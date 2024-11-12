Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058838952.html
Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю - 12.11.2024 Украина.ру
Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
На Украине порядка пяти тысяч порномоделей работают на одном из популярных сервисов интимных услуг. Только за 2020-2022 годы они заработали почти 123 миллиона долларов (примерно 12 миллиардов рублей по нынешнему курсу)
2024-11-12T14:34
2024-11-12T14:34
новости
украина
ярослав железняк
верховная рада
рада
порно
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058838244_169:0:2857:1512_1920x0_80_0_0_6874ae41f6554472be801c78044adb4e.jpg.webp
Налоги с этих доходов украинцы не заплатили, новый закон о декримилизации порно, внесенный в парламент страны накануне, может решить эту проблему, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.В понедельник, 11 ноября, он пояснил СМИ, что порнография в стране давно легализована, а нынешний законопроект лишь частично меняет правовые нормы в этой части. Таким образом уголовная ответственность наступает исключительно за порно, снятое без согласия, экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми.В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги."К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Еще по теме: Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ и Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками.
https://ukraina.ru/20241111/1058816588.html
https://ukraina.ru/20231218/1052210293.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058838244_505:0:2521:1512_1920x0_80_0_0_609a4730a06552fa295e85f3c66f572e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, рада, порно, доходы
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Верховная Рада, Рада, порно, доходы

Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю

14:34 12.11.2024
 
Коллаж: Ярослав Железняк
Коллаж: Ярослав Железняк
Читать в
На Украине порядка пяти тысяч порномоделей работают на одном из популярных сервисов интимных услуг. Только за 2020-2022 годы они заработали почти 123 миллиона долларов (примерно 12 миллиардов рублей по нынешнему курсу)
Налоги с этих доходов украинцы не заплатили, новый закон о декримилизации порно, внесенный в парламент страны накануне, может решить эту проблему, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
В понедельник, 11 ноября, он пояснил СМИ, что порнография в стране давно легализована, а нынешний законопроект лишь частично меняет правовые нормы в этой части. Таким образом уголовная ответственность наступает исключительно за порно, снятое без согласия, экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми.
"Это не легализация порно, оно легализовано, и мы уже пару лет как миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем", - подытожил Железняк.
Вчера, 17:55
"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFansВ Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Об этом 11 ноября в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк
В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги.
"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
18 декабря 2023, 20:38
Украина оштрафовала PornHub за неуплату налоговУкраинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев
Еще по теме: Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ и Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками.
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВерховная РадаРадапорнодоходы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
14:23Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
14:16Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
14:01Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian
13:59Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"
13:30Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин
13:27Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков
13:16Вандал и увольнение чиновника в оккупированной Судже, советские танки в Германии. Главное на 13.00
13:06Трамп "серьезно настроен" на быстрое достижение мира на Украине - президент Финляндии
13:04Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас
12:38Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?
12:34"В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу
12:32Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times
12:23Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
12:17Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
12:12Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
11:53"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации
11:48СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса
11:43Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко
11:41В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
Лента новостейМолния