Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
ВС РФ взяли село Сухая Балка к югу от Константиновки, продвинулись в соседнем Торецке, Дачном и в районе Константинополя. В Сумской области российские войска расширили "серую зону" в районе Веселовки и Журавки, бои дошли до села Беловоды. Об этом 30 апреля сообщил украинский аналитический ресурс Deep State
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обнародовал информацию о том, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона, а также небольшим железнодорожным составом, состоящим из трех вагонов, в район Снигиревки и Баштанки.
"Но это только из Николаева, а ведь едут еще из Умани, Кривого Рога и других направлений. В Баштанке разгружаются практически под открытым небом возле села Явкино, и дальше своим ходом по проселочным дорогам уходит техника на восток. <...> Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик.
Лебедев уточнил, что тренировки высадки украинского десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов проходят на базе отдыха Николаевского глиноземного завода и возле Черноморского судостроительного завода. Также по информации подполья, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.
Параллельно командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб" сообщил, что ВСУ стягивают на оборону красноармейского оборонительного узла наемников и элитные батальоны, такие как "Скала".
"Если его они потеряют, то мы им (ВСУ. - Ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал военный.
Другие российские бойцы - 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ - обнаружили под курским Горналем украинский шлем с шевроном американского капеллана-баптиста, поддерживавшего "Правый сектор"*.
"В Курской области, под Горналем, на каске одного из ликвидированных нами украинских боевиков мы обнаружили шеврон некой американо-украинской религиозной организации. На шевроне изображен крест, американский и украинский флаги, лозунг на украинском языке и ссылка на сайт в интернете. Выяснилось, что сайт принадлежит американскому капеллану, Рональду Джексону, священнику Баптистской церкви Кливленда", - сообщил агентству РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
Кроме того, бойцы 22-го полка обнаружили под Горналем большое количество вооружений, войсковой экипировки и другого сопутствующего снаряжения производства стран НАТО.
Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на фронте. Военный эксперт Андрей Марочко 30 апреля сообщил, что российские бойцы за последние несколько суток продвинулись к луганскому селу Петровскому (украинское название - Грековка), а также уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка.
Накануне российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, а также стало известно, что Армия РФ продвигается в Сумской области, и например, населенный пункт Басовка уже в серой зоне, уточнил Deep State.
Днем ранее тот же ресурс сообщил, что ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также приблизились с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива.
Deep Statе уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно - в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.
В среду, 30 апреля, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что эта эвакуация связана с тем, что украинские власти боятся лояльности местного населения к России.
"Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации", - сказал Рогов РИА Новостям.
Он резюмировал, что режим Владимира Зеленского понимает: российские войска будут продвигаться дальше, а местное население Днепропетровской области нередко булдет им помогать.
09:41Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позицияхАмериканское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта
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