https://ukraina.ru/20250415/yuriy-knutov-rossiya-obezglavila-vsu-v-sumakh-i-gotovitsya-nanesti-protivniku-tyazhelyy-uron-pod-1062531749.html

Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском

Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском - 15.04.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском

У ВС России появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск. В любом случае украинскую армию на этом направлении ждут тяжелые потери.

2025-04-15T19:30

2025-04-15T19:30

2025-04-15T19:30

интервью

москва

сумская область

купянск

юрий кнутов

александр сырский

алексей живов

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.FPV-дрон, управляемый из делового квартала Москва-Сити, поразил объект ВСУ в Часов Яре. Удар был нанесен дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита". К вылету дрон подготовил расчет БПЛА из бригады "Эспаньола".- Юрий Альбертович, как система управления "Орбита" может изменить ситуацию на поле боя?- Здесь дистанционное управление обеспечивается через спутник. Управление, которое осуществляется через спутниковую связь, обеспечивает защищенность самих дронов от воздействия РЭБ, так как спутниковый канал зашифрован, и таким образом обеспечивается помехозащищенность.Второе, то, что оператор находится на большом расстоянии от района боевых действий, не обязательно в Москве, затрудняет обнаружение противником его места дислокации, что обеспечивает живучесть боевого расчета.- Тревожит то, что в СМИ было раскрыто местонахождение пункта управления – Москва-Сити. Украинские БПЛА туда тоже, кстати, долетали.- Противник даже сегодня ночью пытался пробиться к Москве небольшим количеством дронов. Один-два дрона сложнее заметить. Он пытается нащупать слабое место и атаковать Москву. Но столица на сегодняшний день прикрыта надежно.Хотя, возможно, и не стоило говорить публично об этом высотном комплексе, чтобы лишний раз не провоцировать противника.- Представитель компании-разработчика системы назвал "Орбиту" способной значительно повлиять на ход СВО. Выходит, что частная инициатива идет впереди государственной?- Есть понятие частно-государственного партнёрства, оно проявляется во многих сферах, в том числе и в военной. В свое время и при создании гиперзвукового оружия использовалось ГЧП. Нет ничего удивительного в том, что частники в силу меньшей бюрократизации имеют возможность быстрее и эффективнее создавать новые образцы оружия.- На днях российские ракетчики нанесли удачный удар по месту совещания командиров оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Почему противник игнорирует такую опасность, как российское дальнобойное оружие?- Думаю, противник предпринял меры безопасности и надеялся, что утечки информации не будет, то есть недооценил нашу разведку. С другой стороны, это совещание все равно проводилось под прикрытием живого щита из мирных жителей.Гибель 60 военнослужащих ВСУ — это серьезный успех. То, что был уничтожен командир бригады (полковник Юрий Юла, командир 27-й реактивной артиллерийской бригады) указывает на то, что ликвидирован командный состав, который принимает управленческие решения на этом участке фронта. Это ликвидация "головы", которая должна была управлять обороной украинских войск на этом направлении. Это осложнит задачу для ВСУ, а у нас появляется возможность для организации прорыва.- Как вы в целом оцениваете ситуацию в Сумской области?- Президентом поставлена задача создать буферную зону для того, чтобы обезопасить Курскую и Белгородскую области. Эта задача нашими войсками решается достаточно успешно.Наши части продвигаются к Юнаковке, до которой остается буквально километра три, ее освобождение позволит перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области. По этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы.Сдерживают наше продвижение обилие украинских дронов и погодные условия. Земля еще не просохла, и продвижение техники, подвоз материальных средств, боеприпасов и личного состава в ближнем тылу не всегда удается осуществить быстро. Поэтому неделя-две и темпы наступления наших войск ускорятся.- Несколько дней назад и главком ВСУ Сырский заявлял, что началось наступление ВС России в Харьковской и Сумской области.- В Харьковской области мы уже давно пытаемся продвигаться. Появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск. В любом случае украинскую армию на этом направлении ждут тяжелые потери.- Как скажутся недавние успехи наших войск на международной повестке?- Мы и раньше не особенно считались с мнением европейцев в силу того, что, по сути, Европа негласно объявила войну. Европейское оружие воюет против нас, европейские наемники, военные под видом добровольцев и ЧВК воюют против нас. Если мы говорим о США, то приход администрации Трампа, у которой более трезвый взгляд на причины конфликта на Украине, позволяет нормализовать отношения с Вашингтоном.Напомню, что в 20-е и 30-е годы прошлого века именно Америка позволила нам провести индустриализацию. Американские инженеры, конструкторы занимались строительством наших оборонных заводов. Более 500 заводов было построено на территории Советского Союза. И благодаря этому СССР выиграл Великую Отечественную войну. В Евросоюзе также намечается раскол. Венгрия и Словакия выступают против эскалации боевых действий. Италия тоже занимает осторожную позицию. Я думаю, что постепенно часть европейских государств будет отходить от курса на усиление военных действий и помощи Украине и согласится с тем, что мирному решению украинского конфликта альтернативы нет.Подробнее о ситуации в зоне СВО Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область

https://ukraina.ru/20250415/pochemu-rossiya-poka-ne-mozhet-unichtozhit-bespilotniki-kotorye-na-ukraine-sobirayut-dlya-vsu--leonkov-1062526981.html

https://ukraina.ru/20250409/1062383913.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, москва, сумская область, купянск, юрий кнутов, александр сырский, алексей живов, вооруженные силы украины