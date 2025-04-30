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СК России зафиксировал новые преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНР

СК России зафиксировал новые преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНР - 30.04.2025 Украина.ру

СК России зафиксировал новые преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНР

Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом 30 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-04-30T11:28

2025-04-30T11:28

2025-04-30T11:28

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За прошедшие сутки украинские военнослужащие неоднократно обстреливали мирных жителей российского региона. Особенно пострадала Горловка.В частности, в результате обстрела с применением РСЗО жилого квартала Центрально-городского района Горловки один мирный житель погиб, еще 15 человек получили ранения, в том числе ребенок 2024 г.р."В результате артиллерийского обстрела Калининского района Горловки ранение получила девушка 2000 г.р., - рассказали в ведомстве. - В течение суток в Никитовском районе Горловки совершены неоднократные сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА".Всего за сутки от обстрелов территории ДНР повреждения получили пять жилых домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры, а также автобус городского маршрута.Тем временем: Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка

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