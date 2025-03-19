Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / urgantcom
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / urgantcom
Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже 18 марта 2025 года после появления публикации о регистрации им фирмы во Франции. Об этом в среду сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции
А публикации издания говорится, что дата закрытия ИП шоумена - 18 марта 2025 года. При этом сам Ургант намерение жить и работать за границей отвергает. Соответствующий пост, высмеивающий тех, кто так думает, он разместил в своем телеграм-канале.
"Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!" - написал Ургант, добавив, что после написания поста отправляется гулять с собаками по Москве, "пока они не обгадили ковер", поскольку "это и без них есть кому сделать".
Накануне агентство РИА Новости что еще в марте 2024 года Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП), где в качестве основного вида деятельности указал постановку и производство шоу, концертов, театральных, оперных и танцевальных представлений. Достоянием общественности и эта информация стала только 18 марта текущего года.
Вчера, 10:57Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в ПарижеТелеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Об этом сообщило агентство РИА Новости уточнив, что основным видом деятельности его ИП указана постановка и производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений
В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", однако фильм был удален из сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин: "В Тель-Авиве не взяли на работу?": Урганта осудили за желто-синий намек.
В январе стало известно, что Урганту пришлось отменить концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Сам ведущий назвал произошедшее "полной неожиданностью": Уехавший в Израиль Ургант намекнул, что может вернуться на российские экраны.