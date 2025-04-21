Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - Песков - 21.04.2025 Украина.ру
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Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - Песков
Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - Песков - 21.04.2025 Украина.ру
Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - Песков
К сообщениям прессы о ходе контактов по мирному урегулированию на Украине нужно относиться аккуратнее, ведь такая работа не может проходить в публичном поле. Такое заявление в понедельник, 21 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-21T14:34
2025-04-21T14:41
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На уточняющий вопрос о сообщениях мировых СМИ о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом как часть широкого мирного соглашения, Песков ответил: "Сейчас много таких сообщений, много дискуссий".В понедельник американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, уточнил, что по его данным, Вашингтон выдвинул ультиматум Киеву по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым. Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия до 1 мая."По слухам из верхушки "Слуг", встреча [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов. &lt;...&gt; За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка ", - говорится в сообщении Дубинского.Тем временем, уточнил телеграм-канал "Военная хроника", западные аналитики все активнее обсуждают, как именно будет развиваться война, если мирный процесс окончательно пойдет под откос. Один из самых обсуждаемых сценариев - полномасштабное расширение наступления России вглубь центральной и южной Украины, с прицелом на территорию от Полтавы до Одессы.По мнению авторов канала, для достижения этого плана будут реализованы два основных пункта: запечатывание Черного моря и изоляция центра Украины."В теории потеря Николаева и Одессы полностью лишает Украину морской логистики. Ни экспорта, ни импорта, ни стратегического маневра - только сухопутные каналы через Польшу и Румынию, под постоянной угрозой ракет и дронов. Удары по Днепру, Кривому Рогу и Запорожью дезорганизуют снабжение всей восточной группировки ВСУ. Без этой инфраструктуры вести затяжную оборону становится не то что сложно - физически невозможно", - говорится в комментарии "Военной хроники".
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Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада, СИЗО

Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - Песков

14:34 21.04.2025 (обновлено: 14:41 21.04.2025)
 
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
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К сообщениям прессы о ходе контактов по мирному урегулированию на Украине нужно относиться аккуратнее, ведь такая работа не может проходить в публичном поле. Такое заявление в понедельник, 21 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может и не должна проходить в публичной плоскости. Она должна проходить в абсолютно дискретном режиме, и поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос о сообщениях мировых СМИ о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом как часть широкого мирного соглашения, Песков ответил: "Сейчас много таких сообщений, много дискуссий".
В понедельник американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, уточнил, что по его данным, Вашингтон выдвинул ультиматум Киеву по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым. Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия до 1 мая.
"По слухам из верхушки "Слуг", встреча [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов. <...> За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка ", - говорится в сообщении Дубинского.
Тем временем, уточнил телеграм-канал "Военная хроника", западные аналитики все активнее обсуждают, как именно будет развиваться война, если мирный процесс окончательно пойдет под откос. Один из самых обсуждаемых сценариев - полномасштабное расширение наступления России вглубь центральной и южной Украины, с прицелом на территорию от Полтавы до Одессы.
По мнению авторов канала, для достижения этого плана будут реализованы два основных пункта: запечатывание Черного моря и изоляция центра Украины.
"В теории потеря Николаева и Одессы полностью лишает Украину морской логистики. Ни экспорта, ни импорта, ни стратегического маневра - только сухопутные каналы через Польшу и Румынию, под постоянной угрозой ракет и дронов. Удары по Днепру, Кривому Рогу и Запорожью дезорганизуют снабжение всей восточной группировки ВСУ. Без этой инфраструктуры вести затяжную оборону становится не то что сложно - физически невозможно", - говорится в комментарии "Военной хроники".
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