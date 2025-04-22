Под гул Биг-Бена: Кириллов дал понять, что будет, если Лондон решит перекроить мирный план России и США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговоров с США Кирилл Дмитриев опубликовал в своем телеграм-канале тезисы статьи "Российской газеты" "О мире под гул Биг-Бена: Что может содержать план США по урегулированию конфликта на Украине".
В частности, Кириллов заострил внимание на том, что если план урегулирования по Украине в Лондоне начнут "кроить с чистого листа", о чем свидетельствует, в частности, участие сразу троих приближенных Владимира Зеленского в этих переговорах, это угрожает свести на нет все прежние американские наработки. И тогда обещанные госдепартаментом США "контуры прочного мира" превратятся в очередную "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится.
"О том, что американская администрация "зачищает хвосты" в контактах с Киевом, говорит тот факт, что в Белом доме и в Конгрессе, по сведениям New York Times, фактически не ведется дискуссий о следующих пакетах вооружений для Киева. А европейские чиновники утверждают, что не получали из Вашингтона заверений, что США продолжат обширный обмен разведданными по Украине", - процитировал глава РФПИ "Российскую газету".
"Судя по тому, что эту статью перепостил Кирилл Дмитриев, она, в целом, отражает позицию Кремля. Она посылает сигналы как американцам, так и европейцам, и Киеву. Вашингтону дают понять, что сильное изменение условий в Лондоне под влиянием Европы и Киева сорвет переговоры, "что станет публичным поражением Трампа". А европейцам и украинским властям дают понять, что, если переговоры провалятся, то американская помощь может прекратиться и ситуация для Киева и Европы сильно усложнится", - сделали выводы журналисты украинского издания "Страна.ua".
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