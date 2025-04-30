После "обкатки" под Курском войска КНДР могут найти боевой применение в операции на Тайване — эксперт
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Сейчас просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, но по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений в боях против подразделений ВСУ в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях военнослужащих из КНДР, которые внесли существенный вклад в эту победу.
В связи с этой историей возникает два вопроса, отметил эксперт.
"Первое. Будут ли северокорейцы участвовать в боевых действиях на территории ЛДНР? Второе. Будут ли северокорейцы оставаться на территории "старых" российских регионов, учитывая, что угроза вторжения ВСУ в Брянскую область до сих пор остается актуальной?" — отметил Поликарпов.
По его словам, сейчас Китаю также нужно иметь обкатанные подразделения. И хотя уже просачивается информация об участии на СВО китайских добровольцев, по масштабу это не входит ни в какое сравнение с участием северокорейских подразделений, добавил он.
"Видимо, северокорейские войска могут найти боевой применение в операции на Тайване, который является законной территорией Китая", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана" на сайте Украина.ру.
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