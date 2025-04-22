Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США - 22.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250422/pod-gul-big-bena-kirillov-dal-ponyat-chto-budet-esli-london-reshit-perekroit-mirnyy-plan-rossii-i-1062675598.html
Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США - 22.04.2025 Украина.ру
Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... Украина.ру, 22.04.2025
2025-04-22T13:26
2025-04-22T13:26
новости
сша
киев
россия
дональд трамп
кирилл дмитриев
российская газета
new york times
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/59/1018465944_0:240:3077:1971_1920x0_80_0_0_80a376e1e718eda81a50a6ed99e6762a.jpg
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев опубликовал в своем телеграм-канале тезисы статьи "Российской газеты" "О мире под гул Биг-Бена: Что может содержать план США по урегулированию конфликта на Украине".В частности, Кириллов заострил внимание на том, что если план урегулирования по Украине в Лондоне начнут "кроить с чистого листа", о чем свидетельствует, в частности, участие сразу троих приближенных Владимира Зеленского в этих переговорах, это угрожает свести на нет все прежние американские наработки. И тогда обещанные госдепартаментом США "контуры прочного мира" превратятся в очередную "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится. "О том, что американская администрация "зачищает хвосты" в контактах с Киевом, говорит тот факт, что в Белом доме и в Конгрессе, по сведениям New York Times, фактически не ведется дискуссий о следующих пакетах вооружений для Киева. А европейские чиновники утверждают, что не получали из Вашингтона заверений, что США продолжат обширный обмен разведданными по Украине", - процитировал глава РФПИ "Российскую газету".Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.Первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, может ли Трамп пойти по пути короля Румынии Михая I, развернувшего свои войска на строну СССР: По пути Михая I? Никонов ответил Украине.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России.
https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html
сша
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/59/1018465944_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_479702e65ccd3f62a6e7777ac4020204.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, российская газета, new york times, нато
Новости, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российская газета, New York Times, НАТО

Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США

13:26 22.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев опубликовал в своем телеграм-канале тезисы статьи "Российской газеты" "О мире под гул Биг-Бена: Что может содержать план США по урегулированию конфликта на Украине".
В частности, Кириллов заострил внимание на том, что если план урегулирования по Украине в Лондоне начнут "кроить с чистого листа", о чем свидетельствует, в частности, участие сразу троих приближенных Владимира Зеленского в этих переговорах, это угрожает свести на нет все прежние американские наработки. И тогда обещанные госдепартаментом США "контуры прочного мира" превратятся в очередную "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится.
"О том, что американская администрация "зачищает хвосты" в контактах с Киевом, говорит тот факт, что в Белом доме и в Конгрессе, по сведениям New York Times, фактически не ведется дискуссий о следующих пакетах вооружений для Киева. А европейские чиновники утверждают, что не получали из Вашингтона заверений, что США продолжат обширный обмен разведданными по Украине", - процитировал глава РФПИ "Российскую газету".
"Судя по тому, что эту статью перепостил Кирилл Дмитриев, она, в целом, отражает позицию Кремля. Она посылает сигналы как американцам, так и европейцам, и Киеву. Вашингтону дают понять, что сильное изменение условий в Лондоне под влиянием Европы и Киева сорвет переговоры, "что станет публичным поражением Трампа". А европейцам и украинским властям дают понять, что, если переговоры провалятся, то американская помощь может прекратиться и ситуация для Киева и Европы сильно усложнится", - сделали выводы журналисты украинского издания "Страна.ua".
Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Патриотические граффити в Москве о воссоединении Крыма и России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 11:30
Чей Крым? Названы условия Трампа для УкраиныСША ожидают от Украины ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Киева от вступления в НАТО. Стартующая неделя во многом определит, в каком направлении будут дальше развиваться события
Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.
Первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, может ли Трамп пойти по пути короля Румынии Михая I, развернувшего свои войска на строну СССР: По пути Михая I? Никонов ответил Украине.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевРоссияДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийская газетаNew York TimesНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Песков высказался о сроках урегулирования украинского конфликта
14:28СК России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Белгородской области и ДНР
14:13"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат ресурсы
14:10Чем Китай ответит Трампу? Стариков об экономической войне без победителя и выгодах для России
14:05Зеленский собрался на похороны папы Римского – СМИ
13:33Украина стала полигоном для подготовки НАТО к войне с Россией - Telegraph
13:26Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
13:00По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России
13:00Новый провальный план, рекордное дезертирство ВСУ и украинские сатанисты. Главное на 13:00
12:56Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
12:25Зачем Москва вводила перемирие и почему в Лондоне заговорили об уступках – Литовкин
12:20Путин снова выразил готовность к переговорам с Украиной - Песков
12:15Заменили технику НАТО на советскую и кинули "в топку" расчеты БПЛА: что предпринимают ВСУ под Курском
12:13"Часы мира"* остановились: на 92-м году жизни скончался Зураб Церетели
11:42"Пытаются изолировать": Гончаренко* не пустили в зарубежную командировку по указанию Офиса Зеленского
11:31Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное Черномырдиным
11:09ВС РФ уничтожили британского наемника и украинских офицеров, а ВСУ подставили колумбийцев
11:00Депутат Рады признал, что Киев закупает российский газ
10:33New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой
10:16Вслед за Kia: кореец Hyundai вернулся в Россию
Лента новостейМолния