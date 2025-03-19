https://ukraina.ru/20250319/1061905006.html

Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА

Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА - 19.03.2025 Украина.ру

Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА

Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже 18 марта 2025 года после появления публикации о регистрации им фирмы во Франции. Об этом в среду сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции

2025-03-19T14:37

2025-03-19T14:37

2025-03-19T14:37

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А публикации издания говорится, что дата закрытия ИП шоумена - 18 марта 2025 года. При этом сам Ургант намерение жить и работать за границей отвергает. Соответствующий пост, высмеивающий тех, кто так думает, он разместил в своем телеграм-канале.Накануне агентство РИА Новости что еще в марте 2024 года Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП), где в качестве основного вида деятельности указал постановку и производство шоу, концертов, театральных, оперных и танцевальных представлений. Достоянием общественности и эта информация стала только 18 марта текущего года.После сообщения агентства депутат Госдумы РФ Николай Новичков от партии "Справедливая Россия - За правду" направил в Минюст просьбу рассмотреть вопрос о признании Урганта иностранным агентом.Последний раз шоу "Вечерний Ургант" было в эфире 21 февраля 2022 года, после чего Ургант выступил против специальной военной операции РФ на Украине: в первые дни СВО он опубликовал у себя в соцсетях черный квадрат, означающий фразу "Нет войне". Позднее Ургант вывез свою семью из России в Израиль.В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", однако фильм был удален из сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин: "В Тель-Авиве не взяли на работу?": Урганта осудили за желто-синий намек.В январе стало известно, что Урганту пришлось отменить концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Сам ведущий назвал произошедшее "полной неожиданностью": Уехавший в Израиль Ургант намекнул, что может вернуться на российские экраны.

https://ukraina.ru/20250318/1061867463.html

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