https://ukraina.ru/20250430/posle-obkatki-pod-kurskom-voyska-kndr-mogut-nayti-boevoy-primenenie-v-operatsii-na-tayvane--ekspert-1062880209.html

После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт

После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт - 30.04.2025 Украина.ру

После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт

Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-04-30T19:20

2025-04-30T19:20

2025-04-30T19:20

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добровольцы

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Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.В связи с этой историей возникает два вопроса, отметил эксперт. "Первое. Будут ли северокорейцы участвовать в боевых действиях на территории ЛДНР? Второе. Будут ли северокорейцы оставаться на территории "старых" российских регионов, учитывая, что угроза вторжения ВСУ в Брянскую область до сих пор остается актуальной?" — отметил Поликарпов.По его словам, сейчас Китаю также нужно иметь обкатанные подразделения. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений, добавил он.И здесь необходимо ответить на такой вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, хотя он он грозит ядерной войной, подчеркнул Поликарпов."Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/voennyy-ekspert-vladislav-ugolnyy-poka-vsu-tseplyayutsya-za-krasnoarmeysk-rossiya-gotovit-novoe-1062879167.html

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