была выйти на сцену Кремлёвского зала. И тут Пугачёва со своим: "нормальные не возвращаются". А Кристина как раз в Москве. Неловко получилось.Сегодня удел Кристины - выступления в ресторанах США в эмигрантских районах и вот такой "чёс" по странам, где есть русская диаспора. Другой публики у неё нет и быть не может."Удар по свободе слова?"Пока что старшие члены семейства молчат. Впрочем, иноагент Галкин, кажется, младше Кристины?Кристина же разразилась гневным постом в соцсетях: "я этого так не оставлю!""Это не просто отказ артистке. Это удар по свободе слова, нарушение международных норм. Я буду судиться и защищать своё право выступать перед своей публикой!"И много пафоса: "Музыка - не оружие. Искусство не знает границ"."Это нарушение международного права. Нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир."Кристина обещает идти в суд. В какой? В латышский?Всё это, конечно, и смешно, и грустно одновременно.Кристина не замечала отмены русской культуры на коллективном Западе все последние годы. Она не замечала нападения на свободу слова ни в Латвии, ни в своей родной Литве (гражданкой этой страны она является по отцу).Там уже нет не только свободы слова, но и самого слова. Учиться на русском нельзя, выступать нельзя.Но только коснулось самой Кристины - и она сразу увидела, какое несправедливое, оказывается, государство в Латвии.Попирают права музыкантов! Свобода слова в опасности. Как это может стерпеть такой справедливый человек, как Кристина.Интересно, кстати, что она считает нападением на свободу слова? Запрет на исполнение "Перелётной птицы"? "Поговорим о том, о сём"? Или "ты, теперь я знаю, ты на свете есть?"Опасная "перелетная птица"Ну а с другой стороны, непонятно, что такого ужасного услышали в Латвии в лирических произведениях, спетых Орбакайте?Тем более, поёт она шёпотом. Негромко. На концерты её ходит исключительно российская диаспора - люди среднего и старшего поколения. Скажем прямо, немолодого возраста. Кристине самой 25 мая исполнится 54 года.Наверняка, собиралась отпраздновать в Латвии день рождения и немного заработать. Концерт должен был состояться 1 июня. Заработок Кристины составил бы в переводе на российские 5-10 миллионов рублей.Что же такого страшного в "перелётной птице"?Очевидно, что ничего. Это просто желание всеми способами изгнать русский язык - из культурного пространства тоже, и даже в первую очередь.Очевидно также, что от Кристины требовалось сказать что-нибудь политическое в сторону России, выступить с осуждением.И конечно, это знак оставшимся за рубежом "релокантам": с вами будет то же самое. Быстрее занимайте сторону "антиРоссия", а не то!Уж на что была толерантной и пыталась угодить властям Латвии Чулпан Хаматова, а и ей выступать на русском запретили. Из театра уволили, личные спектакли, на русском, естественно, где-то на арендованных сценах, тоже отменили."Сидящие на двух стульях"Релокантов нисколько не жаль. Это их личный выбор."Сидящие на двух стульях" тоже рано или поздно должны были увидеть, что сидят они в дыре.Симптоматично, что из-под них выбивают сейчас тот стул, на который им так хотелось уже полностью усесться: западной дислокации.У Кристины также есть и квартира в Латвии, площадью около 100 метров. Что будет теперь с недвижимостью?Но в любом случае, семейство, конечно, не пропадёт.И латыши без песен Кристины не пропадут.Латышские "вымираты"Тем более, что сколько там уже тех латышей? Вымирающая страна.Они же песни пели, выходили на свое "Певческое поле", мечтали вроде бы о возрождении Латвии?Потом взяли в руки чемоданы и уехали в Европу. Население уменьшается, молодёжь почти полностью уезжает.В 1990 году в Латвии проживало 2 миллиона 660 тысяч человек.В 2024 году - 1 миллион 880 тысяч.И эту цифру считают сильно завышенной. Миллиона полтора осталось народа на всю Латвию.В центре Риги по вечерам теперь темно и пусто. "Аж страшно!" - рассказывают редкие теперь путешественники. Вон иноагент Макаревич приезжал год назад, попенял латышам: что ж так темно вечерами и одиноко в Риге?Правда, говорят, начали завозить мигрантов из Пакистана.Промышленности нет. Закрылась даже знаменитая фабрика "Дзинтарс" - гигант и лидер советской парфюмерной промышленности.Кино не снимают. Культурная жизнь сосредоточена в оставшихся двух - трёх театрах.Паулс, Калниньш и "кормилица"Да и кого из известных латышских актёров, музыкантов, певцов можно назвать сейчас? Кто стал таким за годы латышской "независимости"?А раньше?Раймонд Паулс на огромных концертах, с той же Аллой Пугачевой. Советское телевидение. Десятки миллионов слушателей и зрителей.Ивар Калниньш и Вия Артмане в фильме "Театр", тот же Калниньш в "Зимней вишне". Сердцеед! Смотрели всей страной.Лайма Вайкуле. Она многим нравилась, до тех пор, пока не стала рассказывать, что СССР ей остался должен. Калниньш тоже, кстати, стал говорить, что ему "задолжали".Но помним мы их другими. Молодыми, красивыми, талантливыми, не впавшими ещё в политический маразм.Кстати, что "кормилица" говорит про Кристину?Молчит Лайма Вайкуле. Это же на Советский союз можно безопасно тявкать и рассказывать, что ей "не доплатили".А в свободной, толерантной, демократической Латвии тебе очень быстро закроют рот. И концерт отменят. И въезд запретят.Такие дела, господа "свободные артисты" и другие "граждане мира".О приключениях других релокантов за границей - в статье Елены Мурзиной "Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования""

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, россия, латвия, владимир зеленский, алла пугачева, камала харрис, вооруженные силы украины, удар, оон, эксклюзив