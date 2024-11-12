https://ukraina.ru/20241112/1058838952.html

Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю

Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю - 12.11.2024 Украина.ру

Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю

На Украине порядка пяти тысяч порномоделей работают на одном из популярных сервисов интимных услуг. Только за 2020-2022 годы они заработали почти 123 миллиона долларов (примерно 12 миллиардов рублей по нынешнему курсу)

2024-11-12T14:34

2024-11-12T14:34

2024-11-12T14:34

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Налоги с этих доходов украинцы не заплатили, новый закон о декримилизации порно, внесенный в парламент страны накануне, может решить эту проблему, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.В понедельник, 11 ноября, он пояснил СМИ, что порнография в стране давно легализована, а нынешний законопроект лишь частично меняет правовые нормы в этой части. Таким образом уголовная ответственность наступает исключительно за порно, снятое без согласия, экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми.В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги."К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Еще по теме: Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ и Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками.

https://ukraina.ru/20241111/1058816588.html

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новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, рада, порно, доходы