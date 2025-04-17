https://ukraina.ru/20250417/ssha-vvedut-sanktsii-protiv-blizhayshego-okruzheniya-zelenskogo--dubinskiy-1062568377.html

США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский

США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский - 17.04.2025 Украина.ру

США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский

США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-04-17T11:09

2025-04-17T11:09

2025-04-17T11:09

новости

сша

владимир зеленский

украина

вашингтон

александр дубинский

минфин

верховная рада

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_113:89:1155:675_1920x0_80_0_0_2d721af7a380f78f383cd04295e029eb.jpg

"Спешка Зеленского с голосованием в Раде за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации связана с тем, что существует информация о введении санкций США (Госдепа и Минфина) в отношении лиц ближайшего окружения Зеленского, как чиновников, так и депутатов, а также ряда физлиц, которые считаются "кошельками" Зеленского, (главы Офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака… Всего, по моим данным, в санкционном списке США - более 70 лиц", - написал Дубинский.Он утверждает, что его юридическая команда приложила усилия к формированию этого списка, в частности подали Госдепу и Минфину США список с перечнем лиц, против которых необходимо ввести санкции. Дубинский опубликовал список. Среди них Ермак, заместители главы Офиса Зеленского Павел Палиса, Виктор Мыкыта, Олег Татаров, экс-генпрокурор Украины Андрей Костин, глава СБУ Василий Малюк, глава Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр обороны Рустем Умеров, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.На днях тот же Дубинский призвал президента США Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.Подробнее - в материале "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля на сайте Украина.ру.

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, владимир зеленский, украина, вашингтон, александр дубинский, минфин, верховная рада, рада