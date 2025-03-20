В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента - 20.03.2025 Украина.ру
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В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента
В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента - 20.03.2025 Украина.ру
В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента
Мать 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, пропавшей в Дубае еще 9 марта, подтвердила СМИ, что ее дочь была найдена на обочине дороги в этом городе. У девушки сломаны руки, ноги и позвоночник, она перенесла уже четыре операции и в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии, уточняет SHOT
2025-03-20T16:16
2025-03-20T16:24
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Мария 15 февраля прибыла в Дубай, где работала моделью и участвовала в акции в поддержку осужденного в РФ политолога Бориса Кагарлицкого*. 9 марта, в день своего 20-летия, девушка отправилась на тусовку к местным шейхам. На следующий день она позвонила матери и рассказала, что на день отправится в отель к мужчинам из модельного бизнеса, которые пригласили ее к себе. По словам матери, голос ее дочки при этом был растерянным."Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел", - рассказала мать пострадавшей.После этого девушка 8 дней не выходила на связь, все это время родные модели предполагали, что ее могли похитить в сексуальное рабство. Накануне вечером ее нашли на обочине дороги в Дубае без документов и телефона, но со множественными переломами. Сообщается, что девушка не может двигаться, с трудом шевелит только губами, поэтому рассказать, что с ней случилось не может.*Иноагент.
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Новости, Дубай, Россия, СНГ

В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента

16:16 20.03.2025 (обновлено: 16:24 20.03.2025)
 
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Мать 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, пропавшей в Дубае еще 9 марта, подтвердила СМИ, что ее дочь была найдена на обочине дороги в этом городе. У девушки сломаны руки, ноги и позвоночник, она перенесла уже четыре операции и в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии, уточняет SHOT
Мария 15 февраля прибыла в Дубай, где работала моделью и участвовала в акции в поддержку осужденного в РФ политолога Бориса Кагарлицкого*. 9 марта, в день своего 20-летия, девушка отправилась на тусовку к местным шейхам. На следующий день она позвонила матери и рассказала, что на день отправится в отель к мужчинам из модельного бизнеса, которые пригласили ее к себе. По словам матери, голос ее дочки при этом был растерянным.
"Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел", - рассказала мать пострадавшей.
После этого девушка 8 дней не выходила на связь, все это время родные модели предполагали, что ее могли похитить в сексуальное рабство. Накануне вечером ее нашли на обочине дороги в Дубае без документов и телефона, но со множественными переломами. Сообщается, что девушка не может двигаться, с трудом шевелит только губами, поэтому рассказать, что с ней случилось не может.
"Как нам удалось выяснить, подобные вечеринки "у шейхов" - один из способов заработка для девушек. Особенно активно туда зовут русскоговорящих моделей из стран СНГ. За присутствие на такой тусовке можно заработать от 500 долларов(примерно 42 тысячи рублей). При этом к девушкам выставляется ряд требований: рост не ниже 160 см, подтянутое телосложение, чистая кожа и ботокс в меру, чтобы создавался вид натуральной красоты, возраст до 23 лет. Сейчас в чатах моделей активно обсуждают, что зачастую девушки после таких вечеринок попадают в рабство. Особенно русскоязычные дамы из России и других стран СНГ", - прокомментировал ситуацию SHOT.
*Иноагент.
 
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