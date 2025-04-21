Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России
В текущем году Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильного концерна Kia из Южной Кореи. Об этом 21 апреля сообщило агентство РИА Новости
Издание отметило, что последние три заявки, поданные компанией еще в сентябре, были одобрены ведомством 16 апреля. Согласно документам, теперь KIA может проектировать в России автомобильные заводы, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Товарный знак будет действовать до 2034 года.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года, планируя продать в РФ 50 тысяч автомобилей.
Kia и Hyundai заморозили производство в России еще в 2022 году, а в октябре 2023-го появилась информация о полном и окончательном уходе из России этих корейских автомобильных брендов. При этом никаких громких заявлений представители компаний не делали.
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20 февраля, 16:47Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнесРоссия не ждет с "распростертыми объятиями" ушедший с отечественного рынка иностранные компании, в том числе представляющие западный автопром. Об этом 20 февраля заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова опубликовало агентство РИА Новости
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