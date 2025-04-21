https://ukraina.ru/20250421/koreytsy-vernulis-kompaniya-kia-zaregistrirovala-novye-tovarnye-znaki-v-rossii-1062642518.html

Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России - 21.04.2025 Украина.ру

Корейцы вернулись: компания Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

В текущем году Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильного концерна Kia из Южной Кореи. Об этом 21 апреля сообщило агентство РИА Новости

2025-04-21T12:11

2025-04-21T12:11

2025-04-21T12:11

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Издание отметило, что последние три заявки, поданные компанией еще в сентябре, были одобрены ведомством 16 апреля. Согласно документам, теперь KIA может проектировать в России автомобильные заводы, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Товарный знак будет действовать до 2034 года.Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года, планируя продать в РФ 50 тысяч автомобилей.Kia и Hyundai заморозили производство в России еще в 2022 году, а в октябре 2023-го появилась информация о полном и окончательном уходе из России этих корейских автомобильных брендов. При этом никаких громких заявлений представители компаний не делали.Накануне стало известно, что способы возврата в РФ ищут также McDonald’s, IKEA, Zara и Bershka ищут способы вернуться в Россию. Эксперты отметили, что быстрее всех сможет возобновить работу McDonald’s благодаря соглашению об обратном выкупе, а вот компаниям Zara, Bershka и другим придется сначала выкупить утраченные помещения. IKEA, уверены специалисты, имеет наибольшие сложности, так как ее площади были окончательно проданы и компании придется начинать работу в России с нуля.В феврале стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль добавила, что Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ.

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новости, россия, южная корея, австрия, михаил делягин, bershka, украина.ру, госдума, hyundai elantra, mercedes f015, audi q5