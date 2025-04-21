Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России - 21.04.2025 Украина.ру
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Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России
Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России - 21.04.2025 Украина.ру
Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России
В текущем году Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильного концерна Kia из Южной Кореи. Об этом 21 апреля сообщило агентство РИА Новости
2025-04-21T12:11
2025-04-21T12:11
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Издание отметило, что последние три заявки, поданные компанией еще в сентябре, были одобрены ведомством 16 апреля. Согласно документам, теперь KIA может проектировать в России автомобильные заводы, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Товарный знак будет действовать до 2034 года.Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года, планируя продать в РФ 50 тысяч автомобилей.Kia и Hyundai заморозили производство в России еще в 2022 году, а в октябре 2023-го появилась информация о полном и окончательном уходе из России этих корейских автомобильных брендов. При этом никаких громких заявлений представители компаний не делали.Накануне стало известно, что способы возврата в РФ ищут также McDonald’s, IKEA, Zara и Bershka ищут способы вернуться в Россию. Эксперты отметили, что быстрее всех сможет возобновить работу McDonald’s благодаря соглашению об обратном выкупе, а вот компаниям Zara, Bershka и другим придется сначала выкупить утраченные помещения. IKEA, уверены специалисты, имеет наибольшие сложности, так как ее площади были окончательно проданы и компании придется начинать работу в России с нуля.В феврале стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль добавила, что Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ.
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новости, россия, южная корея, австрия, михаил делягин, bershka, украина.ру, госдума, hyundai elantra, mercedes f015, audi q5
Новости, Россия, Южная Корея, Австрия, Михаил Делягин, Bershka, Украина.ру, Госдума, Hyundai Elantra, Mercedes F015, Audi Q5

Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

12:11 21.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В текущем году Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильного концерна Kia из Южной Кореи. Об этом 21 апреля сообщило агентство РИА Новости
Издание отметило, что последние три заявки, поданные компанией еще в сентябре, были одобрены ведомством 16 апреля. Согласно документам, теперь KIA может проектировать в России автомобильные заводы, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Товарный знак будет действовать до 2034 года.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года, планируя продать в РФ 50 тысяч автомобилей.
Kia и Hyundai заморозили производство в России еще в 2022 году, а в октябре 2023-го появилась информация о полном и окончательном уходе из России этих корейских автомобильных брендов. При этом никаких громких заявлений представители компаний не делали.
Накануне стало известно, что способы возврата в РФ ищут также McDonald’s, IKEA, Zara и Bershka ищут способы вернуться в Россию. Эксперты отметили, что быстрее всех сможет возобновить работу McDonald’s благодаря соглашению об обратном выкупе, а вот компаниям Zara, Bershka и другим придется сначала выкупить утраченные помещения. IKEA, уверены специалисты, имеет наибольшие сложности, так как ее площади были окончательно проданы и компании придется начинать работу в России с нуля.
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В феврале стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль добавила, что Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ.
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