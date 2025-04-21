https://ukraina.ru/20250421/revanshisty-pod-kievskimi-znamenami-kiselev-o-genezise-ukrainskikh-vlastey-i-o-tom-kto-ikh-1062641881.html

Реваншисты под киевскими знаменами. Киселев о генезисе украинских властей и о том, кто их поддерживает

Реваншисты под киевскими знаменами. Киселев о генезисе украинских властей и о том, кто их поддерживает - 21.04.2025 Украина.ру

Реваншисты под киевскими знаменами. Киселев о генезисе украинских властей и о том, кто их поддерживает

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала память убитого украинскими неонацистами журналиста Олеся Бузины, а также запрет европейским лидерам праздновать День Победы на нацизмом в Москве.

2025-04-21T12:26

2025-04-21T12:26

2025-04-21T12:26

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Дмитрий Киселев убежден, что украинский оппозиционный журналист Олесь Бузина был убит по политическим мотивам. Факт в том, что его убийцы Андрей Медведько и Денис Полищук остались безнаказанными из-за бандеровского режима на Украине. Их вина подтверждена следствием и ДНК-экспертизой, но правосудия нет: убийц выпустили из СИЗО под давлением их сторонников, и толпа встретила их с ликованием.Бузину убили за то, что он отказался принимать путь Украины к саморазрушению, считает телеведующий.В декабре 2013 года, накануне госпереворота, Бузина сказал в интервью "Комсомолке":"Украина разлагается и умирает… Вся техническая цивилизация здесь построена Россией. Запас прочности от СССР был таким, что его хватило на 22 года, и он казался неисчерпаемым. Но синхрофазотрон остановился".Нацисты до сих пор преследуют память Бузины, и это видео удалено из YouTube, но текст остался. Сохранился и другой яркий фрагмент его интервью:"Украина – это не до конца отрезанная нога от общего советского, дореволюционного российского тела. Все русское тело хромает в результате".Бузина сочетал резкость с глубиной и иронией. О западенцах он говорил:"Они тоже русские люди, только изуродованные… Вся западенщина — сильно покореженная русская душа… Россия обязана предложить новый стоящий имперский проект, в который втянутся все".Сейчас, по словам Киселева, Россия как раз предлагает такой проект, поскольку старая система рухнула, а Запад использовал Украину, вдохновив её на войну с русскими.Бузина же отвергал насилие:"Я не беру в руки оружие ни при какой ситуации. Я не участвую в гражданской войне ни на чьей стороне… Я стараюсь делать все для того, чтобы убедить общество и украинское правительство, что война – это не выход. Нужно остановиться".Дмитрий Киселев отмечает, что с Олесем Бузиной было приятно общаться. Когда в Киеве создавался клуб "Сковорода" для примирения позиций, Бузина поддержал эту идею. Тогда даже Петр Порошенко участвовал — сейчас это трудно представить. Казалось, трагедии можно избежать, но, видимо, судьба Украины была предрешена.Сейчас Украина должна измениться, встав на здоровые рельсы, иначе её культурная идентичность погибнет.Убийство Бузины — не единственный случай. Для бандеровского режима это легальный метод борьбы. Они убивают журналистов, политиков, несогласных — в их морали это норма."Помните, они убили члена своей же делегации на первых переговорах с Россией? — ужасается Киселев. — Журналисту передать в руки бомбу? На военкора направить беспилотник? Всё это в порядке вещей".Аттентат как культурная норма — может ли такое государство существовать в современном мире? Оказывается, пока может. И даже получает поддержку Европы, которая однозначно предлагает воевать дальше, закрепить у себя бандеровский режим, который в старой Европе вызывает восхищение как "демократия". Правда реальная военная поддержка Украине предлагается жидковатая. По большей части в виде саммитов, форумов и соответствующей цветовой гаммы в европейском официальном костюме."В канун 80-летия Великой Победы над гитлеровской Германией деятелей Евросоюза начинает просто корежить", — констатирует факт телеведущий.Кая Каллас, представляющая в Евросоюзе микроскопическую и зловредную Эстонию, с позиции главного дипломата ЕС распоряжается, кому куда на 9 мая ехать и кому куда не ехать.По словам Киселева, Россия ведет войну против нацистского бандеровского режима, под знамена которого Кая Каллас со всей своей европейской дипломатией и встала, а тех, кто не встал, она призывает присоединиться, то есть поддержать войну против России, взять реванш за поражение предшественников 80 лет назад.В этом и есть суть предложения Каллас. Европу она представляет как наследницу проигравшей 80 лет назад стороны. Россия тогда все тот же враг. Украина – никто, просто инструмент борьбы с Россией, наемник, расходный материал – не важно. Но представить ее надо по возможности возвышенно, чтобы никто не догадался о том, как дела обстоят на самом деле.Каллас позволяет себе предостерегать и даже угрожать тем, кто будет в Москве 9 мая."Но позвольте, вы вообще кто по сравнению с масштабом этих политиков и стран, которые они по праву представляют? Кто вы по сравнению с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди – Китаем и Индией, их ролью в глобальном балансе, их ролью для миллиардов людей на планете. Кому и чем вы вообще можете угрожать? И в чем же ваше предложение? Война? Спасибо, нет".Премьер Словакии Роберт Фицо, который собирается на 9 мая в Москву, ответил, что никто не может указывать руководителю суверенного государства, куда ему ехать, а куда — нет.Кая Каллас призывает ехать в Киев, где Зеленский грозит собрать альтернативу Москве."Но что в этот день в Киеве делать? — задал закономерный вопрос Киселев. — Участвовать в факельных шествиях бандеровцев и набить себе татуировку свастики на живот? Европа в этот день должна демонстративно встать в Киеве под бандеровские знамена?"В то же время в Москве Фицо собирается посетить исторические места, связанные с контрнаступлением 6 декабря 1941 года, и присоединиться к "Бессмертному полку".Та же позиция и у президента Сербии Александра Вучича. Он заявил, что сербы гордятся своим участием в борьбе с фашизмом, поэтому он и принял приглашение Москвы.В Киев же 9 мая может прибыть новый канцлер Германии Мерц. Не исключено, что там же будут лидеры Чехии, Нидерландов и Дании."Подумайте, — заявил Киселев, — сколь разителен будет контраст с Москвой, где соберутся победители и те, что за эту Победу благодарен. Под киевские знамена встанут реваншисты, главным из которых окажется Мерц, чей дед был нацистом, воевал в гитлеровском вермахте и даже какое-то время был в плену. В общем, с душком будет мероприятие".Все это можно было бы рассматривать со стороны, если бы это не касалось напрямую России, если бы против России снова не вынашивались хищнические планы.Пример того, что сегодня представляют собой лидеры ЕС — в материале «Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх»

https://ukraina.ru/20250421/1062638290.html

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Сергей Зуев

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