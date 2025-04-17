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США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский
США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский - 17.04.2025 Украина.ру
США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский
США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-04-17T11:09
2025-04-17T11:09
2025-04-17T11:09
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"Спешка Зеленского с голосованием в Раде за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации связана с тем, что существует информация о введении санкций США (Госдепа и Минфина) в отношении лиц ближайшего окружения Зеленского, как чиновников, так и депутатов, а также ряда физлиц, которые считаются "кошельками" Зеленского, (главы Офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака… Всего, по моим данным, в санкционном списке США - более 70 лиц", - написал Дубинский.Он утверждает, что его юридическая команда приложила усилия к формированию этого списка, в частности подали Госдепу и Минфину США список с перечнем лиц, против которых необходимо ввести санкции. Дубинский опубликовал список. Среди них Ермак, заместители главы Офиса Зеленского Павел Палиса, Виктор Мыкыта, Олег Татаров, экс-генпрокурор Украины Андрей Костин, глава СБУ Василий Малюк, глава Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр обороны Рустем Умеров, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.На днях тот же Дубинский призвал президента США Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.Подробнее - в материале "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, сша, владимир зеленский, украина, вашингтон, александр дубинский, минфин, верховная рада, рада
Новости, США, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон, Александр Дубинский, Минфин, Верховная Рада, Рада
США введут санкции против ближайшего окружения Зеленского – Дубинский
США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский