После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт - 30.04.2025 Украина.ру
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После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт
После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт - 30.04.2025 Украина.ру
После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт
Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-04-30T19:20
2025-04-30T19:20
новости
кндр
тайвань
россия
курская область
освобождение
кнр (китай)
китай
доброволец
добровольцы
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Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.В связи с этой историей возникает два вопроса, отметил эксперт. "Первое. Будут ли северокорейцы участвовать в боевых действиях на территории ЛДНР? Второе. Будут ли северокорейцы оставаться на территории "старых" российских регионов, учитывая, что угроза вторжения ВСУ в Брянскую область до сих пор остается актуальной?" — отметил Поликарпов.По его словам, сейчас Китаю также нужно иметь обкатанные подразделения. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений, добавил он.И здесь необходимо ответить на такой вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, хотя он он грозит ядерной войной, подчеркнул Поликарпов."Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/voennyy-ekspert-vladislav-ugolnyy-poka-vsu-tseplyayutsya-za-krasnoarmeysk-rossiya-gotovit-novoe-1062879167.html
кндр
тайвань
россия
курская область
кнр (китай)
китай
брянская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, тайвань, россия, курская область, освобождение, кнр (китай), китай, доброволец, добровольцы, брянская область, кто, сво, спецоперация
Новости, КНДР, Тайвань, Россия, Курская область, освобождение, КНР (Китай), Китай, доброволец, Добровольцы, Брянская область, КТО, СВО, Спецоперация

После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт

19:20 30.04.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.
В связи с этой историей возникает два вопроса, отметил эксперт.
"Первое. Будут ли северокорейцы участвовать в боевых действиях на территории ЛДНР? Второе. Будут ли северокорейцы оставаться на территории "старых" российских регионов, учитывая, что угроза вторжения ВСУ в Брянскую область до сих пор остается актуальной?" — отметил Поликарпов.
По его словам, сейчас Китаю также нужно иметь обкатанные подразделения. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений, добавил он.
И здесь необходимо ответить на такой вопрос: зачем КНДР нужна боеспособная армия, если они не планируют поход на Сеул, хотя он он грозит ядерной войной, подчеркнул Поликарпов.
"Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты через Днепр — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность" на сайте Украина.ру.
Владислав Угольный (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
17:13
Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступлениеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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