Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА - 19.03.2025 Украина.ру
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Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА
Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА - 19.03.2025 Украина.ру
Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА
Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже 18 марта 2025 года после появления публикации о регистрации им фирмы во Франции. Об этом в среду сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции
2025-03-19T14:37
2025-03-19T14:37
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госдума
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А публикации издания говорится, что дата закрытия ИП шоумена - 18 марта 2025 года. При этом сам Ургант намерение жить и работать за границей отвергает. Соответствующий пост, высмеивающий тех, кто так думает, он разместил в своем телеграм-канале.Накануне агентство РИА Новости что еще в марте 2024 года Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП), где в качестве основного вида деятельности указал постановку и производство шоу, концертов, театральных, оперных и танцевальных представлений. Достоянием общественности и эта информация стала только 18 марта текущего года.После сообщения агентства депутат Госдумы РФ Николай Новичков от партии "Справедливая Россия - За правду" направил в Минюст просьбу рассмотреть вопрос о признании Урганта иностранным агентом.Последний раз шоу "Вечерний Ургант" было в эфире 21 февраля 2022 года, после чего Ургант выступил против специальной военной операции РФ на Украине: в первые дни СВО он опубликовал у себя в соцсетях черный квадрат, означающий фразу "Нет войне". Позднее Ургант вывез свою семью из России в Израиль.В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", однако фильм был удален из сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин: "В Тель-Авиве не взяли на работу?": Урганта осудили за желто-синий намек.В январе стало известно, что Урганту пришлось отменить концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Сам ведущий назвал произошедшее "полной неожиданностью": Уехавший в Израиль Ургант намекнул, что может вернуться на российские экраны.
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Новости, Россия, Париж, Москва, Госдума, телеведущий

Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА

14:37 19.03.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / urgantcom
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / urgantcom
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Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже 18 марта 2025 года после появления публикации о регистрации им фирмы во Франции. Об этом в среду сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции
А публикации издания говорится, что дата закрытия ИП шоумена - 18 марта 2025 года. При этом сам Ургант намерение жить и работать за границей отвергает. Соответствующий пост, высмеивающий тех, кто так думает, он разместил в своем телеграм-канале.
"Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!" - написал Ургант, добавив, что после написания поста отправляется гулять с собаками по Москве, "пока они не обгадили ковер", поскольку "это и без них есть кому сделать".
Накануне агентство РИА Новости что еще в марте 2024 года Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП), где в качестве основного вида деятельности указал постановку и производство шоу, концертов, театральных, оперных и танцевальных представлений. Достоянием общественности и эта информация стала только 18 марта текущего года.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 10:57
Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в ПарижеТелеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Об этом сообщило агентство РИА Новости уточнив, что основным видом деятельности его ИП указана постановка и производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений
После сообщения агентства депутат Госдумы РФ Николай Новичков от партии "Справедливая Россия - За правду" направил в Минюст просьбу рассмотреть вопрос о признании Урганта иностранным агентом.
Последний раз шоу "Вечерний Ургант" было в эфире 21 февраля 2022 года, после чего Ургант выступил против специальной военной операции РФ на Украине: в первые дни СВО он опубликовал у себя в соцсетях черный квадрат, означающий фразу "Нет войне". Позднее Ургант вывез свою семью из России в Израиль.
В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", однако фильм был удален из сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин: "В Тель-Авиве не взяли на работу?": Урганта осудили за желто-синий намек.
В январе стало известно, что Урганту пришлось отменить концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Сам ведущий назвал произошедшее "полной неожиданностью": Уехавший в Израиль Ургант намекнул, что может вернуться на российские экраны.
 
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