Кнайсль: Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ
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© Фотохост-агентство РИА Новости
После ухода иностранного бизнеса из РФ рабочие места были утеряны, и российской стороне пришлось искать решения, поэтому Москве нужно говорить о компенсациях со стороны ЕС
Такое заявление 1 марта сделала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, подчеркнув, что России не стоит торопиться снова открывать свой рынок для западных брендов.
"В течение последних трех лет я неоднократно говорила: если бы я была российским чиновником, принимающим решения, я бы не стала вновь просто так открывать двери [ушедшим западным компаниям]. Слишком многое произошло. Многие люди потеряли деньги, нервы, силы", - сказала Кнайсль.
Она добавила, что более того, Москве стоит выдвинуть ЕС претензию о компенсациях, так как России пришлось решать проблемы утерянных рабочих мест, а теперь, когда РФ справилась с санкциями, идти на встречу беглецам не стоит. Исключение, отметила экс-министр Австрии, могут составить лишь компании, которые работают в сферах, где еще не до конца сформированы российские аналоги.
Также Кнайсль отметила, что немецкие автоконцерны не имеют перспектив на российском рынке, они разрушили свои позиции.
20 февраля, 16:47Управляй мечтой? В Минпромторге ответили, ждут ли в России сбежавший иностранный бизнесРоссия не ждет с "распростертыми объятиями" ушедший с отечественного рынка иностранные компании, в том числе представляющие западный автопром. Об этом 20 февраля заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова опубликовало агентство РИА Новости
Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. В этом списке на "второе пришествие" в Россию оказались и автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault.
Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.