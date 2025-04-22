https://ukraina.ru/20250422/pod-gul-big-bena-kirillov-dal-ponyat-chto-budet-esli-london-reshit-perekroit-mirnyy-plan-rossii-i-1062675598.html

Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США

Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США - 22.04.2025 Украина.ру

Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T13:26

2025-04-22T13:26

2025-04-22T13:26

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев опубликовал в своем телеграм-канале тезисы статьи "Российской газеты" "О мире под гул Биг-Бена: Что может содержать план США по урегулированию конфликта на Украине".В частности, Кириллов заострил внимание на том, что если план урегулирования по Украине в Лондоне начнут "кроить с чистого листа", о чем свидетельствует, в частности, участие сразу троих приближенных Владимира Зеленского в этих переговорах, это угрожает свести на нет все прежние американские наработки. И тогда обещанные госдепартаментом США "контуры прочного мира" превратятся в очередную "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится. "О том, что американская администрация "зачищает хвосты" в контактах с Киевом, говорит тот факт, что в Белом доме и в Конгрессе, по сведениям New York Times, фактически не ведется дискуссий о следующих пакетах вооружений для Киева. А европейские чиновники утверждают, что не получали из Вашингтона заверений, что США продолжат обширный обмен разведданными по Украине", - процитировал глава РФПИ "Российскую газету".Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.Первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, может ли Трамп пойти по пути короля Румынии Михая I, развернувшего свои войска на строну СССР: По пути Михая I? Никонов ответил Украине.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России.

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